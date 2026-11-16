WASHINGTON.- El tráfico aéreo en Estados Unidos comenzaba a recuperar la normalidad este lunes, después de tres días de fuertes alteraciones que provocaron miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en todo el país por una orden de suspensión de las autoridades aeronáuticas. El episodio, considerado la interrupción más prolongada de este tipo en 25 años, dejó aeropuertos colapsados, pasajeros varados y pérdidas económicas millonarias para las aerolíneas.

El presidente Donald Trump se mostró irritado ante las preguntas sobre si su atención a los proyectos de construcción y remodelación de la Casa Blanca lo había distraído de la emergencia. En su primera aparición pública desde el episodio, mientras partía hacia Asia, el mandatario mantuvo un intercambio tenso con periodistas y rechazó asumir responsabilidades por la orden que dejó en tierra a los aviones el viernes.

Trump atribuyó el incidente a la antigüedad de los equipos y responsabilizó a los demócratas, en particular a su antecesor, Joe Biden. “No asumo ninguna responsabilidad”, afirmó, al señalar que el secretario de Transporte, Sean Duffy, estaba a cargo de la situación. “Lo que vieron el viernes fue un equipo muy, muy viejo que sufrió un infarto”, sostuvo. También destacó que no hubo heridos ni accidentes y atribuyó las deficiencias del sistema a décadas de falta de inversión.

El tráfico aéreo estadounidense comenzó a recuperar la normalidad el lunes, después de tres días de cancelaciones masivas y retrasos que afectaron a decenas de miles de vuelos AARON SCHWARTZ - AFP

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) atribuyó el problema a una actualización defectuosa de los sistemas de comunicación utilizados por los controladores aéreos, que obligó a detener las operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos. Según las primeras hipótesis, el fallo habría estado relacionado con un único router instalado durante tareas de mantenimiento de rutina.

La crisis coincidió con el reciente despliegue nacional de SMART, un nuevo sistema de inteligencia artificial de la FAA, valuado en 875 millones de dólares y diseñado para anticipar problemas en el tráfico aéreo. La herramienta había comenzado a funcionar en todo el país el 10 de noviembre, apenas tres días antes del colapso. Sin embargo, las autoridades estadounidenses y la empresa desarrolladora, Air Space Intelligence (ASI), descartaron que el sistema estuviera relacionado con la falla que paralizó los vuelos.

Según el sitio de seguimiento FlightAware, para las 11 de Argentina se habían registrado unas 300 cancelaciones y 1500 retrasos, frente a las más de 2300 cancelaciones y 11.000 demoras del domingo. Durante los tres días de alteraciones, más de 18.000 vuelos fueron cancelados y cerca de 28.000 sufrieron retrasos.

El presidente Donald Trump responsabilizó a la administración de Joe Biden por el deterioro de la infraestructura aeronáutica ZINA DESMAZES - AFP

La interrupción generó escenas de caos en los principales aeropuertos estadounidenses durante el fin de semana. Pasajeros deambulaban por las terminales en busca de información, mientras otros intentaban descansar en el suelo o conseguir una nueva reserva para continuar sus viajes.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, estimó que las consecuencias económicas de la crisis ascenderían a “miles de millones de dólares”. Por su parte, la agencia de valores Bernstein calculó que las cuatro mayores aerolíneas estadounidenses podrían perder unos 345 millones de dólares en beneficios como consecuencia de la suspensión de vuelos a nivel nacional.

Un sistema “precario”

Duffy defendió la gestión del gobierno y rechazó los pedidos de renuncia. “Cuando trabajamos y las cosas salen mal, por supuesto que soy el secretario. Pero también tengo que reconocer lo que me encontré al llegar”, afirmó en una entrevista con la cadena CNN. El funcionario recordó que parte de los equipos de radar utilizados en los aeropuertos estadounidenses datan de la década de 1960.

El secretario de Transporte había elevado el viernes de 30.000 a 50.000 millones de dólares su pedido de fondos para renovar el sistema de control aéreo y la infraestructura aeroportuaria. La FAA todavía depende de tecnología considerada obsoleta, que incluye computadoras Compaq, disquetes y tiras de papel para hacer el seguimiento de los aviones.

We need a brand new architecture for our telecom network.



We can build it quickly, we just need the money from Congress ⬇️ @SquawkCNBC pic.twitter.com/SyGpgaDhxB — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 16, 2026

“Este sistema precario está enviando un mensaje al pueblo estadounidense: necesitamos inversión. Ahora

es el momento de destinar una cuantiosa suma de dinero a modernizar el sistema”, sostuvo Duffy el lunes en declaraciones a la cadena CNBC.

Sin embargo, el reclamo abrió otro capítulo de confrontación con los demócratas, que cuestionaron que el funcionario no hubiera impulsado esas inversiones durante los últimos dos años, cuando los republicanos controlaban ambas cámaras del Congreso. Los demócratas asumirán el control legislativo en enero.

En paralelo, la incorporación de inteligencia artificial al control del tráfico aéreo abrió un nuevo debate sobre los riesgos de depender de estas tecnologías en un sector donde cualquier error puede tener consecuencias graves. SMART reúne información de unas 200 fuentes, entre ellas pronósticos meteorológicos, rutas de vuelo, congestión aérea y disponibilidad de controladores, para anticipar dificultades y recomendar alternativas. Según la FAA, durante sus primeras pruebas permitió desviar 180 vuelos y ahorrar un promedio de diez minutos y 80 galones de combustible por trayecto.

Aunque las decisiones siguen en manos de los controladores humanos, legisladores demócratas habían pedido en octubre una auditoría independiente del programa por dudas sobre su seguridad, la capacitación del personal y la posibilidad de que la inteligencia artificial genere información incorrecta. “La FAA no puede permitirse equivocarse en esto”, advirtió Mike O’Donnell, exfuncionario de la agencia y especialista en seguridad aeronáutica, quien reclamó mecanismos para verificar las recomendaciones del sistema antes de aplicarlas.

Agencias AP y Reuters