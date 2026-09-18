Es oficial: la TSA confirma cuáles son las identificaciones vencidas que todavía pueden usarse en el aeropuerto

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) mantiene una excepción para quienes llegan al aeropuerto con identificaciones vencidas: los documentos contemplados en su listado oficial pueden utilizarse hasta dos años después de la fecha de expiración. La normativa se aplica a los pasajeros adultos que deben acreditar su identidad antes de atravesar el control del organismo.

Qué identificaciones vencidas acepta la TSA en el aeropuerto

La disposición comprende los tipos de credenciales que forman parte de la nómina habilitada por la agencia. Entre ellas aparecen:

Desde mayo de 2025, las licencias estatales deben cumplir con REAL ID para servir como comprobante al momento de volar Fotomontaje realizado con IA

Licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales que cumplen con Real ID

Licencias de conducir mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés)

(EDL, por sus siglas en inglés) Tarjetas de identificación mejoradas (EID, por sus siglas en inglés)

(EID, por sus siglas en inglés) Pasaportes estadounidenses

Tarjetas de pasaporte estadounidenses

Tarjetas de viajero de confianza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés): Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST

(DHS, por sus siglas en inglés): Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST Credenciales del Departamento de Defensa , incluidas las emitidas a dependientes

, incluidas las emitidas a dependientes Tarjetas de residente permanente

Tarjetas de cruce fronterizo

Identificaciones con fotografía emitidas por naciones tribales o tribus indígenas reconocidas federalmente , incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas (ETC, por sus siglas en inglés)

, incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas (ETC, por sus siglas en inglés) Tarjetas PIV HSPD-12

Pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros

Licencias de conducir provinciales canadienses

Tarjetas de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credenciales de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés)

(TWIC, por sus siglas en inglés) Tarjetas de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), correspondientes al Formulario I-766

(Uscis, por sus siglas en inglés), correspondientes al Formulario I-766 Credenciales de marino mercante estadounidense

Tarjetas de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés)

¿Cómo funcionan las licencias estatales y la exigencia de Real ID?

Desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir y tarjetas estatales que no cumplen con los estándares de Real ID dejaron de ser válidas para los controles aeroportuarios.

Los papeles emitidos en el extranjero también figuran entre las alternativas autorizadas para superar la inspección aeroportuaria Fotomontaje realizado con IA

Quienes posean una credencial de este tipo deben presentar otra alternativa habilitada o solicitar una nueva que reúna los requisitos federales mediante la oficina correspondiente del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

La agencia también admite determinados permisos de conducir móviles (mDL, por sus siglas en inglés) expedidos por estados autorizados para uso federal.

A estas opciones se suman ID digital de Apple, identificación CLEAR y Google ID Pass, incorporadas como parte de las pruebas destinadas a fortalecer la seguridad de la identidad.

TSA ConfirmID para pasajeros sin documentación válida

Los adultos de 18 años o más tienen que acreditar su identidad antes de viajar. Desde el 1° de febrero, quienes no puedan presentar una credencial válida cuentan con otra vía para intentar completar ese requisito.

Desde febrero de 2026, ConfirmID ofrece una vía adicional para comprobar los datos personales por US$45

El mecanismo se denomina TSA ConfirmID y tiene una tarifa de 45 dólares. Tras el pago, la agencia intenta comprobar la identidad de la persona para que pueda iniciar el proceso de inspección aeroportuaria. La verificación resulta determinante para continuar: si el procedimiento no permite confirmar quién es el pasajero, no podrá acceder al punto de control de seguridad.