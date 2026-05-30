El actor cubano de The Office: vivió en Venezuela, fue técnico dental y niñero antes del éxito

El actor Oscar Nuñez es conocido por su personaje Oscar Martínez en The Office, de la cadena NBC. El intérprete es cubano, llegó a Estados Unidos cuando tenía tres años, estudió para técnico dental y, antes del éxito en la pantalla, trabajó como niñero.

De Cuba a Venezuela y de niñero a estrella: la historia de Oscar Nuñez

Nuñez nació el 18 de noviembre de 1958 en Cuba, aunque su familia abandonó la isla y se mudó a Venezuela cuando él tenía solo dos años. No se quedaron mucho tiempo en el país sudamericano y, finalmente, llegaron a EE.UU. cuando Oscar tenía tres.

Oscar Nuñez contó su historia familiar y cómo su familia emigró de Cuba a Venezuela y luego a Estados Unidos Facebook Oscar Nuñez

De acuerdo con Los Angeles Times, Nuñez y su familia se asentaron en Nueva Jersey, donde vivió toda su infancia y adolescencia. Cuando terminó la escuela, ingresó al Fashion Institute of Technology de Manhattan con la intención de convertirse en diseñador de modas.

Sin embargo, abandonó los estudios después de un semestre y su madre lo convenció de estudiar para ser técnico dental. Tras algunos meses en la carrera, decidió dedicarse formalmente a la pasión de toda su vida: la actuación.

Tomó un curso de teatro y formó parte de un grupo de improvisación. Más tarde, se mudó a Los Ángeles y se unió a Groundlings, una famosa escuela de improvisación y comedia.

Mientras tanto, para mantenerse, tomaba diversos empleos ocasionales, entre ellos, el de niñero.

The Office , la serie que cambió la vida de Oscar Nuñez

En una entrevista para Los Angeles Times, Nuñez recordó que el día en el que hizo una audición para The Office había participado en cuatro más, lo que le permitió relajarse. “Esa es una buena manera de afrontar una audición, no desearlo demasiado porque no lo conseguirás si realmente lo deseas. Por alguna razón simplemente no sucede”, aseguró el actor.

El cubano recordó que cuando consiguió el papel en la serie trabajaba como niñero, auxiliar de profesor y mesero. A pesar de haber obtenido el papel, no renunció a sus empleos hasta que estuvo seguro de que The Office continuaría después del episodio piloto.

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También mencionó que durante la grabación del segundo episodio se convenció de que el programa marcaría un antes y un después no solo en su vida, sino en la televisión: “El programa que hicimos no fue uno de esos que la gente olvida”.

El mensaje de Oscar Nuñez sobre EE.UU. y Trump

A pesar de que tiene raíces latinas, Nuñez vivió casi toda su vida en EE.UU. Aun así, reconoce la importancia de representar en la pantalla a su gente.

En su opinión, la nación norteamericana tiene marcados contrastes. “Es un país racista, te pueden detener y disparar. Pero también es un lugar donde puedes llegar con tres años y terminar con propiedades, una familia y una carrera. Ambas cosas son ciertas”, declaró a Los Angeles Times.

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En la entrevista también se pronunció con respecto a la política migratoria durante la administración Trump y afirmó que aunque entiende que alzar la voz puede no ser favorable para su carrera, considera inevitable involucrarse.

“Hay muchas superestrellas con millones de seguidores de origen mexicano o latino que guardan silencio. Si te quedas callado, no ayudas a tu gente, ayudas a MAGA y al ICE y eso me enfurece”, sentenció.

El spin-off de The Office que tiene a Oscar Martínez

En septiembre de 2025, se estrenó el spin-off de The Office en el que el contador Oscar Martínez regresó. El personaje interpretado por Nuñez es el único miembro del reparto original de la serie que retomó su papel en el nuevo proyecto The Paper, cuya segunda temporada ya fue confirmada.

En la serie se mantiene el formato de documental, pero esta vez se sigue a los empleados de un periódico que se encuentra en decadencia e intenta mantenerse a flote, según informó NBC.