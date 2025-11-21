FAA advierte a pilotos sobre riesgos de volar sobre Venezuela

WASHINGTON (AP) — La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió el viernes a todos los pilotos que "ejerzan precaución" al volar sobre Venezuela "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar" alrededor del país.

El mensaje indica que amenazas no especificadas "podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes", así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país, e incluso para las aeronaves en tierra.

La advertencia se produce luego de que el gobierno de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. El ejército estadounidense ha realizado vuelos de bombarderos hasta la costa de Venezuela, a veces como parte de un ejercicio de entrenamiento para simular un ataque, y ha enviado el portaaviones USS Gerald R. Ford a la región.

El portaaviones y varios destructores fueron la última adición al mayor despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe cerca de Venezuela en generaciones. El gobierno de Trump no considera a Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, como el presidente legítimo del país sudamericano.

El ejército de Estados Unidos también ha atacado a pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico a las que acusa de transportar drogas con rumbo a Estados Unidos, y ha matado a más de 80 personas desde que comenzó su campaña naval a principios de septiembre.

Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte, afirmó que la FAA emite este tipo de aviso cada vez que hay un conflicto militar, pero espera que los pilotos presten atención.

"No lo tomaría necesariamente como que algún tipo de ataque es inminente, porque he visto que se emiten muchas veces antes. Pero como piloto, ciertamente lo tomaría en cuenta", expresó Schiavo.

Schiavo señaló que Estados Unidos podría estar previendo una acción militar por parte de Venezuela o podría estar planeando acciones adicionales contra embarcaciones. Dijo que es difícil interpretar este aviso y saber qué hay detrás de él.

El Pentágono, al ser consultado sobre la nueva advertencia, remitió las preguntas a la FAA, que simplemente confirmó que la advertencia fue emitida y que duraría 90 días.

