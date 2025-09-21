Green card caducada: cuáles son los requisitos para renovarla en 2025

La tarjeta de residente permanente, también conocida como green card, acredita el estatus en EE.UU., funciona como identificación y demuestra el derecho a vivir y trabajar en el país. Una vez caducada se debe renovar y estos son los requisitos para hacer el trámite en 2025.

Los requisitos para renovar la green card en 2025

Las guías del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) indican que aunque algunas tarjetas no tienen fecha de vigencia, la mayoría son válidas por diez años y deben renovarse si han caducado o caducarán dentro de los próximos seis meses.

Los que extravíen este documento tan importante deberán seguir una serie de pasos Freepik

La mayoría de los residentes permanentes legales que necesitan renovar la green card deben presentar el Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Este se puede presentar ante el Uscis vía web o por correo y el costo es de US$465 en papel y US$415 en línea.

La agencia advierte: “Si su tarjeta no tiene ninguna fecha de caducidad, ello quiere decir que usted tiene una versión muy antigua. La mayoría de estas ya no son válidas. Por lo tanto, si en su tarjeta no aparece escrita una fecha de caducidad, le sugerimos que envíe una solicitud para renovarla”.

Si el Uscis determina que el solicitante debe enviar datos biométricos, le enviará por correo un aviso de cita con la hora y el lugar.

El trámite de reemplazo de la green card se puede hacer en línea o por correo postal Yeko Photo Studio - Freepik

Los requisitos y procedimientos específicos para solicitar el reemplazo de la green card están contenidos en el Código de Regulaciones Federales y especifican que el documento anterior debe entregarse al Uscis si se solicita uno nuevo.

En el caso de los residentes permanentes condicionales, cuyo documento es válido solamente por dos años, y obtuvieron la green card con base en un matrimonio o inversión, deberán enviar una solicitud para que se cancelen las condiciones antes de que la tarjeta caduque o se venza. Es posible presentar la petición 90 días antes de la vigencia.

Cuándo reemplazar la tarjeta de residencia permanente, según Uscis

El organismo explica que un residente permanente debe reemplazar la tarjeta si necesita cambiar cualquier información, si el documento se ha perdido, ha sido robado o dañado. Además, si:

La tarjeta está vencida o vencerá dentro de los próximos seis meses.

dentro de los próximos seis meses. La anterior fue perdida, robada, mutilada o destruida .

. Se recibió antes de cumplir 14 años y se ha cumplido la edad (a menos que su tarjeta expire antes de cumplir 16 años).

y se ha cumplido la edad (a menos que su tarjeta expire antes de cumplir 16 años). El residente ha sido un viajero diario y ahora establece su residencia real en Estados Unidos.

y ahora establece su residencia real en Estados Unidos. La persona ha sido residente permanente en EE.UU. y ahora adopta el estatus de viajero diario .

. Se tiene una versión anterior de la tarjeta de registro de extranjero (Formulario AR-3, Formulario AR-103 o Formulario I-151 de Uscis, que ya no son válidos para comprobar el estatus migratorio).

de la tarjeta de registro de extranjero (Formulario AR-3, Formulario AR-103 o Formulario I-151 de Uscis, que ya no son válidos para comprobar el estatus migratorio). La tarjeta contiene información incorrecta .

. Se ha cambiado legalmente el nombre u otra información biográfica desde la última vez que se recibió el documento.

u otra información biográfica desde la última vez que se recibió el documento. Nunca se recibió la green card anterior que fue emitida.

Si se es residente permanente condicional, se deberá reemplazar si:

La tarjeta anterior fue perdida, robada, mutilada o destruida.

La tarjeta contiene información incorrecta.

Se ha cambiado legalmente el nombre u otra información biográfica desde la última vez que se recibió.

Nunca se recibió la tarjeta anterior emitida.

A través del ajuste de estatus se puede obtener la residencia permanente en EE.UU. Freepik

La importancia de tener la green card actualizada

Mantener la tarjeta de residente permanente vigente es esencial, ya que sin ella puede ser difícil probar la residencia, viajar o demostrar autorización para trabajar en EE.UU.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), los extranjeros mayores de 18 años deben portar siempre este documento, y no hacerlo constituye un delito menor.