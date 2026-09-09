Es oficial: la propuesta de Estados Unidos que podría dejar sin reembolsos del IRS a ciertos inmigrantes

Una nueva propuesta del gobierno de Estados Unidos plantea un cambio en la forma en que se aplican determinadas devoluciones de impuestos a contribuyentes que no tienen ciudadanía. La medida, presentada por el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro, busca aplicar una disposición de una ley federal de 1996 a la parte reembolsable de cuatro créditos tributarios. Si la regulación llega a aprobarse, algunos contribuyentes que actualmente pueden acceder a esos beneficios podrían quedar excluidos.

IRS y reembolsos para inmigrantes: qué cambiaría con la propuesta federal

La propuesta apareció en el Federal Register del 20 de agosto de 2026 bajo el expediente REG–119882–25 y plantea que la parte reembolsada de determinados créditos tributarios federales sea considerada un “beneficio público federal” a los efectos de la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (Prwora).

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Según el documento, esta clasificación tendría una consecuencia concreta: los extranjeros que no sean considerados “extranjeros calificados” bajo esa legislación no serían elegibles para recibir la parte de esos créditos que exceda su obligación tributaria y genere un sobrepago.

La propuesta alcanzaría específicamente cuatro beneficios tributarios:

El crédito tributario por adopción

El Child Tax Credit (CTC)

El American Opportunity Tax Credit (AOTC)

El Earned Income Tax Credit (EITC)

La diferencia central está en que la medida no plantea eliminar necesariamente el crédito completo. La restricción se concentraría en la cantidad que excede la obligación tributaria del contribuyente y que, por esa razón, puede convertirse en un pago a favor del contribuyente.

La medida todavía figura como una propuesta de regulación y no como una disposición definitiva. El propio documento establece que las reglas se aplicarían a los años fiscales que terminen en la fecha en que las regulaciones sean publicadas como definitivas en el Federal Register.

Los cuatro créditos tributarios del IRS que quedarían alcanzados por la nueva regla

La propuesta distingue entre la existencia de un crédito tributario y la parte que termina por ser devuelta al contribuyente. El cambio afectaría solamente a esta última porción cuando corresponda a alguno de los cuatro créditos incluidos en la regulación.

El primero es el crédito tributario por adopción. A partir del año fiscal 2025, hasta US$5000 de este crédito puede ser reembolsable. Para solicitarlo, entre otros requisitos, el contribuyente debe incluir en su declaración el número de identificación tributaria del menor adoptado.

La iniciativa busca aplicar una disposición de la ley federal de 1996 (Prwora) para reclasificar parte de los créditos fiscales como beneficios públicos Imagen ilustrativa generada con IA

El segundo es el Child Tax Credit, que permite a los contribuyentes elegibles reclamar hasta US$2200 por cada hijo calificado correspondiente al año fiscal 2025, cantidad que posteriormente se ajustará por inflación.

El tercero es el American Opportunity Tax Credit, destinado a determinados gastos de educación superior durante los primeros cuatro años de estudios. El crédito máximo anual es de US$2500 por estudiante y el 40% puede ser reembolsable.

El cuarto es el Earned Income Tax Credit, conocido como EITC, que está dirigido a contribuyentes con ingresos derivados del trabajo y es completamente reembolsable.

Qué condición migratoria deberán acreditar ciertos contribuyentes ante el IRS

Otro de los cambios previstos es la incorporación de una declaración específica sobre la elegibilidad migratoria. El contribuyente que reclame uno de los créditos afectados y cuya declaración genere un beneficio público federal tendría que certificar, bajo pena de perjurio, que es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado con derecho a recibir ese beneficio.

El IRS prevé incorporar esta exigencia a las declaraciones de impuestos o a los formularios y anexos correspondientes. La certificación se realizaría mediante una declaración escrita en el formulario federal de impuestos, en una declaración enmendada o en el documento adicional que determine el organismo.

Para el año fiscal 2026, el Tesoro y el IRS calculan que aproximadamente 49 millones de declaraciones individuales reclamarán al menos uno de los cuatro créditos afectados por la propuesta.

De ese universo, se estima que alrededor de 24 millones de contribuyentes reclamarán un crédito que genere una parte reembolsable considerada como beneficio público federal bajo la nueva regulación.

Sin embargo, el gobierno reconoce que no dispone de información suficiente sobre la condición de “extranjero calificado” de cada contribuyente para determinar con precisión cuántas personas quedarían excluidas.

La restricción se concentrará en la porción reembolsable del crédito por adopción, el Child Tax Credit (CTC), el AOTC y el EITC Fotomontaje generado con IA

Propuesta del IRS sobre reembolsos: fechas clave antes de una eventual regla final

El Federal Register establece un período para que el público presente comentarios sobre la propuesta y, específicamente, sobre la regla utilizada para determinar la elegibilidad. Además, está prevista una audiencia pública para el 14 de octubre de 2026 en el edificio del IRS ubicado en Washington, D.C. También se contempla la participación telefónica.

La fecha límite para solicitar intervenir y presentar el esquema de los temas que se abordarán es el 5 de octubre de 2026. Cada participante dispondrá de diez minutos para realizar sus comentarios. Si no se reciben esquemas antes de esa fecha, la audiencia será cancelada.