Estaban en París, se encontraron con Luis Miguel y se volvieron la envidia de muchos por una razón

Luis Miguel es uno de los artistas latinos más reconocidos de la historia, así que no debe causar sorpresa que tenga fans en todo el mundo. Recientemente, se volvió viral un video en el que se ve cómo un grupo de hombres se lo encuentra en París y lo saluda. Sin embargo, más allá de que se lo hayan cruzado en plena calle, lo que llamó la atención de los usuarios de las redes fue que el cantante se dejara abrazar e interactuara de forma cálida.

La cuenta @losangelesdeluismiguel publicó la grabación. Desde allí suelen compartir videos de momentos icónicos de El Sol y sus fans. “Qué bonita noche, ¿verdad?”, fue la descripción en el clip. En las imágenes se ve que mientras el intérprete de “Decídete” se baja de un auto, un grupo de personas se le acerca para pedirle fotografías y grabarlo.

Así fue el encuentro entre Luis Miguel y sus fans en París

“Hola, Luis, ¿cómo estás?... somos tus grandes fans de París”, le dice uno de ellos, al mismo tiempo que el famoso pasa por al lado suyo. En ese momento, uno de los asistentes toma del cuello al cantante y este le responde tomándolo de la cintura con su brazo. Además, les dice con una sonrisa: “¿Cómo están?”. Luego, el artista sigue su camino, pero se ve cómo la gente que lo esperaba sigue lanzándole flashes.

Si bien se trató de un encuentro rápido, para los fieles seguidores fue un sueño cumplido. Así lo consideraron también quienes reprodujeron el clip, ya que no es común encontrarse a un cantante como Luis Miguel en plena calle. Hasta el momento, el video acumula 2,6 millones de reproducciones y miles de comentarios. La mayoría deseó haber estado en el lugar de esos fanáticos que tuvieron la suerte de interactuar con él.

Por otro lado, un aspecto que destacó y que muchos envidiaron fue cómo uno de los fans abrazó al intérprete de “Ahora te puedes marchar”. No obstante, también hubo usuarios que se mostraron incrédulos y dijeron que el aspecto físico del hombre no era igual al del astro mexicano: “Él hasta lo abrazó y Luismi como si nada”; “Ese no es Luis Miguel”; “Ya se ve muy acabado”; “Es como el vino, entre más años tenga, mejor”; “Siento que ese no es Luis Miguel”, debatieron.

Luis Miguel hará una nueva gira con fechas agotadas en América Grosby Group - G3/The Grosby Group

La gira de Luis Miguel

El nuevo tour del artista ha sido un éxito desde que se anunció. Visitará varios países de América, incluidos Argentina, México y Estados Unidos. Sin embargo, miles de fans se quedaron sin entradas para poder ver su show. Desde los primeros minutos de preventa se agotaron todos los tickets. En algunos casos, a pesar de que el equipo del astro musical terminó por añadir varias fechas más para satisfacer la demanda, los lugares no fueron suficientes.

Detrás de este proyecto integral están tanto la empresa argentina Fénix Entertainment, que se posiciona así en el mercado internacional, como la hispana Cardenas Marketing Network (CMN), radicada en Chicago. De esta manera, el cantante de “Hasta que me olvides” llevará su show por varias ciudades durante este año y 2024.

LA NACION