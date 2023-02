Así será la primera playa pública de Manhattan

escuchar

Manhattan estrenará su primera playa pública en el West Side. Después de dos años de obras, Gansevoort Peninsula abrirá al público en el verano de 2023, como un lugar recreativo nunca antes visto en la ciudad neoyorquina. Su diseño es casi como un parque, pero con arena y conexión a uno de los ríos más significativos de la zona. Decenas de familias podrán acudir a hacer deportes marítimos o simplemente observar el atardecer desde una reposera.

El sitio, con dimensiones de 2,2 hectáreas, será un oasis verde, tal como lo definió Hudson River Park, una organización sin fines de lucro encargada de la construcción. En el portal web se detalla que aunque no será una playa auténtica, sí se intentará hacer que las personas se sientan como en una. Con un acceso directo al río Hudson para navegantes no motorizados (por ejemplo, los kayakistas), tendrá un área de ejercicios para adultos, un pantano salado y hasta un parque pequeño para perros. Sin embargo, su construcción no ha sido sencilla, ya que antes tuvieron que analizar la zona apta saber si se podían hacer las remodelaciones.

La península Gansevoort tendrá playa, pero también algunas áreas verdes www.hudsonriverpark.org

“El primer paso para transformar esta área en un parque público consistió en colocar un relleno limpio en el terreno existente para recargar el sitio para que el asentamiento no sea un problema cuando el parque esté finalizado”, se lee en la página web de Hudson River Park. Por ahora solo queda ultimar detalles, según los informes: “El trabajo durante el invierno se centrará en otros elementos del parque, incluido el paseo marítimo, el césped para recreación pasiva y el campo de césped sintético, junto con los servicios públicos necesarios para apoyar estas áreas”.

Gansevoort Peninsula, diseñada por James Corner Field Operations, tendrá un edificio e instalaciones características de un hábitat natural, como con ostras y simulaciones de arrecife. Eso significa que tanto turistas como locales podrán disfrutar de la playa como si estuvieran en el mar auténtico. “Los pastos nativos y las plantas proporcionarán un hábitat valioso, además de educar a los usuarios del parque sobre los beneficios ambientales de los ecosistemas intermareales”, dice el parque. Eso sí, es importante destacar que no se podrá nadar dentro de la playa, por los riesgos que implica el río Hudson, según las autoridades.

Otro de los principales atractivos de este espacio es el lugar en el que será construido: entre Little Island y una instalación de arte público titulada Day’s End, del artista David Hammons. El Museo Whitney de Arte Estadounidense donará la escultura al Hudson River Park y ahora todos los asistentes podrán verla.

Así será la playa rocosa de Manhattan www.hudsonriverpark.org

La comunidad de Manhattan, una pieza clave para la península de Gansevoort

Cuando se comenzó el diseño del nuevo destino turístico, se consultó a la población sobre qué tipo de uso se le pretendía dar al área. Incluso se hicieron algunas reuniones entre el Comité de Parques y Costas de la Junta Comunitaria para escuchar las peticiones de los habitantes. A partir de allí, los expertos comenzaron a diseñar el parque con una playa incluida que cambiará una parte del panorama de Nueva York.

