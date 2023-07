Dejó Argentina, abrió un negocio exitoso en EE.UU. y describe las barreras que enfrentó: “Ser inmigrante te fortalece”

escuchar

Al escuchar historias de argentinos que emigran a otros países, aparece el imaginario de que quienes han podido lidiar con las contingencias políticas y económicas de la Argentina pueden hacerle frente a prácticamente cualquier obstáculo que se presente en el camino. Y aunque esta premisa tiene mucho de realidad, no es absoluta.

El caso de la argentina Erica Montavi así lo refleja y, a pesar de que su recorrido la llevó a convertirse en una empresaria en la tierra de oportunidades, su historia no estuvo libre de barreras, demoras y complicaciones.

Erica emigró a Estados Unidos junto a su marido y su hijo, no sin antes intentar llenar con respuestas las dudas que una decisión suele generar antes de tomarla. “Hicimos muchísimas averiguaciones. Cuando creímos que teníamos toda la información necesaria, planeamos un viaje de un mes para ver el lugar y tratar de vivir como locales esos treinta días para ver si nos gustaba. La verdad es que fue superimportante poder venir antes de migrar definitivamente”, cuenta en diálogo con LA NACION.

Su espacio brinda una terapia holística para quienes lo visitan Cortesía Érica Montani

Una vez que esa prueba piloto culminó, la familia completa dejó Argentina y se instaló en Weston, en el estado de Florida, con un proyecto de trabajo ya definido y una escuela para su hijo como punto neural de la elección. “Acá los colegios corresponden por código postal. No podés elegir dónde mandar a tu hijo; podés elegir dónde vivir y ese colegio le toca por derecho”, explica.

Lo que nadie cuenta de emigrar

El proceso migratorio contó con muchas etapas y algunas de ellas fueron complicadas. “No es fácil desarmar una vida que tomó más de veinte años construir, mudarse y comenzar otra vez. Si bien creíamos que iba a estar bien, hasta que no estás acá y ves que efectivamente está bien, no terminás de relajarte”, relata.

Es que emigrar no se trata sólo de acomodarse a un nuevo lugar, sino también requiere cierto adiestramiento cultural y hasta idiosincrático. “Cuando llegamos, pensamos que con nuestra experiencia de allá podríamos armar todo acá, y la verdad es que hoy no creemos que sea tan así”, refuerza Montavi.

Se mudó a EE.UU. y se animó a montar un negocio nuevo Cortesía Érica Montani

Es inevitable equivocarse. Acá la idiosincrasia es otra, la sociedad funciona de otra manera, tienen otros hábitos, rutinas y formación cultural. No se trata sólo de conseguir la casa donde vas a vivir, sino que hay que aprender hasta qué arroz comprar en el supermercado”, enfatiza.

De docente a emprendedora

Para poder instalarse en Estados Unidos, Montavi aceptó la posibilidad de migrar con papeles desarrollando un negocio. Se asoció con su esposo y juntos fundaron Omana Soul Healing, un proyecto que empezó junto a su cambio de vida y creció, desde entonces, exponencialmente.

En Argentina, era profesora en un colegio de Buenos Aires Cortesía Érica Montani

“Omana es la fusión de muchas prácticas. ¿Es un centro de meditación? Sí, pero también es un espacio para talleres y consultorios terapéuticos donde buscamos potenciar el registro del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos y también del alma. Somos seres integrales y este espacio es integral”, cuenta acerca de su negocio.

Si bien la propuesta comenzó siendo un emprendimiento con algunos pocos clientes semanales, hoy se convirtió en una gran empresa. En lo que va de 2023, pasaron por Omana un promedio de 80 consultantes semanales y el equipo de trabajo ya cuenta con servicios de psicólogas, coaches, una astróloga, nutricionistas y profesoras de yoga.

Asimismo, y debido al sostenido crecimiento de la empresa, tuvieron que mudarse varias veces desde la inauguración. Actualmente, ocupan su tercera ampliación en el Weston Town Center, un espacio que cuenta con un gran salón para las prácticas grupales y tres suites para encuentros uno a uno.

Al ser consultada sobre cuál cree que fue el secreto de su éxito, Erica contó: “Creemos que la libertad de la propuesta fue muy importante. Una persona puede acercarse estando superbién y con ganas de seguir explorando y descubriendo quién es realmente, y tiene la posibilidad de encontrar este espacio. Del mismo modo, una persona que está atravesando un desafío en su vida, sea desde el lugar clínico, emocional o mental, se encuentra con un enfoque totalmente personalizado”.

La emprendedora se sincera y cuenta lo bueno y lo malo de mudarse a EE.UU. Cortesía Érica Montani

Si bien Erica confió siempre en la importancia de su negocio, el riesgo de apostar por un nicho poco tradicional, siendo extranjeros, nunca dejó de estar presente. “Al principio, éramos cautelosos y meticulosos en cuanto al espacio que íbamos a crear y cómo íbamos a compartirlo. Honestamente, teníamos dudas sobre si sería bien recibido, si seríamos juzgados o incluso si nuestra idea podría resultar un fracaso. Optamos por ser conservadores en nuestras decisiones, y resultó ser una elección acertada”, profundiza la emprendedora.

El camino hacia el bienestar

Fueron más de 25 años los que Montavi recorrió hasta encontrar en las terapias holísticas su propósito de vida. Aunque siempre estuvo conectada con las energías, su trabajo formal en Argentina era como docente, en un colegio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. “Anteriormente, había tenido experiencia como emprendedora y siempre estuve trabajando con gente. Me equivoqué mucho y tuve algunos aciertos, pero siempre me gustaron los nuevos comienzos”, relata.

En paralelo con su vocación docente y su voluntad emprendedora, se fue desarrollando en el campo de la meditación con bases filosóficas mediante cursos que tomó tanto en Argentina como en Brasil. Más tarde llegó a su vida la práctica del yoga, reiki, registros akáshicos y hasta el uso y la venta de sahumerios y cristales, los cuales hoy tiene en su negocio a precios que pueden llegar a los 5000 dólares.

Érica ofrece una terapia holística Cortesía Érica Montani

“En todos estos años, creo que no fui del todo consciente de lo que estaba haciendo respecto de mi formación y experiencia hasta que fusionamos todo acá. El colegio me dio muchos años de trabajo en equipo, donde cada uno aportaba colaborativamente desde su saber. Los chicos son los grandes maestros en el colegio; cada uno te enseña su vida, comparte sus fortalezas y sus debilidades desde un lugar valioso. En el proceso de sanación, también es importante acompañar y ser testigo. Mucho de lo que hacemos hoy es, sin duda, aprendizaje del colegio”, asegura.

Omana Soul Healing se proyecta hacia un futuro lleno de posibilidades, con planes de expandir su oferta y su impacto en la comunidad de Weston. Su objetivo es brindar más oportunidades para la meditación y el bienestar personal y colectivo, incluyendo la creación de retiros y viajes.

“Cuando comenzás a planear mudarte a otro país, quizás no tomás dimensión de todo el desafío que representa, solo lo sospechás. Sin embargo, vivirlo es intenso. Creo que el caos nos da la posibilidad de superarnos y de crecer. El inmigrante, de alguna manera, viene a incomodarse y a romper barreras de confort y miedos. Ser inmigrante te fortalece”, concluye.