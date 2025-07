A cuánto asciende la fortuna de Gwyneth Paltrow en 2025 y cómo forjó la popular actriz su millonario patrimonio

Gwyneth Paltrow dio sus primeros pasos en el mundo del cine en 1991, de la mano de Steven Spielberg en Hook, donde interpretó a Wendy Darling. Este 2025, se conoció cuál es el patrimonio neto de la actriz de Hollywood, quien también fundó una empresa propia hace 17 años.

Cuál es la fortuna de Gwyneth Paltrow en 2025 y cómo la adquirió

En 2014, Forbes indicó que el patrimonio neto de la protagonista de Shallow Hal era de 19 millones de dólares. Pero en la actualidad, con una trayectoria más extensa en el mundo del espectáculo, las ganancias de su compañía y la división de bienes tras su divorcio con el cantante de Coldplay, Chris Martin, ascendió a US$200 millones en enero de este año, según Celebrity Net Worth.

La actriz nacida en California consagró una larga trayectoria en el mundo del cine Instagram/gwynethpaltrow

Paltrow posee actualmente su residencia principal en Montecito, California (su estado natal), aunque también cuenta con la vivienda que compró junto a Martin en The Hamptons, Nueva York. La actriz comparte su vida con Brad Falchuk, su esposo desde 2018, y sus dos hijos, Moses y Apple, fruto de su relación con el artista, de quien se divorció en 2014.

La actriz de Hollywood nació en Los Ángeles y estudió en Nueva York y en Santa Bárbara, pero pronto se adentró en el mundo de la actuación para seguir los pasos de sus padres, Blythe Danner y Bruce Paltrow, intérprete y guionista, respectivamente.

La aclamada estrella tuvo papeles secundarios en Seven (1995) y The talented Mr. Ripley (1999), pero también protagonizó otros films como Great Expectations (1998) o Shakespeare in Love (1998), por el que obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz.

Algunas de las producciones más taquilleras en las que participó la californiana son Iron Man 3 (2013), Iron Man (2008), Avengers: Endgame (2019) o Spider-Man: Homecoming (2017).

Gwyneth Paltrow mantiene una relación con Brad Falchuk, con quien se casó en 2018 Instagram/gwynethpaltrow

Según la publicación, su trayectoria profesional de más de 30 años es una de las fuentes principales de su patrimonio actual, junto a las ganancias obtenidas por su propia empresa, Goop, que fundó en 2008. La compañía se basó en una marca del estilo de vida y la actriz comparte videos desde la cocina de su casa.

En 2018, recaudó fondos de hasta US$250 millones y las ganancias presentaron en ese momento un total de US$45 millones anuales.

Además, en 2021, Paltrow se convirtió en una de las primeras inversoras de Thriteen Lune, una tienda de cosméticos online, detalló la publicación. Esto constó otra de sus fuentes base del patrimonio neto que constituye en la actualidad.

La actriz de Hollywood fundó en 2008 la empresa Goop Instagram/gwynethpaltrow

El divorcio entre Gwyneth Paltrow y Chris Martin

En 2014, la pareja oficializó su separación, que se produjo cuatro años antes, y lo hizo de forma amistosa y cordial, luego de una década de relación. La división de los bienes se realizó equitativamente, tal como detalló People. Se estimó que la fortuna de ambos oscilaba los US$160 millones.

Además de su vivienda en el prestigioso barrio de Nueva York, que adquirieron en 2006, la expareja también poseía una casa ubicada en Los Ángeles desde 2012, que pusieron a la venta en mayo de 2024.