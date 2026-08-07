Desde el 15 de agosto: CBP anuncia inscripción para el programa de control migratorio acelerado en aeropuertos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció las próximas fechas de entrevistas para el programa de viajeros de confianza Global Entry. Durante agosto y septiembre, las personas que cumplan con los requisitos podrán realizar el proceso en el Aeropuerto Internacional de Cut Bank.

Global Entry en Montana: fechas de las entrevistas de la CBP en Cut Bank

Durante gran parte de agosto y un día de septiembre, la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP realizará entrevistas a los solicitantes de Global Entry .

realizará entrevistas a los solicitantes de La iniciativa de control migratorio acelerado para viajeros internacionales de bajo riesgo está disponible en 60 aeropuertos de Estados Unidos.

Qué es el programa Global Entry para viajeros internacionales de bajo riesgo que reingresan a Estados Unidos.

De acuerdo con los detalles dados a conocer a través de un comunicado, el proceso debe iniciarse en línea para someterse a una verificación de antecedentes.

Los solicitantes que cumplan con los requisitos recibirán una carta de aprobación condicional y entonces podrán confirmar una cita presencial ante agentes de la CBP que tienen las siguientes fechas disponibles:

15 de agosto: de 10 a 18 hs (hora local).

Del 21 al 23 de agosto: de 9 a 17 hs.

19 de septiembre: de 10 a 18 hs.

En todos los casos, las entrevistas se realizarán en el Aeropuerto Internacional de Cut Bank en Montana. Las personas que acudan deberán acceder por la puerta situada frente a la terminal del aeropuerto y buscar las oficinas de la CBP.

Requisitos de Global Entry: quiénes pueden solicitarlo y por qué pueden rechazar una petición

Para inscribirse en Global Entry es necesario ser mayor de 18 años o tener el consentimiento de los padres o tutores legales.

También es requisito ser estadounidense, residente permanente legal o ciudadano de alguno de los países que participan en el programa.

El procesamiento de Global Entry se encuentra disponible en 60 aeropuertos de Estados Unidos X @CBP

La CBP señaló que una persona podría no cumplir los requisitos para convertirse en viajero de confianza en los siguientes casos:

Se proporcionó información falsa o incompleta en la solicitud.

Tiene una condena penal, cargos pendientes o una orden de arresto vigente.

El solicitante fue hallado culpable de infringir cualquier normativa o ley aduanera, de inmigración o agrícola en cualquier país.

Se está bajo investigación por parte de alguna agencia policial federal, estatal o local.

Se le negó la compra de un arma de fuego.

El solicitante es considerado inadmisible en Estados Unidos según las normas de inmigración.

No existen pruebas suficientes para convencer a la CBP de que se trata de una persona de bajo riesgo.

Global Entry de la CBP: cómo funciona, cuánto cuesta y cuánto dura la membresía

Global Entry es un programa para viajeros de confianza que permite un despacho aduanero acelerado a personas preaprobadas de bajo riesgo.

Los inscritos son procesados mediante identificación biométrica en quioscos asignados, por lo que sus tiempos de espera son mucho menores al regresar a Estados Unidos.

La adhesión al Global Entry tiene una duración de cinco años, implica el pago de una tarifa y exige una evaluación de antecedentes con entrevista obligatoria CBP

De acuerdo con el portal web de la iniciativa, se debe pagar una tarifa de US$120 por la membresía; en caso de aprobación, tiene una vigencia de cinco años.

La inscripción puede ser gratuita para menores de 18 años cuando su padre, madre o tutor legal ya pertenezcan a un programa de viajero de confianza como Global Entry, NEXUS o SENTRI, o tengan una solicitud en trámite.

La solicitud se presenta en línea a través del sistema de inscripción de programas de viajeros de confianza. Según la CBP, el 80% de las peticiones se aprueba dentro de dos semanas, pero advierte que algunas pueden tardar hasta 12 meses o más, por lo que los interesados en acudir a la entrevista presencial en Montana deben iniciar su proceso cuanto antes.