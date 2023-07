Tienen menos de 30 años, se mudaron a Tampa y dicen por qué es “el nuevo Miami”

escuchar

Cada vez más personas en EE.UU. se mudan desde otros estados hacia Florida. Si bien podría suponerse que eligen Miami para establecerse, dado sus características, Tampa también se posiciona dentro de las ciudades favoritas. En los últimos años, la metrópoli sumó miles de residentes por distintos factores, desde el clima hasta el costo de vida.

Insider entrevistó a varios veinteañeros que se mudaron a Tampa. Todas coincidieron en que preferían estar allí, a pesar de haber tenido que empezar de cero. Noelle Lane, de 22 años, llegó a Florida desde hace tiempo para cursar en la universidad. Sin embargo, se estableció allí al terminar su carrera, para vivir con su pareja.

Actualmente ambos tienen un trabajo estable y compraron una vivienda juntos, motivados por el clima y el estilo de vida al aire libre del lugar: “Camino o ando en bicicleta todos los días... Creo que esta ciudad es una buena combinación de todo: estoy a poca distancia de la playa, a pocas calles de los bares, la vida nocturna y los restaurantes, además de los mercados o lo que sea que esté pasando en el centro”.

Tampa ya tomó relevancia entre las mejores ciudades de Florida para comprar una vivienda Jesse Adair / Unsplash

Por otro, Laura Treche, de 22 años, consideró que Tampa es “el nuevo Miami” en entretenimiento y desarrollo, pero con un precio de alquiler más asequible. En su caso, consiguió un departamento perfecto para ella por 1700 dólares al mes. “Hay muchos parques hermosos. Hay mucha vida nocturna también. Lo que te guste hacer, está aquí. Es simplemente un gran lugar”.

Asimismo, destacó la calidez de los residentes: “Esto se siente muy latino. Soy cubana, así que me siento como en casa cuando entro en un negocio y tocan música en español. Hay muchas influencias latinas, muchas tiendas latinas. Es muy hogareño para mí”, resaltó para el medio citado.

Chris Brown, un joven de 25 años que está en Tampa desde 2020, se describió como un testigo de la evolución de la ciudad: “Era un pueblo fantasma al principio”. No obstante, al término de la pandemia, cuando las actividades se reanudaron, notó que era muy diferente a las grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles en cuestiones de ambiente, pero con las mismas ventajas.

Lo que más le agradó a Brown es que hay tranquilidad para vivir, al mismo tiempo que tiene varias oportunidades laborales, lugares de entretenimiento y tecnologías: “En muchos sentidos, niveló mi cabeza y me reintrodujo en cosas que me encantaban en la infancia, como nadar y andar en bicicleta. Tampa ha crecido desde que me mudé aquí y creo que seguirá creciendo”.

Tampa tiene paisajes igual de hermosos que Miami (en la foto), según los nuevos residentes Shutterstock

Tampa y Miami, una comparación

Si bien Miami tiene más desarrollo económico y variedad, Tampa sería una buena opción para mudarse porque ofrece condiciones similares. De acuerdo con un informe publicado por la plataforma de alquileres Zumper en mayo último, hay varios factores por los que vivir ahí sería prometedor:

Tiene un índice de costo de vida de alrededor de un 5% por debajo del promedio de EE.UU., mientras que Miami está 44% por encima de la media nacional.

Es una ciudad más calma que Miami, a pesar de que también hay muchas actividades y buena vida nocturna.

El mercado laboral creció 5,9% en los últimos cinco años y se prevé que aumente un 42,7% durante la próxima década.

LA NACION