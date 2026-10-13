Aaron Paul, de Breaking Bad, vendió por mucho menos la histórica casa de Los Ángeles que había ofrecido en US$10 millones

Aaron Paul, conocido por interpretar a Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad, vendió su residencia histórica de Los Ángeles por US$7.495.000. La operación se cerró el 6 de octubre, luego de más de un año en el mercado y de varias reducciones en el precio solicitado.

Así es la mansión de Aaron Paul en Los Ángeles que se vendió por US$7,5 millones

La propiedad, conocida como Seyler House, fue publicada en julio de 2025 por casi US$10 millones. Ante la falta de compradores al valor inicial, el precio se redujo hasta aproximadamente US$8,2 millones en enero de 2026, según los datos retomados por Realtor. Finalmente, el inmueble cambió de dueño por una cifra inferior a la última oferta pública.

Así es The Seyler House, la famosa residencia de Los Ángeles

De acuerdo con el sitio web del agente inmobiliario Ben Belack, Seyler House está ubicada en el 2666 de Aberdeen Avenue, en el barrio de Los Feliz, cerca de Griffith Park.

Esta propiedad fue diseñada en 1922 por el arquitecto Stiles O. Clements y responde al estilo Spanish colonial revival, una corriente arquitectónica que retoma elementos de las construcciones coloniales españolas.

La residencia tiene una superficie interior de 4026 pies cuadrados, equivalentes a unos 374 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Dispone de cuatro dormitorios y cuatro baños, y cuenta con jardines organizados en terrazas y vistas hacia el centro de Los Ángeles.

Entre los elementos que conserva figuran:

Techos con vigas de madera expuestas

Vitrales emplomados

Superficies pintadas a mano

Revestimientos de cobre

Azulejos de época

Los pisos combinan madera y cerámica, en una distribución que mantiene características de la construcción original

Esta emblemática residencia de estilo Spanish Colonial Revival, construida en 1922 y diseñada por el arquitecto Stiles O. Clements, había pertenecido a lo largo de los años a diversas celebridades y personalidades famosas benbelack.com

Los secretos de la mansión de Aaron Paul: piscina, jardines y un bar oculto

Los espacios exteriores incluyen una piscina de forma libre, una zona de agua fría, un spa elevado y un estanque con peces koi. La propiedad también cuenta con un patio destinado a las comidas al aire libre, fogateros, una chimenea exterior y un anfiteatro natural integrado en el terreno.

Uno de los detalles particulares de la casa es un pasadizo oculto detrás de una puerta de bóveda con cerradura de combinación. El acceso conduce a un bar privado inspirado en los establecimientos clandestinos conocidos como “speakeasies”.

La finca también dispone de un garaje para tres vehículos, una entrada con portón automático y espacio de estacionamiento para invitados.

“Vender casas es mi sustento, pero cerrar la venta de esta propiedad fue agridulce”, dijo Ben Belack, agente inmobiliario de Serhant, a la revista People. “Me encantaba ir allí y mostrársela a la gente, y echaré de menos su energía palpable y revitalizante. Espero que los nuevos propietarios me inviten alguna vez”, señaló.

Conserva techos de madera con vigas expuestas, superficies pintadas a mano, vitrales de vidrio emplomado, acabados en cobre iridiscente y azulejos vintage benbelack.com

Robert Pattinson y Jim Parsons: los famosos que vivieron en la mansión de Aaron Paul

A lo largo de sus más de 100 años de historia, la residencia estuvo vinculada con distintas figuras del entretenimiento y el deporte. Entre los nombres asociados a la propiedad se encuentran:

Robert Pattinson , conocido por The Twilight Saga y The Batman

, conocido por The Twilight Saga y The Batman Jim Parsons , protagonista de The Big Bang Theory

, protagonista de The Big Bang Theory Noah Wyle , actor de la serie médica ER y The Pitt

, actor de la serie médica ER y The Pitt Kareem Abdul-Jabbar , exjugador de la NBA y de Los Angeles Lakers

, exjugador de la NBA y de Los Angeles Lakers Robert Richardson , director de fotografía ganador de premios Oscar

, director de fotografía ganador de premios Oscar Tim Curry fue otro de los residentes relacionados con la casa, donde impulsó trabajos de restauración durante la década de 1990.

La trayectoria arquitectónica de la Seyler House también quedó documentada en la revista Architectural Digest, que publicó material sobre la propiedad en 1924 y nuevamente en 1998. La residencia se convirtió así en una de las construcciones históricas vinculadas con el barrio de Los Feliz.

A lo largo de un siglo, la casa albergó a varias figuras icónicas antes de Paul, entre ellas Robert Pattinson, Jim Parsons, Noah Wyle, Tim Curry y la leyenda del baloncesto Kareem Abdul-Jabbar benbelack.com

Por qué Aaron Paul se mudó con su familia a París

Según relató el actor de 47 años, la decisión de abandonar California estuvo relacionada con los incendios forestales que afectaron el sur del estado a comienzos de 2025. Después de esos acontecimientos, Paul y Parsekian resolvieron que era momento de concretar un proyecto que habían considerado durante años: vivir fuera de EE.UU.

“Siempre habíamos soñado con pasar un año en el extranjero. En concreto, en París. Nos encanta la comida, la historia, la gente. Cada vez que venía a París, no quería irme”, expresó en una entrevista con Travel + Leisure. “Queríamos que nuestros hijos aprendieran otro idioma y se sumergieran en otra cultura. Era muy importante para nosotros”, señaló.

La mudanza también les permitió adoptar una rutina europea y aprovechar las pausas del calendario escolar para viajar por el continente.

Con la venta de la Seyler House, Paul cerró una etapa residencial en Los Ángeles mientras continúa con sus actividades profesionales y sus proyectos empresariales, entre ellos The Only Caviar, una empresa de caviar artesanal que cuenta con una granja productora en Italia.