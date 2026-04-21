Odian el “muro de lengua de suegra”: cómo construir un fuerte contra serpientes de cascabel en Texas

Se calcula que en Texas hay 76 especies de serpientes, la mayor cantidad en todo EE.UU. Aunque la mayoría son inofensivas, algunas deben ser tratadas con precaución y existe una estrategia que puede aplicar en su jardín para mantenerlas lejos: el “muro de lengua de suegra”.

Cómo usar la lengua de suegra para alejar serpientes en Texas

Las serpientes se encuentran en todo Texas y su avistamiento es más común en esta época debido a las condiciones calurosas, de acuerdo con la Comisión de Parques y Vida Silvestre.

La lengua de suegra es una de las plantas que puede alejar a las serpientes

Si bien la mayoría de las serpientes no son venenosas, hay opciones naturales para mantenerlas alejadas. Un muro de plantas de lengua de suegra, que se caracteriza por sus hojas largas y puntiagudas, puede ser la opción ideal.

Estas plantas crecen erguidas y llegan a alcanzar hasta 90 centímetros.

y llegan a alcanzar hasta 90 centímetros. Según BackyardBoss, sitio especializado en jardinería y paisajismo, la lengua de suegra es además una especie muy resistente y puede prosperar incluso en ambientes con poca luz, por lo que requiere bajo mantenimiento.

y puede prosperar incluso en ambientes con poca luz, por lo que requiere bajo mantenimiento. Con proporcionarle de 2,5 a 5 centímetros de agua cada dos semanas puede mantenerse fresca.

Una recomendación adicional contra las serpientes, incluida la de cascabel, es colocar la lengua de suegra en macetas, ya que sus ramas pueden expandirse hacia tuberías .

ya que sus ramas . De esta forma se hace una barrera que actúa como un muro contra serpientes.

Opciones naturales para alejar a las serpientes de la casa

Aunque en el mercado hay diferentes productos químicos y trampas para alejar a las serpientes, las soluciones ecológicas son más seguras.

La ventaja, según el portal Ferns N Petals, es que permiten realzar el jardín de forma respetuosa con el medioambiente.

Estas son algunas plantas recomendadas en jardinería como repelentes de serpientes.

Caléndula

Hierba Limón

Cebolla

Cactus

Artemisa

Es importante señalar que más allá de utilizar estas plantas, se recomienda mantener el jardín limpio, recortar el césped con regularidad y evitar alimentar a las mascotas afuera, ya que la comida podría atraer insectos y roedores que son alimento para las serpientes.

Algunas plantas son efectivas para mantener a las serpientes alejadas Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo diferenciar entre una serpiente venenosa y una inofensiva

La Comisión de Parques y Vida Silvestre de Texas explica que no existe un criterio único e infalible para diferenciar entre una serpiente venenosa y una inofensiva, porque muchas especies comparten las mismas características.

El método más exacto es examinar la cavidad de la serpiente para encontrar colmillos acanalados y glándulas venenosas, lo que en la cotidianeidad no es una opción aplicable.

La cavidad de las serpientes revela si es una especie venenosa o no Imagen ilustrativa generada con IA

Por lo anterior, la recomendación es que los residentes se informen sobre las serpientes específicas de su zona para poder reconocer su apariencia.

En caso de encontrarse con una serpiente, la recomendación principal es mantener la distancia y no intentar manipularla, ya que la mayoría de las mordeduras ocurren cuando las personas intentan interactuar.