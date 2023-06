Luis Miguel y Paloma Cuevas: se conocieron fotos de la fiesta que compartieron en París

escuchar

Es uno de los cantantes latinos más reconocidos del mundo que supo enamorar al público tanto arriba como abajo del escenario. Es por eso que los fanáticos siguen a sol y a sombra todos los movimientos en la vida de Luis Miguel y no se pierden de ningún detalle. Precisamente, el fin de semana asistió a una boda en París y su presencia revolucionó, a sus fans y a los invitados del evento. Vestido con un sobrio pantalón, camisa y saco negros, anteojos de sol, su icónica sonrisa y un bajo perfil, se convirtió en foco de atención en esa fiesta.

El intérprete de “La chica del bikini azul” sorprendió a todos al asistir a la preboda de Daniel Clará, el hijo de la reconocida empresaria española de moda, Rosa Clará, que el fin de semana se casó con su novia Anne-Marie Colling. El músico viajó a Francia para el evento, que se realizó a bordo de un barco sobre el Río Sena durante el día. Rápidamente, las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y generan una mezcla de asombro y duda, ya que más de uno cuestionó si el de la foto era Luis Miguel o no.

Luis Miguel dijo presente en la boda del hijo de una reconocida diseñadora de modas (Foto: Twitter @Indie5051)

Si bien lució un look total black, y se lo vio un poco más delgado, los anteojos y su nueva imagen confundieron un poco a los usuarios. “Ese no es Luismi, es su doble”, sostuvo una usuaria de Twitter. Sin embargo, rápidamente se confirmó que, en el barco que navegaba por el Sena, viajaba Luis Miguel.

Pero, lo cierto es que la presencia de “El Sol de México” causó una verdadera sorpresa, no solo por su apariencia, sino por el mero hecho de que estuviera invitado al evento. No obstante, se supo la verdadera razón y es que no viajó solo a París para asistir a la boda. Su vida personal siempre da que hablar y en las últimas horas quedó confirmado que en este momento su corazón está ocupado.

Luis Miguel causó sensación con su presencia en una boda en París (TW @RadioTuYYoLM)

El músico fue a la celebración que se realizó el viernes 2 de junio, junto a la diseñadora de modas española, Paloma Cuevas, quien es muy cercana a Rosa Clará. Si bien trascendió que no llegaron al mismo tiempo, y en las imágenes que circularon en las redes tampoco se los vio físicamente juntos, este miércoles la edición española de la revista ¡Hola!, publicó las primeras imágenes de ambos vestidos de negro, con amplias sonrisas y tomados de la mano mientras compartían una romántica caminata nocturna por las calles parisinas.

Luis Miguel en la Argentina: todas las fechas de sus recitales en el Movistar Arena

El interés por el intérprete de “La incondicional” crece a pasos agigantados por un motivo particular: su regreso a los escenarios y especialmente a la Argentina. El Luis Miguel Tour 2023 comenzará en Buenos Aires el 3 de agosto y se extenderá por Sudamérica, México y los Estados Unidos, con más de 45 conciertos en solo cuatro meses.

Luis Miguel se prepara para su gira que se iniciará en la Argentina e incluirá Sudamérica, México y los Estados Unidos MARTIN BERNETTI - AFP

En un comienzo eran tres fechas las confirmadas en Buenos Aires: el jueves 3, el viernes 4 y el domingo 6 de agosto en el Estadio Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, Villa Crespo. Sin embargo, las entradas se agotaron en cuestión de minutos y se hicieron largas filas virtuales para conseguirlas. Ante la demanda se agregaron nuevas funciones: martes 8, miércoles 9, sábado 12, martes 15, jueves 17 y viernes 18. De esta manera, Luismi cantará en el país durante nueve noches, todas con localidades agotadas.

LA NACION