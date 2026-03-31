Adiós Gavin Newsom: quién ganaría la gobernación de California en 2026 según nuevas encuestas

Con Gavin Newsom fuera de carrera para ser reelecto, California abrió la competencia sin un favorito definido. Los sondeos muestran una disputa fragmentada, con republicanos bien posicionados y varios demócratas que se reparten el voto en la previa de las primarias del 2 de junio.

Quién lidera las encuestas para gobernador de California

Debido a que Newsom no puede postularse para la reelección por límites de mandato, la carrera por la gobernación de California se convirtió en una contienda abierta con diez candidatos.

Gavin Newsom no podrá buscar la reelección en California debido a que cumplió con el limite de mandatos de dos periodos consecutivos Imagen compuesta

Según las encuestas más recientes recopiladas por The New York Times, no hay un ganador claro, pero dos republicanos, Steve Hilton y Chad Bianco, figuran cerca de la cima de los sondeos debido a que el voto demócrata se encuentra fragmentado entre varios candidatos.

Los resultados sobre los republicanos mostraron:

Steve Hilton : el expresentador de Fox News apareció, en distintas mediciones, con cifras cercanas al 18% .

: el expresentador de Fox News apareció, en distintas mediciones, con cifras cercanas al . Chad Bianco: el sheriff figuró con el 17%. Sin embargo, en sondeos anteriores se ubicó incluso por encima de su par.

Del lado demócrata, la competencia está más repartida, según el resumen de sondeos retomados por The New York Times:

Eric Swalwell : el miembro de la Cámara de Representantes registró el 17,3% del apoyo.

: el miembro de la Cámara de Representantes registró el del apoyo. Tom Steyer : el empresario estadounidense registró el 10,9% .

: el empresario estadounidense registró el . Katie Porter : la exmiembro de la Cámara de Representantes obtuvo el 8,4% de apoyo.

: la exmiembro de la Cámara de Representantes obtuvo el de apoyo. Antonio Villaraigosa : el exalcalde de Los Ángeles registró el 3,2% .

: el exalcalde de Los Ángeles registró el . Matt Mahan : el alcalde de San José registró el 3,2% de apoyo.

: el alcalde de San José registró el de apoyo. Xavier Becerra : el exsecretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. obtuvo el 3% .

: el exsecretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. obtuvo el . Betty Yee : la excontralora estatal de California registró el 2,3% .

: la excontralora estatal de California registró el . Tony Thurmond: el superintendente de Instrucción Pública del estado de California apenas registró el 1%.

Los dos republicanos podrían avanzar hacia las elecciones generales; sin embargo, el demócrata Swalwell obtiene un gran porcentaje de apoyo en las últimas encuestas Imagen compuesta

Por qué los republicanos aparecen competitivos en un estado demócrata

El factor central es el sistema de primarias de California. El estado utiliza el formato “top two”, una primaria no partidista en la que avanzan a la elección general los dos candidatos más votados, sin importar su partido. Eso puede producir un resultado inusual incluso en un territorio con mayoría demócrata.

Con varios candidatos que compiten por el mismo electorado progresista, los votos se distribuyen entre distintas campañas.

Esa fragmentación les abrió una ventana a los republicanos, que llegan con menos nombres fuertes pero con un caudal más concentrado.

Las primarias para gobernador en California serán el 2 de junio Laure Andrillon - FR172152 AP

Qué dicen los sondeos sobre los votantes indecisos

Otro dato que aparece de forma repetida es el volumen de personas que todavía no definieron su voto.

En algunas encuestas recientes, el bloque de indecisos superó el 24%, mientras que en relevamientos anteriores llegó incluso a ubicarse por encima del 30%.

Ese nivel de indefinición explica por qué la carrera sigue abierta. También ayuda a entender el motivo por el que candidatos con porcentajes de un dígito todavía siguen dentro de la conversación, especialmente en un sistema donde la clasificación puede resolverse con diferencias acotadas.

Qué puede pasar en California antes de la primaria

A medida que se acerque la primaria del 2 de junio, la clave estará en dos variables: si el voto demócrata empieza a ordenarse y qué hacen los indecisos.

El candidato republicano Steve Hilton acusa al gobernador Gavin Newsom de un fraude masivo en California

Esa combinación será la que termine por definir si California mantiene una final con presencia demócrata o si se abre una sorpresa en la boleta de noviembre.