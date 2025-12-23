A cuánto asciende la recompensa de EE.UU. por Diosdado Cabello, el aliado de Maduro
El Departamento de Estado dispone una suma por información para capturar al funcionario venezolano; el pago por arrestar a Maduro es el doble
- 3 minutos de lectura'
Estados Unidos tiene oficialmente un monto establecido como recompensa para quien entregue información que conduzca al arresto de Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela. La cifra se actualizó en 2025, luego de que se publicara una suma inicial en 2020. El gobierno norteamericano también mantiene otro aviso para incentivar la colaboración en la captura de Nicolás Maduro.
EE.UU. ofrece US$25 millones por información para capturar a Diosdado Cabello
El funcionario de Maduro es una de las figuras más fuertes del régimen venezolano. Ya durante el mandato de Hugo Chávez, Cabello pasó por distintos roles y siempre tuvo un reconocimiento e influencia importantes.
De acuerdo con la publicación que realizó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) en su sitio web oficial, se lo acusa por conspiración de:
- Narcoterrorismo.
- Importación de cocaína.
- Uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.
La recompensa está establecida en US$25 millones. El DOS asegura que las identidades de quienes aporten información se mantienen confidenciales y habilitó la dirección de correo electrónico cartelsolestips@dea.gov para el envío de datos.
"El gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como ganador de las elecciones ni a Cabello como ministro del gobierno de Venezuela“, indicó EE.UU. Además, menciona la presunta conspiración del funcionario venezolano con las FARC como parte del Cartel de los Soles.
En marzo de 2020, cuando se presentó formalmente la acusación, el DOS había dispuesto una recompensa inicial de US$10 millones. Casi cinco años después, el 10 de enero de 2025, se elevó al monto actual.
La recompensa de EE.UU. por información sobre Maduro es de US$50 millones
Mientras que las autoridades estadounidenses establecieron una recompensa de US$25 millones por Cabello como una de las figuras centrales del chavismo, el pago por ayudar a la captura de Maduro es el doble.
En este caso, la web del DOS hace una presentación similar a la que tiene el funcionario. En primer lugar, afirma que EE.UU. no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela y cita el caso de las elecciones de 2024.
Luego, sostiene la acusación contra el régimen venezolano como una organización narcotraficante y denuncia que el Cartel de los Soles colaboró con las FARC.
Al igual que Cabello, Maduro recibió formalmente la acusación en EE.UU. en marzo de 2020, cuando se dispuso una recompensa de US$15 millones. Luego, en enero de este año se aumentó a US$25 millones.
Sin embargo, en agosto la administración Trump decidió diferenciar los montos para ambas figuras del chavismo. En medio de una escalada de la tensión, desde agosto el DOS ofrece una recompensa de US$50 millones por información que ayude a detener a Maduro.
El mensaje y las medidas de Trump contra Venezuela, en medio de la tensión con Maduro
El conflicto entre EE.UU. y el régimen venezolano escaló en intensidad durante las últimas semanas. Eso se evidenció en la medida de Trump, que ordenó el “bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela“.
El anuncio fue mediante una publicación del presidente estadounidense en Truth Social. Allí, también aseguró que Maduro usa “petróleo robado de EE.UU.” y lanzó una advertencia: “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica“.
Otras noticias de Agenda EEUU
Pronóstico. Clima hoy en EE.UU.: lluvias torrenciales en California y alertas invernales en el noreste este martes 23 de diciembre
En vivo. Noticias del Sur de Florida: nuevas leyes y todo lo que hay que saber hoy martes 23 de diciembre
Golpes de suerte. Mhoni Vidente revela qué signos tendrán la mayor fortuna en la era de Capricornio
- 1
Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. en Navidad o fin de año
- 2
Las 26 leyes que Greg Abbott no quiso firmar en Texas: cómo impactarían en millones de personas
- 3
Ley AB 495 en California: firmada por Gavin Newsom para proteger a familias migrantes y sus hijos
- 4
La nueva ley en California que impacta en un alimento clave para los latinos y entra en vigor en 2026