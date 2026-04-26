Los convocados de México para el Mundial 2026: la lista de Aguirre y el álbum Panini

El inicio del Mundial 2026 está previsto para el próximo 11 de junio, lo que significa que las selecciones participantes y sus entrenadores ya definen la lista de futbolistas convocados para la competencia. En el caso de México, el DT Javier Aguirre tiene a varios jugadores decididos, pero otros todavía pelean por un lugar.

Quiénes pueden ser los convocados de México para el Mundial 2026

Por reglamentación de la FIFA, todos los equipos podrán convocar un máximo de 26 futbolistas y un mínimo de 23 para la cita mundialista, que tendrá como anfitriona a la Tricolor junto con Estados Unidos y Canadá.

El técnico de México Javier Aguirre durante el partido amistoso contra Bolivia, el domingo 25 de enero de 2026, en Santa Cruz de La Sierra. (AP Foto/Juan Karita) Juan Karita - AP

Según Sporting News, en su caso, Aguirre ya decidió al menos a 14 protagonistas para incluir en la lista. Ellos son:

Arqueros: Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa.

Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. Defensores: César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez.

César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez. Mediocampistas: Edson Álvarez, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda.

Edson Álvarez, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda. Delanteros: Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Mientras tanto, los 12 lugares restantes todavía no están definidos, aunque los principales candidatos son:

Jesús Gallardo (defensor)

Richard Ledezma (defensor)

Israel Reyes (defensor)

Everardo López (defensor)

Erik Lira (mediocampista)

Marcel Ruiz (mediocampista)

Carlos Rodríguez (mediocampista)

Brian Gutiérrez (mediocampista)

Obed Vargas (mediocampista)

Julián Quiñones (delantero)

Alexis Vega (delantero)

Armando González (delantero)

Jugadores que pelean por un lugar en la lista de convocados de México y posibles bajas

Si bien están menos considerados que el resto, de acuerdo con la información de Sporting News, hay varios futbolistas que todavía tienen chances de pelear por un lugar en la nómina para la Copa del Mundo:

Defensores: Kevin Álvarez, Julián Araujo, Jesús Orozco, Jesús Angulo, Eduardo Águila y Ramón Juárez.

Kevin Álvarez, Julián Araujo, Jesús Orozco, Jesús Angulo, Eduardo Águila y Ramón Juárez. Mediocampistas: Érick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Luis Chávez y Luis Romo.

Érick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Luis Chávez y Luis Romo. Delanteros: Ángel Sepúlveda, Jorge Ruvalcaba, Germán Berterame, Diego Lainez y Guillermo Martínez.

Al margen de los mencionados, hay varios jugadores que contaban con muchas chances de formar parte del combinado mexicano, pero por diferentes cuestiones se perderán la competencia.

La Selección Mexicana podrá ser vista por los mexicanos en Los Angeles, gracias al nuevo proyecto Casa México (Instagram/@miseleccionmx)

Por ejemplo, Luis Malagón y César Huerta, con lesiones del tendón de aquiles y pubalgia respectivamente, ya saben que no llegarán a estar en condiciones para entrar en la convocatoria.

Por su parte, Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz recientemente se recuperan de una rotura de ligamentos en sus rodillas, por lo que llegarían sin ruedo al certamen internacional.

En cuanto a Hirving Lozano, no jugó durante el último tiempo en la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés) para el San Diego por una disputa con su entrenador, Mikey Varas. Esto lo podría dejar marginado de la nómina mundialista.

Qué futbolistas de México aparecen en el álbum Panini del Mundial 2026

La sección de la Selección de México en el álbum Panini del Mundial 2026, que ya se encuentra a la venta, cuenta con un total de 18 futbolistas.

La presentación de Panini para el álbum del Mundial 2026

Según mostró una publicación de la empresa en Facebook, el arquero que tiene su lugar en la colección es Malagón, pese a su reciente lesión en el tendón de aquiles. También aparecen Vásquez, J. Sánchez, Montes, Gallardo y Reyes.

Otros de los elegidos fueron C. Rodríguez, Lainez y E. Álvarez. También se suman Pineda y Ruiz.

Por último, completan la lista E. Sánchez, Lozano, Giménez, Jiménez, Vega, Alvarado y Huerta. Sin embargo, el Chiquito, el Chaquito, el Chucky están en duda por inactividad.

Los 18 futbolistas de México que integran el álbum oficial del Mundial 2026 Facebook Panini MX

La histórica compañía tiene publicada la versión pasta blanda del álbum a un valor de 99 pesos mexicanos (5,7 dólares) en su sitio web, mientras que la edición pasta dura tiene un precio de 349 pesos mexicanos (US$20).