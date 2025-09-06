Ni serpientes, ni caimanes: este anfibio tóxico en Florida podría ser mortal para las mascotas
En el Estado del Sol, la ley autoriza a capturar estos animales y sacrificarlos de manera humanitaria, pero prohíbe reubicarlos
- 5 minutos de lectura'
El sapo de caña (Rhinella marina, por su nombre científico), especie invasora originaria de Sudamérica, se estableció en Florida tras liberaciones accidentales en la década de 1950. Hoy se lo encuentra en patios, campos de golf y canales de agua dulce en el sur y centro del estado. Los investigadores confirman que su veneno puede matar a perros y otros animales en pocos minutos.
¿Por qué estos sapos representan un peligro para las mascotas en Florida?
El veneno de las glándulas parótidas de estos anfibios causa salivación, encías rojas, convulsiones y paro cardíaco en animales. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés) advierte que los perros pueden morir en 15 minutos si no reciben atención veterinaria inmediata. Los huevos y renacuajos también contienen toxina.
Según la Universidad de Florida (UF, por sus siglas en inglés), los canes —en especial razas terrier con instinto cazador— son mucho más propensos que los gatos a atacar estos anfibios. La severidad de los síntomas depende tanto de la cantidad de sustancia letal ingerida como del tamaño del animal: desde babeo y espuma en la boca hasta convulsiones y paro cardíaco.
Los impactos no se limitan a las mascotas. La UF señala que los huevos y renacuajos tóxicos han sido implicados en la muerte de peces koi en estanques ornamentales. En humanos, las secreciones pueden ser muy irritantes si entran en contacto con los ojos o con heridas abiertas en la piel. Incluso su abundancia afecta la vida cotidiana: densas poblaciones que cantan durante la noche en áreas residenciales pueden provocar perturbaciones del sueño.
Cómo identificar al sapo de caña y diferenciarlo del nativo
El sapo adulto puede medir entre 15 y 23 centímetros de largo. Se distingue, justamente, por sus glándulas parótidas, de forma triangular, situadas detrás de los ojos, y carece de crestas en el cráneo, es decir, relieves que sobresalen en la cabeza.
Esto lo diferencia del southern toad, una especie nativa más pequeña, que alcanza hasta diez centímetros y sí presenta esas crestas. Por este motivo, los investigadores de la Universidad de Florida recomiendan verificar cuidadosamente estos rasgos antes de retirarlo de una propiedad.
Mapa de distribución del sapo de caña en Florida y el sureste de EE.UU.
El sapo de caña se concentra en el sur del Estado del Sol, en el área que se extiende a lo largo de la Interestatal 4 (I-4), y logró expandirse hasta la ciudad de Tampa. También se han registrado poblaciones aisladas en el norte del estado e incluso en Georgia.
De acuerdo con el sitio de la UF, las primeras introducciones ocurrieron en la década de 1930 como un intento de control agrícola. Sin embargo, los focos actuales provienen de liberaciones realizadas en las décadas de 1950 y 1960.
¿Cómo eliminar sapos de caña en una propiedad?
En Florida, la ley permite capturar y sacrificar a los sapos de caña durante todo el año en propiedades privadas, siempre y cuando se confirme correctamente que se trata de esta especie invasora y no de un anfibionativo. La reubicación está prohibida por las normas estatales, ya que liberar ejemplares en otro lugar podría generar nuevas poblaciones o trasladar el problema a otras zonas.
La UF recomienda un método considerado humano: aplicar generosamente un anestésico de uso común, como benzocaína o lidocaína (presentes en cremas o aerosoles para dolores dentales o quemaduras solares), sobre el dorso o el vientre del animal. Esto adormece al animal y evita el sufrimiento. Luego, debe colocarse el sapo en el congelador durante al menos 24 horas para completar el proceso.
Es importante usar guantes o bolsas plásticas para manipularlos. También se aconseja actuar con firmeza al capturarlos, sujetándolos con decisión alrededor de la cintura para evitar que escapen.
Consejos para prevenir la presencia de sapos de caña en hogares y jardines
Los expertos de la institución educativa recomiendan una serie de medidas sencillas para reducir la presencia de sapos de caña en los alrededores de las viviendas. Entre ellas están:
- No dejar platos con comida o agua para mascotas en el exterior, ya que estos recipientes pueden atraer a los anfibios en busca de alimento o refugio.
- Retirar los huevos de los estanques, dado que se presentan en forma de largas tiras gelatinosas y, si no se eliminan, rápidamente se desarrollan en renacuajos y luego en nuevos sapos.
- Mantener el césped corto, lo que dificulta que estos anfibios encuentren escondites durante el día.
- Reemplazar las lámparas de exterior comunes por “bug lights”, que atraen menos insectos y reducen así la disponibilidad de su principal fuente de alimento.
