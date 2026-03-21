Salario mínimo en Texas: hay cuatro proyectos de ley en juego que cambiarían el sueldo de los trabajadores

El salario mínimo en Texas se mantiene en US$7,25 por hora en 2026, el mínimo establecido a nivel federal. Sin embargo, en el estado se han presentado cuatro proyectos de ley impulsados por legisladores demócratas que buscan modificar las normas vigentes, aunque ninguno ha avanzado en el proceso legislativo hasta ahora.

Qué plantea HB 3447 para el salario mínimo estatal

El proyecto HB 3447, presentado por la congresista demócrata por el condado Harris, Christina Morales, propone modificar la Sección 62.051 del Código Laboral para que un empleador deba pagar a cada empleado no menos de US$18 por hora.

El proyecto HB3447 propone elevar el salario mínimo estatal a US$18 por hora Freepick

El texto también establece que, salvo una excepción prevista en la propia norma, el contratante deberá abonar el monto que resulte mayor entre ese piso y el salario mínimo federal más US$0,25 por hora. A la vez, fija un nuevo mecanismo de actualización anual.

La propuesta indica que, en caso de ser aprobada, desde el 1° de junio de 2026 y cada año posterior, Texas Workforce Commission sería la encargada de ajustar el salario mínimo por inflación.

Además, el proyecto dispone que, a partir del 1° de octubre de 2026, el empresario deberá pagar al trabajador al menos el salario mínimo que resulte de ese ajuste anual.

En el trámite legislativo figura que el HB 3447 fue presentado el 26 de febrero de 2025, leído por primera vez y remitido el 21 de marzo de 2025 al comité de fuerza laboral por el presidente de la Cámara.

HB 3184: un proyecto que habilita salarios mínimos locales en municipios y condados

El proyecto HB 3184 fue impulsado por la demócrata Lauren Ashley Simmons.

La iniciativa establece que un municipio podrá fijar un salario mínimo superior para los servicios prestados dentro de su territorio. También habilita a los condados a aplicar ese criterio en áreas no incorporadas, incluidas las que se encuentran bajo jurisdicción extraterritorial municipal.

El texto dispone que una entidad privada que celebre un contrato o acuerdo con una entidad gubernamental y acepte un salario mínimo mayor deberá cumplir con ese esquema. Esa exigencia se extiende a contratistas generales, subcontratistas, desarrolladores y otras partes involucradas en la ejecución del acuerdo.

La propuesta fijaba como fecha de entrada en vigor el 1° de septiembre de 2025. Sin embargo, fue remitida a Asuntos Estatales el 20 de marzo de 2025 y no registró avances posteriores.

HB 836 y HB 4110: los proyectos que buscan fijar salarios mínimos en trabajos de cuidado bajo Medicaid

Los proyectos HB 836 y HB 4110 proponen establecer un salario base mínimo para trabajos de cuidado vinculados con Medicaid. Ambos fijan que los trabajadores deberán percibir al menos el mayor entre US$15 por hora y el salario mínimo federal, y aplican a servicios no médicos orientados a la vida diaria. En ambos casos, las tareas incluyen:

Higiene personal

Alimentación

Movilidad

Apoyo doméstico

Ayuda con medicamentos

Seguimiento de necesidades de salud

Servicios de relevo en el hogar

Cuatro proyectos demócratas buscan aumentar el piso salarial y modificar el esquema actual Freepick

Las dos iniciativas fueron presentadas y remitidas a comités sin avances posteriores.

Las diferencias se centran en el alcance y la estructura normativa. La HB836, presentada por el legislador demócrata Suleman Lalani, se enfoca en asistentes personales y desarrolla un esquema más amplio que incluye monitoreo de cumplimiento, mecanismos de denuncia sin represalias, financiamiento y un informe anual a la Legislatura.

La HB 4110, presentada por el legislador demócrata Gervin-Hawkins, define a los trabajadores como personal de atención directa y delimita su aplicación a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo bajo programas específicos como las exenciones 1915(c) o Community First Choice. También incorpora una cláusula que permite demorar la implementación si se requieren autorizaciones federales.