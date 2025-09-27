Es hermosa, pero es una trampa: la planta invasora que se expande en EE.UU. y piden no cultivar

El Departamento de Recursos Naturales de Michigan lanzó una advertencia sobre una nueva plata invasora y pidió no cultivarla. Se trata del bálsamo del Himalaya, un ejemplar vistoso y que suele deslumbrar por la belleza de sus flores, pero que es una amenaza para los ecosistemas de Estados Unidos.

Estados Unidos pide no cultivar el bálsamo del Himalaya

Las autoridades descubrieron que la planta, denominada científicamente como Impatiens glandulifera, se propaga en algunas zonas de la Península Superior de Michigan y alertaron sobre las consecuencias en el equilibro del ecosistema nativo.

El bálsamo del Himalaya es considerada una planta invasora en EE.UU. y piden no cultivarla Flick

El descubrimiento de la especie fue realizado en Kalamazoo Parks por la coordinadora de paisajes Hannah Whiteman. “Se ha identificado y eliminado en otras zonas de la Península Inferior, lo que la convierte en la única población activa conocida en la zona sur de Michigan”, explicó el Departamento de Recursos Naturales estatal en un comunicado.

Características del bálsamo del Himalaya

El bálsamo del Himalaya es de fácil propagación y vive durante todo el año. Sus principales características son:

Crece de 90 a 180 cm de altura y tiene tallos verdes, morados o rojos, lisos y huecos.

Las flores suelen aparecer entre junio y septiembre, tienen forma de orquídea y pueden ser moradas, rosadas o blancas .

. Sus hojas son largas y estrechas, con bordes dentados.

Las cápsulas de los frutos maduros explotan al tocarlas.

Actualmente, se encuentra en la lista de especies invasoras de Michigan debido a sus características expansivas y, si bien no está regulada en el estado, el Programa de Especies Invasoras estatal solícita a los habitantes no plantarlas debido a su capacidad de extenderse más allá de las zonas ajardinadas.

Por qué es un peligro para el ecosistema de EE.UU.

El gran problema del bálsamo del Himalaya es que se propaga rápidamente gracias a su alta producción de semillas y puede crecer en la mayoría de las condiciones, lo que la lleva a poder superar la presencia de las especies nativas.

Además, crece fácilmente en bosques, humedales y riberas de ríos, donde puede aumentar la erosión debido a sus raíces poco profundas.

Al ser de fácil propagación el bálsamo del Himalaya es un peligro para el ecosistema de EE.UU. porque puede superar la presencia de las especies nativas Departamento de Recursos Naturales de Michigan

“Debido a su abundante néctar, puede reducir el interés de los polinizadores en las plantas y cultivos nativos”, agregan los especialistas.

Cómo fue descubierta la especie invasora

Hannah Whiteman, coordinadora de paisajes en Kzoo Parks, se encontró con el bálsamo del Himalaya el año pasado. “Supe de inmediato que era una planta inusual, así que tomé algunas fotos”, explicó.

“No fue hasta el invierno que seguí un tutorial en la plataforma MISIN Learn de la Red de Información sobre Especies Invasoras del Medio Oeste y usé mis fotos para determinar que se trataba de una planta invasora”. MISIN Learn responde a las siglas de Midwest Invasive Species Information Network’s.

El descubrimiento de la especie invasora fue realizado en Kalamazoo Parks por la coordinadora de paisajes Hannah Whiteman Departamento de Recursos Naturales de Michigan

De acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales de Michigan, los ejemplares fueron cortados cuando llegó el verano, pero en julio ya habían vuelto a crecer. Finalmente, las autoridades regresaron al lugar para eliminarlas por completo.

Qué hacer en caso de ver el bálsamo del Himalaya en Estados Unidos

Desde el departamento solicitaron a la comunidad que en caso de identificar el bálsamo de Himalaya o sospechar de su presencia lo reporten a las autoridades.

El aviso se puede realizar mediante la herramienta de reporte en línea de la Red de Información sobre Especies Invasoras del Medio Oeste o en la aplicación para teléfonos inteligentes MISIN.

“Asegúrese de anotar la ubicación y enviar fotos del tallo, las hojas y las flores de la planta, si las tiene”, pidieron.