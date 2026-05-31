Los zapatos de Ronald Acuña Jr. para jugar béisbol y el color que una popular marca creó en su nombre

El venezolano Ronald Acuña Jr. y la empresa Nike lanzaron recientemente una colección en conjunto para la temporada 2026 de la MLB. El jardinero de los Bravos de Atlanta presentó una línea de béisbol que incluye zapatos, guantes y protectores bajo la denominación de Diamond Standout. Además, la colaboración incluyó la creación de un nuevo tono de amarillo en el catálogo de la compañía estadounidense.

El nuevo color amarillo especial de Ronald Acuña Jr. que lanzó Nike

Dentro del catálogo de productos de la marca de indumentaria deportiva, el tono denominado “amarillo equipo” aparece vinculado a la línea de productos de Acuña Jr. Este color se utiliza en guantes, gorras y el nuevo modelo de zapatos Nike Vapor Elite que lleva la firma del venezolano.

Ronald Acuña Jr. presentó sus nuevos zapatos Nike color "amarillo equipo" Nike

El calzado presenta una base en tonos amarillos con detalles de color naranja. La parte superior cuenta con una construcción de malla para la ventilación y los cordones mantienen la relación con la gama amarillenta.

La colaboración entre el jugador de los Bravos y la marca norteamericana se anunció a través de un video compartido por MLB Network. “El amarillo se nota más, porque a mí siempre me ha gustado resaltar. Es un zapato que resalta entre los otros porque nuestro uniforme casi no tiene amarillo”, expresó Acuña Jr.

La identidad venezolana de Acuña Jr. plasmada en el diseño del zapato

En el video de presentación del proyecto, Acuña Jr. explicó los componentes del calzado que utiliza para los partidos de la MLB y destacó la importancia que le da a sus orígenes. El deportista incluyó la representación de las estrellas de la bandera de Venezuela en el diseño de la pieza junto con figuras de palmeras y hojas en la superficie.

“Yo soy de un pueblito con costa y playa, por eso le puse un diseño de palmeras a los zapatos. Es algo que me hace sentir yo. Nunca olvido de dónde vengo”, expresó el beisbolista venezolano.

El calzado también tiene grabado “18 de diciembre de 1997”, fecha de nacimiento del jugador. El logo con la inscripción de su apodo, “La Bestia”, se ubica en la zona del frente y también en la suela.

Según explicó el jugador, la elección de estos componentes responde a un sentido de pertenencia.

Otros productos de la colección de Acuña Jr. y Nike

La colaboración con la marca se extiende a otros productos para la práctica de béisbol. En la web oficial de Nike es posible encontrar:

Guante de campo de béisbol de red H.

de béisbol de red H. Guantes de bateo Nike Alpha Elite 2.0.

Nike Alpha Elite 2.0. Guante de béisbol Nike Vapor para niños grandes.

Nike Vapor para niños grandes. Guantes de bateo de tee-ball para niños.

La historia detrás de los zapatos del venezolano Ronald Acuña Jr. en la MLB y su nueva campaña con Nike Instagram @acunajr13

La trayectoria de Ronald Acuña Jr. en la MLB

Ronald Acuña Jr. nació en La Guaira, Venezuela, y debutó en las Grandes Ligas el 25 de abril de 2018. En la temporada 2023, recibió la distinción de Jugador Más Valioso de la MLB por decisión de la prensa.

Durante ese ciclo, el jardinero registró 41 cuadrangulares y 73 robos de base. Su familia mantiene un vínculo con el béisbol a través de varias generaciones.

Ronald Acuña Jr. llegó a la MLB en 2018 y se consolidó como uno de los jugadores más importantes de los Bravos de Atlanta Instagram: @RonaldAcuñaJr13

Su padre, Ron Acuña, fue jardinero en las ligas menores para las organizaciones de los Mets, Azulejos y Cerveceros. Sus hermanos, Luisangel y Bryan, también son beisbolistas.