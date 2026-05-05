Salario mínimo de US$25: en qué consiste el proyecto de la legisladora que reemplazó a Mikie Sherrill en el Congreso

La representante demócrata Analilia Mejia, quien recientemente asumió el escaño del Distrito 11 de Nueva Jersey tras ganar una elección especial para reemplazar a Mikie Sherrill, puso en marcha su agenda legislativa. Su primera iniciativa propone un nuevo piso salarial de 25 dólares por hora para todos los trabajadores de Estados Unidos.

Proyecto en el Congreso busca subir el salario mínimo federal a US$25 por hora

De acuerdo con un reporte de Fox News, Mejia, junto con las representantes Delia Ramirez (demócrata por Illinois), Chuy García (demócrata por Illinois) y Lateefah Simon (demócrata por California), introdujeron formalmente en el Congreso la “Living Wage for All Act” el 28 de abril de 2026.

Delia Ramirez (demócrata por Illinois) , en un discurso sobre la nueva legislación

La legisladora Mejia, una figura progresista que cuenta con el respaldo de Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes, defiende visiones que incluyen Medicare, un impuesto a la riqueza y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Sobre el clamor social por mejores ingresos, Saru Jayaraman, presidenta de One Fair Wage y aliada de Mejia, comentó a Fox News: “Creo que hay un grito creciente de frustración, indignación y asco. La gente siente que tiene que trabajar en dos y tres empleos para llegar a fin de mes”.

La propuesta establece un camino diferenciado para alcanzar los US$25 por hora. Mientras que las grandes corporaciones con ingresos de al menos US$1000 millones o más de 500 empleados deben llegar a la meta en 2031, las empresas más pequeñas tendrían un plazo extendido hasta 2038.

“Nunca ven a sus seres queridos. Ni siquiera tienen vida. Este es un tema bipartidista entre los votantes”, afirmó Jayaraman.

Debate en EE.UU.: economistas advierten impacto laboral del salario mínimo de US$25

A pesar del entusiasmo de sus promotores, la medida despertó alarmas en sectores conservadores que cuestionan la viabilidad de un salto tan drástico desde los US$7,25 por hora actuales.

La propuesta establece un camino diferenciado para alcanzar el salario mínimo de US$25 en EE.UU. Freepik

En diálogo con Fox News, Rebekah Paxton, directora de investigación del Instituto de Políticas de Empleo (EPI, por sus siglas en inglés), fue contundente al calificar la propuesta: “Un mandato federal de US$25 por hora es imprudente e ignora decenas de estudios económicos que muestran que los aumentos drásticos de salarios matan empleos“.

Paxton advirtió que incluso estimaciones para aumentos menores proyectaban la pérdida de hasta 1.2 millones de puestos de trabajo, por lo que este plan podría “superdimensionar esos despidos y crear impactos económicos negativos para las empresas estadounidenses”.

Qué cambios propone la ley salarial en EE.UU. y cómo afectaría a trabajadores

El proyecto de Mejia no solo se limita a la cifra nominal de US$25, sino que busca atacar la desigualdad mediante reformas al sistema de propinas y la inclusión de sectores marginados.

La legisladora utiliza su reciente victoria en Nueva Jersey como plataforma para movilizar a una coalición de más de 100 organizaciones.

“Estamos viendo a tantos votantes de MAGA entusiasmados con un salario mínimo de US$25 por hora“, aseguró Jayaraman a Fox News.

Analilia Mejia, representante demócrata por Nueva Jersey, impulsa la “Living Wage for All Act” Instagram @analiliafornj

Por otro lado, dejó en claro que el enfoque principal de los ciudadanos es la capacidad de alimentar a sus familias por encima de las afiliaciones políticas.

Esta presión legislativa coincide con pasos locales en ciudades como Los Ángeles, donde ya se firmaron mandatos para alcanzar los US$30 por hora de manera progresiva hacia finales de la década.