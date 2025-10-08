Éxito de reformas en la Argentina dependerá de que la gente "acompañe", dice jefa del FMI

El éxito de las drásticas reformas en Argentina consistirá en lograr que la población las acompañe, declaró el miércoles la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

En plenas negociaciones en Washington entre Argentina y Estados Unidos para una importante ayuda financiera, Georgieva recordó en un evento del FMI que Argentina es un ejemplo de "un programa de ajuste muy dramático".

"El éxito consistirá en lograr que la gente te acompañe", añadió.

El FMI, que ha aprobado su propio paquete de ayuda al gobierno de Javier Milei, dio la bienvenida esta semana a las negociaciones en curso entre los responsables del ministerio de Economía argentino y de la secretaría del Tesoro estadounidense.

El ministro argentino, Luis Caputo, fue recibido el lunes por su par estadounidense, Scott Bessent. En discusiones está una línea de intercambio monetario ("swap") de hasta US$20.000 millones, así como otras posibles medidas de apoyo financiero.

A menos de una semana de la asamblea de otoño (boreal) del FMI, la jefa del organismo pronunció un tradicional discurso sobre la salud de la economía mundial, que evoluciona "mejor" de lo que se esperaba "pero peor de lo que necesitamos".

Al ser preguntada luego sobre el desempeño de América Latina, declaró: "Es una parte de la economía mundial que, en general, ha estado desempeñándose por debajo de su potencial durante bastante tiempo. Y siempre estoy esperando que haya una chispa que prenda".

La región debe "aprovechar la reorganización de las cadenas de suministro globales para examinar lo que constituye un daño autoinfligido. Y hay mucho de eso en bastantes países" indicó.

"Ya no cabe tolerar" lo que calificó de "lentitud" a la "hora de captar lo que está viniendo".

"Pongan en marcha ese increíble dinamismo que tienen en sus actividades económicas", pidió.

"Por supuesto, hay cosas muy buenas en América Latina, que ha mostrado resiliencia en este mundo sometido a choques, uno tras otro", aseveró.

"Pero creo que pueden levantar sus ojos y decirse: podemos aspirar a más".

jz/mar