A cuánto asciende la recompensa de EE.UU. por Diosdado Cabello, el aliado de Maduro

Estados Unidos tiene oficialmente un monto establecido como recompensa para quien entregue información que conduzca al arresto de Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela. La cifra se actualizó en 2025, luego de que se publicara una suma inicial en 2020. El gobierno norteamericano también mantiene otro aviso para incentivar la colaboración en la captura de Nicolás Maduro.

EE.UU. ofrece US$25 millones por información para capturar a Diosdado Cabello

El funcionario de Maduro es una de las figuras más fuertes del régimen venezolano. Ya durante el mandato de Hugo Chávez, Cabello pasó por distintos roles y siempre tuvo un reconocimiento e influencia importantes.

La recompensa de Estados Unidos por Diosdado Cabello Departamento de Estado

De acuerdo con la publicación que realizó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) en su sitio web oficial, se lo acusa por conspiración de:

Narcoterrorismo.

Importación de cocaína.

Uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

La recompensa está establecida en US$25 millones. El DOS asegura que las identidades de quienes aporten información se mantienen confidenciales y habilitó la dirección de correo electrónico cartelsolestips@dea.gov para el envío de datos.

"El gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como ganador de las elecciones ni a Cabello como ministro del gobierno de Venezuela“, indicó EE.UU. Además, menciona la presunta conspiración del funcionario venezolano con las FARC como parte del Cartel de los Soles.

En marzo de 2020, cuando se presentó formalmente la acusación, el DOS había dispuesto una recompensa inicial de US$10 millones. Casi cinco años después, el 10 de enero de 2025, se elevó al monto actual.

La recompensa de EE.UU. por información sobre Maduro es de US$50 millones

Mientras que las autoridades estadounidenses establecieron una recompensa de US$25 millones por Cabello como una de las figuras centrales del chavismo, el pago por ayudar a la captura de Maduro es el doble.

La recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro Departamento de Estado

En este caso, la web del DOS hace una presentación similar a la que tiene el funcionario. En primer lugar, afirma que EE.UU. no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela y cita el caso de las elecciones de 2024.

Luego, sostiene la acusación contra el régimen venezolano como una organización narcotraficante y denuncia que el Cartel de los Soles colaboró con las FARC.

Al igual que Cabello, Maduro recibió formalmente la acusación en EE.UU. en marzo de 2020, cuando se dispuso una recompensa de US$15 millones. Luego, en enero de este año se aumentó a US$25 millones.

Sin embargo, en agosto la administración Trump decidió diferenciar los montos para ambas figuras del chavismo. En medio de una escalada de la tensión, desde agosto el DOS ofrece una recompensa de US$50 millones por información que ayude a detener a Maduro.

El mensaje y las medidas de Trump contra Venezuela, en medio de la tensión con Maduro

El conflicto entre EE.UU. y el régimen venezolano escaló en intensidad durante las últimas semanas. Eso se evidenció en la medida de Trump, que ordenó el “bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela“.

El mensaje completo de Donald Trump contra Venezuela en Truth Social Captura

El anuncio fue mediante una publicación del presidente estadounidense en Truth Social. Allí, también aseguró que Maduro usa “petróleo robado de EE.UU.” y lanzó una advertencia: “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica“.