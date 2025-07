Es mexicana y denunció haber sido detenida por el ICE en Los Ángeles, pero todo era una estafa para recaudar dinero

El supuesto secuestro de una migrante mexicana por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) conmocionó a la comunidad latina de Los Ángeles, California. La familia de la mujer denunció que fue capturada por enmascarados y llevada hasta la frontera para autodeportarse, por lo que sus allegados iniciaron una campaña de recaudación de fondos para pagar su representación legal. Pero todo era una farsa.

Un falso secuestro del ICE en Los Ángeles con guion cinematográfico

La protagonista de esta historia es Yuriana Julia Peláez Calderón, una migrante mexicana de 41 años que vive en el sur de Los Ángeles. Según detalló en un comunicado el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), distrito California, la familia de la mujer y un abogado brindaron el 30 de junio una conferencia de prensa con una denuncia estremecedora.

La conferencia de prensa con el falso secuestro

Dijeron que la migrante había sido secuestrada el 25 de junio en el estacionamiento de un restaurante Jack in the Box, en el centro de la ciudad, cuando se dirigía a su trabajo. De acuerdo a este relato, hombres armados y enmascarados la obligaron a subir a un vehículo sin identificación y la llevaron hasta San Ysidro, en la frontera con México, donde “fue presentada a un miembro del personal (del ICE)” y “se le presentó documentación de autodeportación voluntaria”.

El abogado afirmó que como Calderón se negó a firmar la documentación y exigió hablar con un juez y un representante legal “fue castigada” y enviada a un almacén en un lugar no revelado. Asimismo, dijo que allí mismo la retuvieron incomunicada.

La página de GoFundMe y la campaña de recaudación

Poco después de la conferencia de prensa, que generó alarma en la comunidad latina, la hija de la supuesta damnificada creó una campaña en GoFundMe para recaudar 4500 dólares. “Mi nombre es Angeline González, y mi madre, Yuriana Julia Peláez Calderón, fue llevada por hombres enmascarados en un vehículo sin identificación el 25 de junio”, decía la campaña, según The New York Post. La página fue eliminada luego.

Un vocero de la plataforma indicó al medio citado que “el organizador nunca tuvo acceso a los fondos” y que los US$80 reunidos fueron devueltos. Además, reafirmaron su “tolerancia cero” frente al uso indebido del sitio para fraudes.

Las cámaras registraron a la mujer en el estacionamiento el día del secuestro X: @USAO_LosAngeles

La investigación desmanteló la farsa: cámaras de vigilancia, fotos y una segunda conferencia trunca

A comienzos de julio, cuando Peláez Calderón seguía presuntamente desaparecida, agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzaron a investigar el caso. No encontraron que la mujer estuviera en alguna dependencia federal, ni que estuviera sujeta a algún procedimiento migratorio.

El 5 de julio, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) la hallaron en un centro comercial de Bakersfield, unos 180 kilómetros al norte de Los Ángeles. En ese momento, la mujer insistió en su versión: que había sido secuestrada y que estuvo retenida junto a otras personas.

Sin embargo, las imágenes de cámaras de vigilancia y registros telefónicos demostraron que Peláez Calderón había mentido. El 25 de junio había salido del restaurante y subido voluntariamente a un auto estacionado en las inmediaciones.

Las autoridades también detectaron que la mujer y su entorno preparaban una segunda conferencia de prensa para el 6 de julio. Allí planeaban mostrar imágenes manipuladas de su supuesto rescate, que simulaban abusos durante su custodia por parte del ICE.

Esta estrategia, de acuerdo con la investigación, buscaba impulsar la campaña de recaudación y amplificar el impacto mediático del caso.

La farsa fue descubierta y la mujer ahora enfrenta cargos penales X: @USAO_LosAngeles

Las críticas de las autoridades federales y los cargos que enfrenta la migrante

El fiscal federal Bill Essayli condenó el plan con dureza. “La peligrosa retórica de que los agentes del ICE están ‘secuestrando’ inmigrantes ilegales está siendo imprudentemente difundida por los políticos y se repite en los medios de comunicación para atemorizar al público y desacreditar a nuestros valientes agentes federales”, sostuvo. Y agregó que “la conducta alegada en la denuncia muestra que este secuestro falso fue una conspiración bien orquestada”.

Por su parte, Eddy Wang, agente especial a cargo de HSI en Los Ángeles, subrayó las consecuencias del engaño: “Desde principios de julio, mi oficina invirtió tiempo y recursos valiosos trabajando en esta investigación de presunto secuestro solo para descubrir que era un engaño. El costo real de un fraude como este es la cantidad de fentanilo que no se incautó, los depredadores de niños que no se retiraron de las comunidades y las víctimas de la trata de personas que no se rescataron".

La mujer fue acusada de conspiración y de hacer declaraciones falsas a las autoridades. En caso de ser declarada culpable por ambos cargos, podría recibir hasta 10 años en una prisión federal. Además, el Departamento de Justicia indicó que otras personas implicadas en el plan también serían imputadas penalmente o podrían ser acusadas formalmente.