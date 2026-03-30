Encuestas elecciones 2028 en EE.UU.: el sondeo que pone a Kamala Harris de primera en la carrera

Kamala Harris aparece al frente de la interna demócrata rumbo a las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2028. Los estudios de opinión más recientes la muestran como la dirigente con mayor nivel de apoyo dentro de su partido, aunque con una competencia todavía abierta.

Elecciones presidenciales demócratas 2028: cuánto mide Kamala Harris frente a sus rivales

La consultora de datos RealClear Polling recaudó los resultados de nueve encuestas realizadas entre el 9 de enero y el 20 de marzo.

El promedio difundido ubicó a la exvicepresidenta a la cabeza con un amplio margen que la aleja de sus oponentes.

Las encuestas ubican a Harris por encima de Newsom Fotomontaje generado con IA

Los resultados mostraron:

Kamala Harris : contó con un 26,2% de apoyo entre los posibles votantes.

: contó con un de apoyo entre los posibles votantes. Gavin Newsom : el gobernador de California se ubicó en el segundo lugar con el 19,2% .

: el gobernador de California se ubicó en el segundo lugar con el . Pete Buttigieg : el exsecretario de Transporte de Estados Unidos obtuvo el 10,5% .

: el exsecretario de Transporte de Estados Unidos obtuvo el . Alexandria Ocasio-Cortez : la miembro de la Cámara de Representantes obtuvo el 8,6% .

: la miembro de la Cámara de Representantes obtuvo el . Josh Shapiro : el gobernador de Pensilvania contó con el 6,5% .

: el gobernador de Pensilvania contó con el . Mark E. Kelly: el senador de EE.UU. recibió el 5,6% de apoyo.

Estos resultados mostraron que Kamala Harris lleva una ventaja de siete puntos con su contrincante más cercano, Gavin Newsom.

La dispersión del voto evidencia que, por ahora, la exvicepresidenta lidera, pero sin una candidatura cerrada en el partido.

Kamala Harris 2028: qué encuesta la pone primera

La ventaja de Harris se sostiene en varias mediciones individuales, aunque no todas muestran la misma diferencia:

Uno de los sondeos más favorables fue el de I&I/TIPP, realizado entre el 27 y 29 de enero, que la ubicó con 38% frente al 13% de Newsom .

. El sondeo del Centro de Estudios Políticos Americanos de la Universidad de Harvard, elaborado entre el 25 y 26 de febrero, le dio 39% de apoyo y una distancia de 15 puntos sobre el gobernador de California.

y una distancia de 15 puntos sobre el gobernador de California. También hubo encuestas en las que alcanzó 34% , como la de Rasmussen Reports, y mantuvo una diferencia de dos dígitos frente a sus rivales más cercanos.

, como la de Rasmussen Reports, y mantuvo una diferencia de dos dígitos frente a sus rivales más cercanos. En mediciones más recientes, la distancia se achicó. El relevamiento de Daily Mail, realizado entre el 18 y el 20 de marzo, la mostró con 22%, seguida por Newsom con 19%.

Kamala Harris aun no confirma su candidatura para 2028, pero los posibles votantes la ubican como la favorita dentro del Partido Demócrata Godofredo A. Vásquez - AP

Qué dicen las encuestas de la interna demócrata en EE.UU.

El promedio que hoy ubica a Harris en primer lugar se construye con estudios de consultoras, universidades y medios que siguen la política estadounidense.

Entre ellas figuran YouGov, Rasmussen Reports, Emerson College Polling, I&I/TIPP, Echelon Insights, Daily Mail, Harvard CAPS/Harris Poll y Big Data Poll.

Las muestras incluyeron votantes registrados, probables, ciudadanos adultos y electores verificados, según el caso.

Algunas encuestas se hicieron sobre consultas de más de 2900 personas y otras sobre grupos más acotados, con distintos métodos de relevamiento.

Ese conjunto de sondeos retomados por Real Clear Polling es el que permite observar la tendencia general.

Aunque algunas firmas mostraron en momentos puntuales a Gavin Newsom al frente, el promedio consolidado del primer trimestre de 2026 mantiene a Harris en la cima.

El gobernador de California se posiciona detrás de Harris en los sondeos Karen Warren - FR172172AP

Gavin Newsom es, por ahora, el dirigente mejor posicionado para disputarle el liderazgo a Harris dentro del Partido Demócrata.

Su nivel de apoyo lo ubica como principal competidor, aunque todavía por debajo del promedio de la exvicepresidenta.