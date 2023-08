Es millennial, vivió en distintas ciudades de EE.UU., pero ahora está en una que no cambia por nada: “La futura Miami”

escuchar

Entre otras razones, Florida es conocida por ser uno de los lugares favoritos para aquellos que se jubilan tras décadas de trabajo y que desean disfrutar de las bondades del clima que el estado del sureste de Estados Unidos ofrece, además de sus beneficios impositivos. Sin embargo, no solo es atractivo para aquellos en edad de retiro. Por el contrario, también lo es para jóvenes emprendedores en el sector tecnológico.

Es el caso de Joe Steilberg, que vivió en Florida la mayor parte de su vida y planea continuar haciéndolo. De esta manera, mientras algunos tienen como objetivo establecerse en urbes importantes como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, este joven de 27 año apuesta por Florida, según consignó Business Insider en una entrevista.

Joe Steilberg y su socio Parker Klein en Tampa Business Insider/Joe Steilberg

Su relación con el estado se remonta a su infancia. Si bien nació en Atlanta, los diferentes trabajos que tuvo su padre lo llevaron a Miami durante los primeros años y luego a Jacksonville, donde transcurrió la adolescencia. Luego de graduarse en la Universidad de Carolina del Sur, donde estudió finanzas, vivió un tiempo en Texas y luego volvió a Florida y se radicó en Tampa.

Junto con su socio, Parker Klein, fundaron Twos, una aplicación móvil de organización y toma de notas. Para su desarrollo, este año, los jóvenes recibieron 1,7 millones de dólares de inversión en fondos de capital de riesgo de Tampa Bay Ventures. “Planeamos quedarnos acá en un futuro cercano”, expresó Steilberg al medio digital.

En Tampa, los dos emprendedores viven a menos de diez minutos de la playa Unsplash

Joe se decidió por Florida luego de vivir y trabajar en Texas. Cuando vivía en Austin, no llevaba un mal estilo de vida, aunque ganaba poco más de 30.000 dólares al año. “Fue más bajo de lo que esperaba”, pero eso no le incomodó. Sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo y no tenía oportunidad de relacionarse con otras personas más que en su horario laboral.

Luego de mudarle a Dallas en búsqueda de poder construir un círculo de amigos, en 2020, el Covid-19 sacudió el mundo y se instauraron nuevas normas que procuraban el distanciamiento social para evitar propagar el virus.

Si llegan a tener la oportunidad, los dos emprendedores no destacan comprar propiedades en Tampa Jesse Adair / Unsplash

Mientras el Covid-19 avanzaba, Steilberg y Klein también lo hacían en el desarrollo de su aplicación y llegó el momento de decidir dónde buscarían capital privado. La investigación los llevó hasta Tampa, lo que les resultó agradable, ya que, en palabras del primero de ellos, “era la combinación perfecta de una gran ciudad como Miami y una pequeña comunidad como Jacksonville”.

Actualmente, los socios alquilan un departamento de dos habitaciones en Tampa Heights y pagan 1700 dólares mensuales. “Es fenomenal. Estamos a 15 o 20 minutos del mar, del centro de la ciudad y a 15 minutos en bicicleta del área universitaria”, contó Joe, que también destacó las excelentes condiciones de tránsito que tiene la ciudad. “Ganamos calidad de vida”, dijo el joven.

Tras el primer año en Tampa, lograron contactar con una comunidad de startups de al menos 150 empresas. “Si pudiera encontrar un lugar que estuviera dentro de mi presupuesto, que estuviera en una buena ubicación, creo que lo compraría. No solo para mí, sino como una inversión, porque soy muy, muy optimista con Tampa, y creo que tendrá un crecimiento similar al de Miami”, cerró Joe.

