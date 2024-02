escuchar

La historia de Diva Quintero Guerra, la exmilitar colombiana que combatiría en la guerra de Ucrania contra las fuerzas rusas, adquiere tuvo un nuevo giro. Su historia conmovió a muchos lectores de EL TIEMPO de Colombia, entre ellos un ciudadano que prefiere mantener su nombre en reserva. Se interesó en su caso y ofreció sufragar los gastos operatorios para el retiro de biopolímeros.

Por eso, su benefactor decidió contactarla y le hizo saber que está dispuesto a colaborar con lo que fuera necesario para que ella pudiera recuperar su salud y su calidad de vida.

Le manifestó, además, que no se preocupara por el dinero, y que él se encargaría de todo. Asimismo, le expresó su admiración por su coraje y su entrega al servicio militar. Le dijo que era una mujer muy valiente y que merecía ser feliz.

Luego, se comunicaron con el médico Felipe González, cirujano plástico estético y reconstructivo, con amplia experiencia en extracción y reconstrucción por biopolímeros, quien, en un comunicado a la opinión pública, explicó la valoración integral de Quintero Guerra.

El especialista destacó, además, que donará sus honorarios y no cobrará por sus atenciones médicas, cirugías y controles. “Le expliqué al benefactor anónimo que deseaba operarme con el cirujano plástico, Felipe González, porque tiene amplia experiencia en este procedimiento. Lo contactaron y decidió apoyarme. El donante del recurso pagará cerca de $25 millones (unos 3,400 dólares) para gastos de insumos, estadía y hospitalización”, explicó la exmilitar.

La historia de Diva que conmovió a muchos

El pasado 8 de febrero, la mujer de 39 años, anunció en una entrevista con EL TIEMPO que se uniría a la Legión de Defensa Territorial de Ucrania (Europa del Este), donde, según ella, tendría un 20 por ciento de supervivencia. Su motivación principal era ahorrar 30 millones de pesos (7,600 dólares) para la extracción de biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos hace 13 años. Desde entonces, sufre de dolores intensos en esa área.

“Eso ocurrió en el año 2011, en un centro de estética de Cali. Me dijeron que era una vitamina que fortalecería y reafirmaría los glúteos. Desde entonces, vengo sufriendo de intensos dolores en esa área. Me han operado cuatro veces y aún me faltan cirugías que superan los $ 30 millones”, resaltó Quintero Guerra.

La exmilitar colombiana es madre de Vanessa Alejandra Otálora Quintero, una joven de 20 años, radicada desde hace ocho meses en Estados Unidos. Vanessa Alejandra trabaja en esa nación para ahorrar dinero y ayudarle a su madre en la nueva intervención quirúrgica.

“Invertí todos mis ahorros para extraerme los biopolímeros. En vista que se requieren de más intervenciones quirúrgicas, mi hija decidió apoyarme para mitigar el dolor que me producen las secuelas de la aplicación de estas sustancias en mi piel”, comentó la mujer.

Su historia impactó y generó solidaridad

El impacto de la historia de Diva generó una ola de solidaridad de otros cirujanos plásticos que también le manifestaron su admiración por su valentía y le ofrecieron asumir el gasto de su operación. Ella se mostró muy agradecida y sorprendida por ese gesto. Ahora, tiene la esperanza de poder solucionar su problema de salud y continuar al lado de su familia. “Dios me había revelado en una oración que sería sanada y prosperada. Agradezco de todo corazón, la bondad y la generosidad de estas personas. También, a los medios de comunicación que dieron a conocer mi historia”, resaltó la mujer.

Para Diva, el servicio militar es su mayor pasión. Este ferviente interés la llevó a ingresar al Ejército Nacional como suboficial, donde defendió a su país y a su gente durante más de 10 años. En ese periodo, enfrentó los peligros y desafíos de un país en conflicto.

Del Ejército Nacional de Colombia se retiró como cabo primero, con el título de veterana de guerra. Gracias a su experiencia militar, y de la mano de sus excompañeros, decidió aplicar en una convocatoria que le pareció una oportunidad única: ir a Ucrania a combatir contra las fuerzas rusas, como parte de una legión internacional de voluntarios, donde ganará un sueldo de 14 millones de pesos. “Hace ocho meses me retiré del Ejército Nacional de Colombia. Entiendo que en Ucrania me enfrentaré a situaciones diferentes a lo que he vivido en Colombia. Dicen que allá los militares colombianos son muy bien acogidos por su excelente entrenamiento”, dijo a este diario.

La decisión más difícil

“Tengo varios amigos exmilitares que se fueron para Ucrania. Me contaron su experiencia y decidí enviar mi hoja de vida. A la media hora me escribieron y dijeron que reunía el perfil”, comentó la veterana de guerra. Diva era consciente que su misión era peligrosa y de muchos riesgos, pero, además, quería demostrar su valor como mujer y como militar. Para llevar a cabo este desafío, emprendería un viaje el próximo 27 de febrero, Bogotá-España. Luego, partirá a Varsovia (Polonia). De allí, abordaría un tren durante 15 horas hasta Ternopil (Ucrania), donde la recibiría el Jefe de Incorporación para integrarla a un batallón especial de Ucrania. Allí haría parte de la primera línea de combate.

Antes de dar un drástico giro a su decisión que había tomado meses en tomar, sus familiares y amigos cercanos, les abrumaba la preocupación, perro la apoyaban en su decisión, pues entienden que es una misión de alto riesgo. Sus seres queridos ven en Diva Quintero su compromiso por cumplir el deber y la necesidad que la impulsa a dar ese paso adelante.

Durante la entrevista antes de que apareciera el benefactor, Diva había expresado que estaba tranquila, consciente de su decisión. Pese a este nuevo giro, Quintero asegura que es una mujer sin límites, sin barreras y con una gran fe.

“Si los demás pueden hacerlo, yo también. Si regreso con vida de la guerra de Ucrania, mis aspiraciones son recuperar mi salud y salir adelante con otros propósitos de vida”, resaltó en ese entonces la joven veterana de guerra.