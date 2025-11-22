Exaliada de Trump renunciará al Congreso por diferencias sobre caso Epstein
La congresista Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las mayores aliadas de Donald Trump, anunció el viernes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes después de que ambos se distanciaran debido...
La congresista Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las mayores aliadas de Donald Trump, anunció el viernes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes después de que ambos se distanciaran debido al escándalo sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El caso Epstein dividió al típicamente leal partido Republicano y alejó a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento "Make America Great Again" (MAGA, Hagamos grande a Estados Unidos otra vez), incluida la congresista Marjorie Taylor Greene. El fin de semana, Trump le retiró el apoyo para su campaña de reelección en 2026.
"Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas cuando tenían 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el presidente de Estados Unidos, por quien luché", dijo la congresista, quien anunció que su último día en el cargo será el 5 de enero.
