En medio de la crisis por la llegada masiva de los migrantes a Nueva York y ante su frustración por la respuesta federal, la gobernadora de ese estado, Kathy Hochul, estudia una ley “sin precedentes” para emitir permisos de trabajo a los solicitantes de asilo. De esta manera, eludiría la espera que requiere el trámite a nivel federal y también aumentaría las tensiones con la administración encabezada por el presidente Joe Biden.

Durante su intervención del martes, que tuvo lugar en una conferencia de prensa en su oficina de Manhattan, dijo que hablaba con los líderes de la Asamblea y el Senado sobre cómo hacer el proyecto de ley. “Hablé de esto en la Casa Blanca. Dije que podría hacer algo a nivel estatal”, destacó Hochul en declaraciones citadas por ABC News: “Esto no tendría precedentes”.

La gobernadora afirmó que sus abogados discuten si se necesita que el gobierno federal dé su aprobación antes de que alguna nueva ley entre en vigor. Si llegara a concretarse esta resolución, Nueva York se volvería el primer estado en poner a prueba abiertamente la ley federal. The New York Times señaló que la medida probablemente sería impugnada en los tribunales, pero subirá de tono las tensiones entre los líderes estatales demócratas y federales.

Protestas en contra del alojamiento de migrantes en una escuela en Staten Island, ciudad de Nueva York, el 13 de septiembre de 2023 (Foto AP/John Minchillo) John Minchillo - AP

Por su parte, los legisladores de Albany han presentado diferentes iniciativas para hacer programas de permisos para los solicitantes de asilo a nivel estatal, pero la gobernadora no ha dado su visto bueno a ninguno, dado que sus abogados aún exploran qué caminos se pueden seguir.

Asimismo, la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, a donde llegaron más de 100 mil migrantes en el último año, dijo que alrededor de una quinta parte de los atendidos presentaron solicitudes de asilo. Hochul afirmó que, ante la situación crítica, no tiene más alternativa que estudiar la viabilidad de los permisos, pero reconoció que se requeriría la aprobación federal. “Estamos en una situación en la que el statu quo no se mantendrá por más tiempo”, dijo al mencionar que se comunica a la Casa Blanca casi todos los días con un pedido: “Es un problema federal, necesitamos su ayuda, Hagan algo”.

La Casa Blanca rechaza un sistema de permisos

The New York Times informó que, en una llamada con los periodistas, los altos funcionarios de la administración Biden, que permanecieron en el anonimato, argumentaron que los permisos de trabajo eran “muy claramente una autoridad federal” y agregaron que las soluciones alternativas no eran algo que alentaran a los estados a perseguir.

Asimismo, afirmaron que el énfasis de este mes es apoyar a la ciudad de Nueva York y al estado en general para acelerar el proceso de solicitud de permisos para aquellos que ya son elegibles, pero no completaron todo el papeleo necesario.

Un duro pronóstico para la ciudad de Nueva York

La semana pasada, el alcalde Eric Adams dio sus declaraciones más duras hasta ahora sobre la migración y dijo que “destruirá a la ciudad de nueva York”. Tanto él como Hochul han pedido a la administración federal que acelere la emisión de permisos para que los migrantes no dependan del sistema local. Según la ley, los solicitantes de asilo deben esperar al menos 180 días para poder recibirlo.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha pedido la intervención del gobierno federal para aliviar la crisis migratoria en la Gran Manzana Mayor Eric Adams / Facebook