Por qué tener el TSA PreCheck ya no garantiza ahorrar tiempo en la fila del aeropuerto

La Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos promociona el programa PreCheck como un beneficio para viajeros registrados que permite ahorrar tiempo en la fila del aeropuerto. Pese a que durante años funcionó de esta manera, en medio del cierre parcial de gobierno, la iniciativa ya no garantiza llegar más rápido a los vuelos.

El informe que indica que el TSA PreCheck ya no garantiza ahorrar tiempo

El cierre parcial de gobierno fuerza a muchos empleados de la TSA a trabajar sin sueldo, aunque una numerosa cantidad tomó la decisión de abandonar su puesto. En épocas en las que las agencias funcionan con normalidad, los viajeros con un PreCheck autorizado se desplazan con facilidad por los carriles exclusivos. Ahora, esto podría cambiar.

Los pasajeros en EE.UU. se enfrentan a largas filas en los aeropuertos incluso con el programa TSA Precheck

En medio de la incertidumbre entre los trabajadores aeroportuarios, las largas filas para los viajeros con PreCheck persisten. Esto ocurre pese a la implementación del sistema “Identificación sin contacto” en febrero, que permite a los miembros atravesar los controles de seguridad sin presentar documentos, ya que utiliza reconocimiento facial para verificar su identidad.

En determinados aeropuertos, el escenario es aún más complejo:

En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia y el Newark Liberty, las autoridades cerraron las filas destinadas a los controles más rápidos por falta de personal , lo que se podría replicar en otras instalaciones, según el medio Philly Burbs.

, lo que se podría replicar en otras instalaciones, según el medio Philly Burbs. En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, más de un tercio de los agentes no se presentaron a trabajar este martes, informó CNN.

este martes, informó CNN. En el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, la cifra de trabajadores de la TSA ausentes superó la mitad el viernes pasado.

En su página web oficial, la TSA todavía promociona el programa como la opción para viajar con facilidad. Aproximadamente el 99% de los pasajeros miembros esperan menos de diez minutos, de acuerdo con la información oficial.

La tecnología de la TSA que ya se aplica en el aeropuerto de Miami y reduce la espera

La realidad de los trabajadores de la TSA en los aeropuertos estadounidenses con el cierre del gobierno

El desacuerdo presupuestario entre legisladores demócratas y republicanos llevó al país a una situación límite. Los trabajadores de la TSA están entre los 61.000 empleados federales que se encuentran sin cobrar el sueldo.

En este escenario, se enfrentan a avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto, informó Aaron Barker, presidente local del sindicato American Federation of Government Employees en Atlanta.

Los trabajadores de la TSA trabajan hace meses con su sueldo interrumpido por el cierre del gobierno de EE.UU. Facebook TSA

La falta de pago se suma al complejo contexto en el que trabajan los empleados federales hace meses. Debido a que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los trabajadores de la TSA ya sufrieron tres interrupciones en su financiamiento que derivaron en la interrupción de sus salarios en los últimos seis meses.

La desavenencia entre legisladores el año pasado, que generó el cierre de gobierno más extenso de la historia de Estados Unidos, también impactó en los empleados gubernamentales. Estos se quedaron sin sueldo durante 43 días, y pese a que la mayoría recibió su dinero atrasado cuando terminó la crisis, algunos no pudieron saldar sus deudas hasta febrero.

Cómo revisar la demora en los aeropuertos de EE.UU. durante el cierre del gobierno

Aproximadamente 50.000 agentes de la TSA trabajan sin recibir su sueldo actualmente, según informó AP. De acuerdo con el DHS, desde que comenzó el último cierre del gobierno, 366 agentes renunciaron a sus puestos.

Los registros muestran que se han reportado esperas de más de una hora en varios aeropuertos, con dos horas en Atlanta y hasta tres en Austin y Nueva Orleans. Los retrasos son desiguales. Mientras algunos aeropuertos operan con normalidad, otros enfrentan estancamientos repentinos según cuántos agentes falten cada día.

Se pueden chequear las demoras de los aeropuertos a través de los sitios web (AP Foto/Matt Rourke) Matt Rourke - AP

En medio de esta crisis, los tiempos de espera que aparecen en la aplicación móvil MyTSA podrían no ser precisos, debido a que la agencia no gestiona activamente sus centros durante el cierre. Sin embargo, los expertos indican que los pasajeros pueden ver las posibles demoras en cada aeropuerto al consultar las páginas web y las redes sociales.

Para esto, es importante considerar que las condiciones en los aeropuertos pueden cambiar rápidamente, por lo que la información podría no reflejar lo que sucede en el momento específico. Además, los especialistas recomiendan seguir ciertos consejos: