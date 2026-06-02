Las mascotas del Mundial 2026: cuáles son y a qué país representan Maple, Zayu y Clutch

Gran parte del color que tendrá el Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 lo aportarán sus tres mascotas. En un hecho inédito, habrá una figura por cada nación anfitriona para la gran fiesta que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Las 16 sedes recibirán los partidos del campeonato y en cada una de ellas estará el personaje representativo del país.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, destacó el día de la presentación: “Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas“. Cabe recordar que la primera mascota en la historia de las Copas del Mundo fue el León Willie en Inglaterra 1966.

Las mascotas para el Mundial 2026 son un alce, un tigre y un águila (Captura/FIFA)

A continuación, los detalles de los tres personajes que buscarán conquistar a los hinchas.

1. Maple (Canadá)

Es un alce y su nombre hace referencia directa a la hoja de arce, el símbolo nacional. En la cancha se desempeña como un arquero creativo y resiliente. Además de su pasión por el fútbol, es amante del arte urbano y la música. Representa a Canadá, un país que nunca fue sede de una cita ecuménica y que para este torneo contará con dos estadios: el BMO Field de Toronto y el BC Place de Vancouver.

2. Zayu (México)

Es un jaguar y su identidad significa unidad, fortaleza y alegría. Juega como delantero y su figura representa la fuerza y la historia de este animal en la cultura mesoamericana. Representa a México, país que se convertirá en organizador de un Mundial por tercera vez (tras las ediciones de 1970 y 1986). Sus partidos se disputarán en el Estadio Akron de Jalisco, el Estadio BBVA de Monterrey y el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, que recibirá el partido inaugural.

3. Clutch (Estados Unidos)

Es un águila calva, un personaje que busca alcanzar nuevas alturas y representa el espíritu de su país. En el terreno de juego es un mediocampista que se dedica a unir personas. Representa a Estados Unidos, que será anfitrión por segunda ocasión luego de la edición de 1994. Este país aportará la mayor cantidad de escenarios, entre ellos el MetLife Stadium de Nueva Jersey —elegido para albergar la gran final—, el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el Gillette Stadium de Boston, el AT&T Stadium de Texas, el NRG Stadium de Houston, el Arrowhead Stadium de Kansas, el Estadio SoFi de Los Ángeles, el Hard Rock Stadium de Miami, el Levi’s Stadium de San Francisco y el Lumen Field de Seattle.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.