Qué pasó con Trump tras el tiroteo registrado en una cena con corresponsales de la Casa Blanca

El sábado por la noche, un hombre armado irrumpió en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton, lo que activó el protocolo de seguridad del Servicio Secreto y obligó a evacuar al presidente Donald Trump, a su esposa Melania y al vicepresidente JD Vance. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero sobrevivió gracias a su chaleco antibalas. El sospechoso fue reducido antes de ingresar al salón principal donde se encontraban los funcionarios.

El atacante viajó desde Los Ángeles hasta Washington

Cole Tomas Allen, 31 años, residente de Torrance, California , fue identificado como el sospechoso.

, fue identificado como el sospechoso. Ingresó al hotel portando una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos; las autoridades creen que ensambló el arma dentro del hotel.

Trabajaba como profesor a tiempo parcial y se presentaba como desarrollador de videojuegos; egresó del Instituto Tecnológico de California en 2017.

Trump compartió esta foto que aparentemente muestra al sospechoso sin camisa en el suelo del hotel Washington Hilton.

La reacción de Trump tras el tiroteo en Washington

Horas después del incidente, Trump ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca , elogió al Servicio Secreto y describió al atacante como “un hombre muy enfermo” y “un lobo solitario”.

, elogió al Servicio Secreto y describió al atacante como “un hombre muy enfermo” y “un lobo solitario”. Publicó en Truth Social un video del atacante en el puesto de control y una imagen del sospechoso bajo custodia.

Afirmó: “No es la primera vez en los últimos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”.

La investigación tras el incidente en Washington

El fiscal general interino Todd Blanche declaró en NBC News: “Creemos que tenía como objetivo a funcionarios de la administración”, aunque aclaró que “esto es bastante preliminar”.

Allen enfrentará dos cargos: uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que se examinarán todas las pruebas de manera exhaustiva.

Las autoridades federales rodearon la vivienda del sospechoso en los suburbios de Los Ángeles.

Trump debió ser evacuado este sábado por la noche de la cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Para tener en cuenta sobre qué pasó con Trump tras el tiroteo

Trump y todos los funcionarios protegidos por el Servicio Secreto salieron ilesos del evento.

El agente herido se recuperará por completo; llevaba chaleco antibalas.

El sospechoso no llegó a entrar al salón principal: fue detenido a pocos metros del perímetro exterior.

Allen sería imputado formalmente el lunes en Washington con al menos dos cargos federales.

La cena anual de corresponsales fue suspendida tras el incidente; es uno de los eventos mediáticos más importantes del año en Washington.

Las autoridades cuestionaron que no se instalaron detectores de metales en las entradas del hotel, sino solo cerca del salón principal.

Donald Trump sobre el episodio: "El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico"

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.