Es profesora y la despidieron luego de descubrir que ofreció buenas calificaciones a cambio de donaciones

Una docente de una escuela secundaria de Iowa perdió su empleo después de que las autoridades educativas detectaran una presunta irregularidad vinculada a una campaña personal de recaudación de fondos. Según los documentos del caso, la profesora habría ofrecido beneficios académicos a los estudiantes que colaboraran económicamente con su iniciativa,lo que derivó en su despido y en el rechazo de su solicitud de subsidio por desempleo.

Por qué despidieron a Stephanie Mullaley en Iowa: puntos extra a cambio de dinero

Stephanie F. Mullaley se desempeñaba como profesora suplente de secundaria a tiempo completo en el Distrito Escolar Comunitario de Clinton, en Iowa. La docente fue despedida el 29 de mayo de 2026, después de que las autoridades educativas supieron de una campaña de recaudación de fondos que habría involucrado a sus propios alumnos.

Según el expediente administrativo, Mullaley ofreció puntos extra en sus calificaciones a quienes donaran dinero a su campaña de GoFundMe. Algunos alumnos realizaron aportes y manifestaron sentirse presionados para contribuir.

La información surge de un documento del Departamento de Inspecciones, Apelaciones y Licencias de Iowa que fue obtenido por la revista People y publicado el viernes 2 de octubre.

Según ese expediente, la institución educativa consideró que la conducta atribuida a Mullaley constituía una infracción de las normas éticas que regulan el comportamiento de los docentes.

El caso fue analizado por el juez de derecho administrativo Duane Golden, quien analizó la solicitud de prestaciones por desempleo que Mullaley presentó tras su despido. El magistrado concluyó que Mullaley había cometido una falta vinculada con su empleo y rechazó su solicitud de prestaciones por desempleo.

El viaje a Ecuador de Stephanie Mullaley: cuánto recaudó en GoFundMe

Según el expediente, Mullaley había presentado a sus estudiantes una campaña destinada a financiar sus objetivos educativos personales. Por otra parte, Iowa Capital Dispatch identificó una recaudación a su nombre para costear un viaje a Ecuador junto a su esposo.

La causa del despido se debió a que la profesora presuntamente ofreció puntos académicos adicionales a sus alumnos a cambio de aportes económicos en una colecta personal Stock en canva

La iniciativa fue reportada inicialmente por Iowa Capital Dispatch, que informó sobre la existencia de una recaudación creada por una persona identificada como Stephanie F. Mullaley.

La campaña explicaba que la docente participaría en una misión médica y colaboraría con tareas de interpretación para facilitar la comunicación entre el equipo de profesionales y las personas que necesitaran atención.

La descripción de la iniciativa señalaba que Mullaley ayudaría a superar las barreras lingüísticas para que la atención médica y la asistencia pudieran llegar a quienes las necesitaran. También indicaba que su esposo colaboraría con el equipo durante el viaje.

La campaña tenía una meta de US$1800 y había recibido seis donaciones de entre US$5 y US$50, por un total de US$140, antes de su suspensión. La cifra representaba una parte reducida del objetivo inicial y, de acuerdo con el reporte de Iowa Capital Dispatch, la iniciativa dejó de estar activa después de que el caso saliera a la luz.

GoFundMe suspendió la campaña y devolvió los aportes

La plataforma de financiación colectiva también se pronunció sobre el episodio. En una declaración enviada a People, un portavoz de GoFundMe afirmó que la empresa no tolera que alguien intente aprovecharse de la generosidad de otras personas.

El propósito de la campaña de recaudación publicada en GoFundMe era financiar un viaje personal de la docente y su esposo a Ecuador para realizar tareas de interpretación en una misión médica Stock en canva

El representante explicó que las condiciones de servicio de la plataforma prohíben expresamente las promociones que ofrecen recompensas, económicas o de otro tipo, a cambio de donaciones. Esa política contempla precisamente situaciones en las que una contribución se vincula con la promesa de recibir un beneficio.

Como consecuencia, la campaña de Mullaley dejó de estar disponible en GoFundMe. El portavoz también informó que los US$140 recaudados fueron devueltos en su totalidad a los donantes.

La empresa recordó que sus aportes están protegidos por la denominada Garantía de Donaciones de GoFundMe, que contempla reembolsos completos cuando surge algún problema con una recaudación. En este caso, la devolución alcanzó el total del dinero reunido antes de la suspensión.