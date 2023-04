Es experta de Harvard y revela la actitud más repudiable que los CEOs ven en los empleados: “Una gran ‘red flag’”

escuchar

Una experta en carreras profesionales reveló cuál es el rasgo que ningún empleado debería tener, ya que alarma a los directores ejecutivos de las empresas. Desde su experiencia, esta actitud causa la pérdida de credibilidad y confianza en una persona y hace que el trabajo en equipo sea una mala experiencia o imposible de realizar.

Heidi K. Gardner, asesora de liderazgo profesional y miembro distinguido de la Facultad de Derecho de Harvard, reveló para CNBC, en su segmento Make It, que lo peor que puede hacer la gente en su lugar de trabajo es tomar el crédito de las ideas de sus compañeros.

Gardner remarcó que quienes hacen pasar el trabajo de los demás como propio no respetan a sus colegas. Esta actitud carece de ética y es una enorme red flag, según la especialista: “Tal vez sean incapaces de ver cuánto valor aportan las personas que les rodean a su propio éxito. Y esa incapacidad para apreciar las contribuciones de los demás es una enorme advertencia para mí”.

Gardner añadió que hay personas que ni siquiera son conscientes de que se atribuyen el trabajo de sus compañeros. Por ejemplo, cuando alguien acepta de manera personal los elogios de su jefe por un proyecto que se desarrolló en conjunto, sin compartir las felicitaciones con el grupo.

La especialista señaló que sus declaraciones no tienen el propósito de desalentar a las personas a trabajar en equipo, sino que se deben tomar como una reflexión para ser “transparentes” al momento de compartir las ideas de todos los trabajadores. “Tengo que creer que alguien es capaz para colaborar con él, tengo que creer que cuando me desafían o me cuestionan, lo hacen desde un lugar genuinamente constructivo”, señaló Gardner.

Por último, dijo que la clave del éxito en cualquier ámbito laboral es la “colaboración inteligente”. La experta usó este término para referirse a cuando los compañeros se unen para trabajar en un proyecto que podrían haber hecho en solitario. Sin embargo, deciden hacerlo en conjunto para aumentar la confianza, la productividad y la calidad del trabajo. Lo anterior será fructífero siempre y cuando todos sean sinceros respecto a su colaboración en el proyecto.

¿Cómo evitar o enfrentar el plagio de ideas?

Un estudio realizado por Culture Works, una firma consultora de Pleasant Grove, en Utah, retomado por The Wall Street Journal en 2019, reveló que los empleados pierden la confianza en sus jefes cuando estos se atribuyen los méritos de su trabajo. Esto también los hace perder el interés en sus labores, ya que no obtienen el reconocimiento que creen merecer a pesar de sus múltiples esfuerzos.

Para prevenir este plagio, Shelley Reciniello, autora del libro The Conscious Leader, explicó que es preferible evitar compartir sus ideas en reuniones o conversaciones privadas con sus superiores. En su lugar, es recomendable suscitar un “rastro de correo electrónico” y encontrar una razón para enviar esos mensajes a sus compañeros.

En caso de haber sido víctima de robo de ideas, Robert Hellman, presidente de una firma de consultoría profesional de Nueva York, recomienda abordar el tema con su jefe de una manera tranquila y no acusatoria, con el propósito de tener una discusión sobre los objetivos profesionales, como sugerir el deseo de presentar algunas ideas como propias.

Los jefes que se roban las ideas de sus trabajadores pueden sentirse amenazados ante sus subordinados por ser más creativos o inteligentes. También puede ser un patrón aprendido durante la infancia y trasladado al ámbito laboral, que se desprendería de una competencia intensa con sus hermanos, señaló Hellman al respecto.

