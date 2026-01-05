Cómo fue el operativo para capturar a Nicolás Maduro

La “Operación Determinación Absoluta” marcó el punto culminante de una intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela. La incursión combinó el trabajo de inteligencia de la CIA con el despliegue de 150 aeronaves y fuerzas especiales para detener al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. El asalto nocturno dejó al menos 80 muertos y decenas de heridos en Caracas tras meses de planificación secreta y ensayos en réplicas de la residencia oficial.

La planificación del operativo para capturar a Maduro

La captura representó el final de una ofensiva de meses. El Ejército de Estados Unidos reforzó su presencia frente a las costas venezolanas y atacó embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Estas acciones funcionaron como cobertura para el despliegue gradual de capacidades militares en la región.

Las alarmas sonaron en Caracas

Equipos de la CIA operaron de forma encubierta desde agosto. Los agentes reconstruyeron los movimientos de Maduro, sus rutinas, residencias temporales, hábitos alimenticios y patrones de seguridad. Esta información permitió a las fuerzas especiales entrenar la misión en una réplica exacta del complejo presidencial construida en secreto fuera de Venezuela.

Bombardeo en Caracas

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, detalló el proceso: “Pensamos, desarrollamos, entrenamos y ensayamos una y otra vez”, y agregó: “No para hacerlo bien, sino para garantizar que fuera imposible equivocarnos”.

El despliegue aéreo y la irrupción en Caracas

La operación recibió la aprobación final el viernes a las 22.46, tras la espera de condiciones meteorológicas favorables. Más de 150 aeronaves despegaron desde unas 20 bases del hemisferio occidental, entre ellas cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1, drones y plataformas de guerra electrónica.

Los helicópteros sobrevolando Caracas

Los primeros ataques apuntaron contra los sistemas de defensa aérea venezolanos para permitir el ingreso de las fuerzas de extracción. Los helicópteros volaron a muy baja altura sobre el mar y llegaron a Caracas cerca de las 2 de la madrugada. Vecinos de zonas aledañas a instalaciones militares reportaron detonaciones desde la 1.50 y al menos siete explosiones en la capital.

Las aeronaves recibieron fuego al aproximarse a la base militar donde residía Maduro. Uno de los helicópteros sufrió impactos de bala pero se mantuvo operativo. Estados Unidos respondió bajo el argumento de “defensa propia”.

Detención en el búnker y traslado a Estados Unidos

Las fuerzas estadounidenses avanzaron con rapidez dentro de la residencia. Donald Trump aseguró que Maduro intentó llegar a una habitación de seguridad reforzada con acero pero no logró cerrar la puerta. Las tropas disponían de “sopletes gigantescos” para abrir los muros en caso de necesidad.

Maduro, junto con su mujer, se rindieron en el lugar y ambos fueron evacuados en helicóptero hacia un buque de guerra y luego a una base militar norteamericana. Trump publicó en la red social Truth Social una imagen del mandatario venezolano con ropa deportiva gris, audífonos y un visor protector. El expresidente anticipó un juicio en territorio estadounidense.

Donald Trump publicó una imagen de Nicolás Maduro y la acompañó con el texto "a bordo del USS Iwo Jima" TruthSocial/@realDonaldTrump

El anuncio oficial ocurrió a las 4.21 de la madrugada del sábado (6.21 en la Argentina). Trump describió la misión como “oscura y mortal” y confirmó el corte de suministro eléctrico en amplias zonas de Caracas.

El saldo de víctimas y el impacto en la seguridad

El operativo dejó una cantidad de muertos superior a la información inicial. Un alto funcionario citado por The New York Times confirmó el fallecimiento de al menos 80 personas, entre militares y civiles, como consecuencia directa de la incursión.

Un edificio de apartamentos que, según los residentes, fue dañado durante las operaciones militares estadounidenses Matias Delacroix� - AP�

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, admitió que el ataque “neutralizó” a “gran parte” del anillo de seguridad presidencial. Fuentes extraoficiales indicaron que la mayoría de los muertos pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial número 6. La lista incluye tenientes, cabos, guardias de honor, sargentos y alumnos de la Academia Militar.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez reconoció la existencia de víctimas fatales y calificó el hecho como una “agresión sin precedentes”. La Red de Médicos en Venezuela registró el ingreso de 90 personas con heridas a distintos hospitales del Distrito Capital hasta las 14 del 3 de enero.

La vicepresidenta y ministra del petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez Ariana Cubillos - AP

Trump aseguró la ausencia de bajas fatales en sus filas, aunque reconoció heridos. Funcionarios del Pentágono aclararon que no existe una ocupación militar formal. Trump afirmó sobre el futuro del país: “Nos vamos a asegurar de que el país se gestione correctamente. No estamos haciendo esto en vano”. Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal de Nueva York, donde enfrentará cargos por narcotráfico apenas dos días después de su captura en Caracas mediante la operación militar estadounidense.

