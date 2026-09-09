Es oficial: la TSA confirma el acceso a las puertas de embarque para algunas personas sin boleto de avión

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) confirmó un programa que permite a determinadas personas sin boarding pass (boleto para abordar) atravesar el control de seguridad y llegar hasta las puertas de embarque en aeropuertos participantes de Estados Unidos, siempre que obtengan una autorización previa.

Gateside by TSA PreCheck: cómo funciona el acceso sin billete de avión

El programa oficial se llama Gateside by TSA PreCheck y está dirigido a miembros elegibles de TSA PreCheck y a participantes de otros programas de viajeros confiables que cuenten con un número de viajero conocido (KTN, por sus siglas en inglés). La iniciativa permite que visitantes autorizados acompañen o reciban pasajeros en la zona posterior al control de seguridad.

La solicitud es gratuita y debe realizarse en línea entre uno y tres días antes de la visita prevista. La aprobación debe recibirse antes de acudir al aeropuerto.

Una vez aprobada, la persona debe presentar una identificación aceptada y utilizar un carril de TSA PreCheck para atravesar el control de seguridad. La autorización tiene una vigencia de un día calendario y permite volver a ingresar a la zona segura durante esa misma jornada.

El permiso no funciona como un billete de avión ni habilita a abordar un vuelo. Su objetivo es permitir que visitantes autorizados lleguen a sectores de la terminal que normalmente están reservados para pasajeros.

Quiénes pueden acceder a Gateside by TSA PreCheck

El programa está destinado principalmente a miembros de TSA PreCheck. También pueden solicitarlo participantes de otros programas de viajeros confiables que tengan un KTN, entre ellos Global Entry, Nexus y Sentri.

El acceso puede utilizarse para despedir o recibir familiares y amigos, encontrarse con alguien durante una escala o utilizar restaurantes y comercios situados después del control de seguridad.

Los menores también pueden acompañar a un adulto elegible cuando están incluidos en la solicitud correspondiente.

La TSA lanzó Gateside by TSA PreCheck, un programa que permite a determinados viajeros acceder a las zonas de embarque sin tener un billete de avión. Imagen Ilustrativa generada con IA

Los 13 aeropuertos donde funciona Gateside by TSA PreCheck

La primera etapa del programa incluye 13 terminales aéreas de Estados Unidos, entre ellas:

Phoenix-Mesa Gateway Airport , en Arizona.

, en Arizona. John Glenn Columbus International Airport , en Ohio.

, en Ohio. Dallas Fort Worth International Airport , en Texas.

, en Texas. Detroit Metropolitan Wayne County Airport , en Michigan.

, en Michigan. Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport , en Kansas.

, en Kansas. Indianapolis International Airport , en Indiana.

, en Indiana. Harry Reid International Airport , en Nevada.

, en Nevada. Los Angeles International Airport , en California.

, en California. Bill and Hillary Clinton National Airport , en Arkansas.

, en Arkansas. Will Rogers World Airport , en Oklahoma.

, en Oklahoma. Eppley Airfield , en Nebraska.

, en Nebraska. San Diego International Airport , en California.

, en California. Salt Lake City International Airport, en Utah.

La TSA prevé ampliar Gateside a otros aeropuertos durante los próximos meses, por lo que la disponibilidad dependerá de la incorporación de nuevas terminales al programa.

El programa Gateside by TSA PreCheck comenzó en 13 aeropuertos de Estados Unidos y está previsto que se extienda a más terminales en los próximos meses TSA

Cómo cambió el acceso a las puertas de embarque después del 11-S

De acuerdo con NBC Chicago, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los familiares y amigos de los pasajeros podían ingresar con mayor facilidad a las zonas próximas a las puertas de embarque aunque no tuvieran un vuelo.

Después de los ataques, las medidas de seguridad restringieron el acceso de personas sin billete a las áreas posteriores al control. Gateside recupera ahora esa posibilidad de forma limitada para quienes cumplen con las condiciones establecidas por la TSA.

El programa permite así que visitantes previamente autorizados vuelvan a acompañar a pasajeros hasta la puerta de embarque o los esperen dentro de la zona segura, además de acceder a los servicios disponibles en ese sector.