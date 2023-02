Estados Unidos culpó a Rusia por crímenes de guerra

escuchar

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que, para el gobierno de su país, Rusia cometió crímenes de lesa humanidad en la guerra en Ucrania. Este sábado, en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, afirmó: “Hemos examinado las pruebas, conocemos las normas legales y no hay duda. Son crímenes contra la humanidad (...). A todos los que los han perpetrado y a sus superiores, cómplices de estos, se les pedirá cuentas”, advirtió.

La declaración de la vicepresidenta es la más fuerte que ha realizado hasta la fecha. Como antecedente, el Gobierno de Estados Unidos afirmó en marzo pasado que los miembros de las fuerzas armadas rusas habían cometido crímenes de guerra. Por su parte, el presidente Joe Biden lo abordó como “genocidio”.

Reunión bilateral en Múnich, Alemania, entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz

De acuerdo con un análisis del medio estadounidense CNN, aunque decir “crímenes contra la humanidad” es significativo, no deja de ser simbólico, ya que no desencadena una consecuencia específica inmediata, ni le da a Estados Unidos la capacidad de procesar a los rusos implicados en la perpetración de estros crímenes. No obstante, el país podría proporcionar pruebas a organismos internacionales para que persigan estos delitos.

Harris se encuentra en Alemania como parte de los esfuerzos de la administración actual para mostrar la unidad de los aliados occidentales ante la invasión a Ucrania. Biden prevé visitar Polonia el lunes.

En su discurso, que tuvo lugar en el hotel Bayerischer Hof de Múnich, la vicepresidenta estadounidense remarcó algunos puntos que podrían ser evidencias de los crímenes cometidos por Rusia. “En primer lugar, desde los primeros días de esta guerra no provocada, hemos sido testigos de las horrendas atrocidades y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas”, afirmó. “Hicieron un ataque generalizado y sistémico contra la población civil; espantosos actos de asesinato, tortura, violación y deportación. Asesinato al estilo de ejecuciones, palizas y electrocución”, añadió. “Las autoridades rusas deportaron por la fuerza a cientos de miles de personas de Ucrania a Rusia, a niños. Han separado cruelmente a los niños de su familia”, consignó CNN.

La vicepresidenta le dio dos calificativos a estos actos. “Bárbaros e inhumanos”. También citó pruebas de los ataques rusos dirigidos deliberadamente, como el del teatro de Mariúpol, donde murieron cientos de personas. Se refirió a las imágenes de la llamada Masacre de Bucha y a los informes de las Naciones Unidas sobre una niña de cuatro años, agredida sexualmente.

Dos soldados del ejército ucraniano caminan por una carretera de Irpin, el 4 de marzo de 2022, en Irpin (Archivo)

¿Qué sigue ahora después del discurso de Kamala Harris?

De la misma manera que cuando el gobierno estadounidense declaró que Rusia había cometido crímenes de guerra, en marzo pasado, todavía se verá si exigirán responsabilidades a los acusados y si estas alcanzarán al presidente ruso, Vladimir Putin. Harris sumó: “Desde Estados Unidos, seguiremos apoyando el proceso judicial en Ucrania y las investigaciones internacionales porque debe hacerse justicia. Pongámonos todos de acuerdo, en nombre de todas las víctimas, conocidas y desconocidas: Debe hacerse justicia”.

A través de la iniciativa Europea de Resiliencia Democrática (EDRI), Estados Unidos aportó 30 millones de dólares para apoyar la documentación y el enjuiciamiento de crímenes de guerra y otras atrocidades desde marzo de 2022, según informó el Departamento de Estado. El gobierno de Biden solicitó al Congreso otros 28 millones de dólares para redoblar estos esfuerzos.

“Ninguna nación está a salvo en un mundo en el que un país puede violar la soberanía y la integridad territorial de otro”, declaró Harris en la conferencia de Múnich. Ante las tensiones con China, lanzó una advertencia y dijo que Estados Unidos está “preocupado” por el hecho de que Pekín haya profundizado su vínculo con Moscú desde que la guerra comenzó.

“De cara al futuro, cualquier paso de China para proporcionar apoyo letal a Rusia solo recompensaría la agresión, continuaría la matanza y socavaría aún más un orden basado en normas”, sentenció la vicepresidente. Añadió que Estados Unidos seguirá en su compromiso con la alianza de la OTAN. “Pero si Putin cree que puede esperar, está muy equivocado (...). El tiempo no está de su lado”, pronunció en declaraciones consignadas por CBS.

