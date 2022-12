Es mesera y relató la noche en la que le tocó atender a los clientes de sus pesadillas: “Fue intencionado”

escuchar

Una exmesera y barista del restaurante Chilli´s se volvió viral en TikTok luego de que explicó una horrorosa situación que vivió con un grupo de clientes, quienes llegaron al establecimiento ocho minutos antes de cerrar y después pidieron una de las ofertas de la cadena, que incluía una bebida, aperitivos y platos principales. A través de videos publicados en su cuenta @mouseratnat, contó todos los detalles.

De acuerdo con la también creadora de contenido, trabajó más de cinco años como mesera en el restaurante: “Me encanta. Apoyo esta compañía. Me encanta su comida y tengo tantas historias locas que contar sobre ese trabajo que siento que el mundo necesita escuchar”. Esa noche de sábado su jefe intermedio, de nombre Rick, sentó a seis personas en una mesa de su sección: “¿Estás bromeando?”, preguntó la tiktoker en aquel momento, a lo que él respondió: “Aún no hemos cerrado. Necesitamos atenderlos”.

Indignada, la mujer se acercó a la mesa para tomar la orden y le hizo saber a los clientes que cerrarían en cinco minutos, por lo que debían ordenar de inmediato. Tras esto, los comensales pidieron una de las ofertas del restaurante para cada uno, que incluía bebida, aperitivo y platos principales: “Todos pidieron seis limonadas de fresa (...) Ya se había terminado la jarra, así que tuve que hacerla individualmente (…) Acabé preparando para cada persona del grupo seis limonadas de fresa en total, 36 limonadas de fresa hechas a mano”.

La joven agregó que, durante el levantamiento del pedido, varios integrantes del grupo la ignoraron al estar en sus teléfonos y usando sus AirPods, por lo que nunca tomaba la orden completa. Es así que, cada vez que regresaba a la mesa, siempre había algún requerimiento adicional.

Nat contó su horrorosa historia mientras trabajó en una popular cadena de restaurantes

“Estaba en la cocina de atrás hablando con el lavavajillas y yo le dije todo esto que acabo de decir, cada vez que me alejo y vuelvo, necesitan algo más (...) En ese momento, yo solo debí haber hecho una jarra debido a la cantidad de limonadas de fresa que tenía que hacer, pero eso es aparte del punto”, agregó Nat en el video.

Incluso los cocineros estaban molestos con ella porque pidió mucha comida justo antes de cerrar. Por si fuera poco, los clientes ordenaron al final seis sartenes de galletas. “Para este momento, ya había pasado literalmente una hora del cierre”, explicó la tiktoker. Tras todas las batallas para cumplir la orden, llegó el instante de darles la cuenta, pero la respuesta que obtuvo no fue inmediata: “Se estaban tomando su tiempo y creo que fue intencionado”.

¿Una propina injusta?

Luego de que los clientes se levantaron y comenzaron a retirarse, Nat se acercó a la mesa para tomar el pago y miró que dejaron una propina de US$2 por una cuenta de US$98: “Después de todo ese trabajo… Me di la vuelta y levanté el dedo medio por lo que acababan de hacer, ¿bien?”.

Lo que no se esperaba es que las personas todavía no se habían ido, así que pudieron apreciar su seña por la ventana. La joven afirmó que los clientes llamaron al restaurante para amenazarla y también golpearon las ventanas del lugar. Tras el incidente, el gerente tuvo una charla con ella y no le dio la razón. Le dijo que esta era una “advertencia para todos los empleados” sobre la razón por la que no debían quejarse ni decirle groserías de sus clientes. “Lo aprendí de la manera difícil… especialmente en un restaurante vacío con una cocina abierta. Así que aprendí mi lección, asumí toda la responsabilidad”, agregó la tiktoker en un segundo metraje.

El acoso de los comensales

Para concluir su experiencia, la exmesera contó que los clientes insistían al permanecer en el estacionamiento, incluso un par de vehículos comenzaron a dar vueltas alrededor del restaurante. Los empleados estaban preparados para llamar a la policía. Sin embargo, estos se retiraron y esa fue la oportunidad de los trabajadores para irse a casa.

Nat dijo que aprendió a tratar sus clientes tras la horrorosa experiencia

Una vez que se subieron a sus respectivos autos, tomaron cada uno sus destinos separados. La tiktoker aseguró que los integrantes del grupo la esperaron en otro estacionamiento muy cerca de allí, para luego seguirla a casa. Explicó que, antes de llegar, los supuestos clientes dieron vuelta por otra calle y fue allí cuando al fin terminó su horrorosa noche.

LA NACION