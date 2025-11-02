Explosión en Facultad de Medicina de Harvard parece intencional; no hay heridos

BOSTON (AP) — Una explosión registrada el sábado temprano en la Facultad de Medicina de Harvard al parecer fue intencional, informaron las autoridades. Nadie resultó herido.

Un agente de la policía universitaria que respondió a una alarma de incendio intentó detener a dos personas no identificadas que huyeron del Edificio Goldenson antes de dirigirse al lugar donde se activó la alerta, indicó la policía universitaria en un comunicado.

El Departamento de Bomberos de Boston determinó que la explosión fue intencional y no se encontraron dispositivos adicionales en una inspección del edificio, señalaron las autoridades.

La policía publicó fotos borrosas de dos personas con el rostro cubierto y lo que parecían ser sudaderas.

