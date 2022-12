Se olvidó la billetera, una empleada tuvo un gesto que le cambió el día y se lo devolvió con una “lección de vida”

escuchar

La estrella de TikTok Zachary Derinowski es conocida por compartir contenido audiovisual de motivación sobre la salud mental, a la vez que se destaca por publicar videos en los que conversa con personas extrañas. En esta ocasión, el influencer, quien publica bajo el usuario @mdmotivator, se volvió viral por uno de sus videos en el que intentó sorprender a una barista de Tim Hortons. Sin embargo, las cosas dieron un giro y fue ella quien le dejó una gran lección sobre la amabilidad.

En el video, se observó cómo Zachary se acercó a Sonnia, una de las empleadas del café restaurante, para decirle que había olvidado su cartera en casa, pero que quería una pieza de pan: “No hay problema ¿Solo quieres algo de comer? ¿Quieres una taza de café? Lo pagaré por ti”, preguntó la mujer con una actitud muy positiva.

Tras ver la accesibilidad de Sonnia, Zachary le preguntó si estaba segura de su decisión. Mientras la barista preparaba los alimentos, este le insistió: “¿Por qué estás haciendo eso?”. En respuesta, sin titubear, ella lanzó una frase contundente: “Somos humanos y tenemos que ser amables el uno al otro… Nunca sabes cuándo te veré en la calle y tú podrías ayudarme”.

El hombre la volvió a cuestionar sobre si de verdad le entregaría los alimentos gratis y ella subrayó que pagaría por él: “No te preocupes por ello, si no estuviese segura no lo haría. Necesitamos ser amables entre nosotros”, insistió.

Sonnia, una empleada de Tim Hortons, le dio una lección de vida a Zachery, un influencer de TikTok TikTok/@mdmotivator

Momentos más tarde, Sonnia entregó la pieza de pan y la bebida a Zachery con una última petición para él: “Haz algo amable por alguien todos los días… se llama ‘pago por adelantado’”. A pesar de que el influencer de TikTok intentó cambiar la jugada al querer devolverle el favor a la empleada, esta le pidió que lo hiciera con la siguiente persona que se encontrara.

Zachary Derinowski siempre tuvo su billetera en el bolsillo

Para el tiktoker de 29 años era importante que la barista aceptara entregarle una pieza de pan, para así poder devolverle el favor con US$1000 de compensación: “De hecho… tenía mi billetera aquí. Te devolveré el favor a ti”, le dijo a la empleada mientras le ofrecía los billetes.

“¡¿Estás hablando en serio?!”, cuestionó Sonnia, quien no podía contener la sonrisa cuando aceptó la cantidad: “Estamos aquí para ser amables, no para odiar. Mi madre siempre decía: ‘Tenemos una sola sangre, no existe la sangre negra ni blanca’”, cerró su valiosa cadena de lecciones.

Zachary se acercó a Sonnia para decirle que olvidó su cartera en casa, pero quería una pieza de pan

La amabilidad de Sonnia conquistó TikTok

Con casi 15 millones de reproducciones y unos 1,6 millones de ‘me gusta’, miles de usuarios comentaron su reacción al conocer esta historia “¡La queremos señora que da sin recibir! Eso es la esencia. Llévelo en el alma”; “Más seres humanos como ustedes”; “Wow, la mejor lección de vida” y “Ella es un ángel” , fueron algunas de las frases que se leían en el clip.

Otro usuario más agregó: “Mis respetos para esta verdadera dama que tiene una educación inigualable y ni hablar de los valores que le inculcaron sus padres”.

¿Quién es Zachary Derinowski?

El canadiense Zachary Derinowski se convirtió en viral por primera vez en 2020 TikTok/@mdmotivator

El canadiense Zachary Derinowski se convirtió en viral por primera vez en 2020 mientras estudiaba Medicina en la Universidad de Sydney en Australia. Una de las actividades preferidas del tiktoker es viajar y platicar con personas extrañas para ofrecerles una gran suma de dinero, que son las premisas en las que se basa el contenido de su canal.

LA NACION