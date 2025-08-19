Así es el tattoo de Hillary Clinton que Pete Davidson decidió conservar en su piel: “Es una mujer encantadora”

Pete Davidson, conocido por ser una de las celebridades más tatuadas de Hollywood con cerca de 200 diseños en su piel, ha decidido dar un giro radical. El actor se está borrando la gran mayoría de los dibujos, pero planea conservar algunos, entre ellos, un retrato de Hillary Clinton.

Pete Davidson reveló el tatuaje que jamás se borrará

Pete Davidson estuvo invitado al programa de radio Breakfast Club Power el pasado 13 de agosto y durante la entrevista compartió detalles sobre el largo proceso que lleva para deshacerse de casi todos sus tatuajes.

El actor explicó que conservará únicamente los tatuajes con un significado especial para él. Entre ellos, se encuentra un tributo al grupo de rap Wu-Tang Clan y un retrato de Hillary Clinton.

Davidson se tatuó a Clinton en 2017, tras la derrota de la candidata en las elecciones presidenciales de 2016. “La conozco personalmente y es una dama encantadora, pero también es ruda”, señaló. “Ella enfrentó mucha basura y, como alguien que ha enfrentado mucha basura, solo quería animarla un poco”, agregó.

Cuando se dio a conocer que el actor se borraría los tatuajes con láser, la propia Hillary Clinton le preguntó si también “la quitaría a ella”. La respuesta de Davidson fue contundente: “No, Hillary se quedará”.

Por qué el actor decidió borrarse casi todos sus tatuajes

Cuando los conductores de Breakfast Club Power le preguntaron por qué optó por quitarse sus tatuajes, Davidson respondió sin dudarlo: “Mis tatuajes apestaban. Todos estuvieron motivados por las drogas”.

Pete Davidson mostró su tatuaje de Hillary Clinton antes de borrar sus cuentas en redes sociales (Instagram/@petedavidson)

Pete Davidson reveló que, durante sus 20 años, intentó rehabilitarse de una fuerte adicción a la marihuana, que le provocaba episodios de psicosis en los que escuchaba voces y se sentía fuera de su cuerpo. El abuso de sustancias se combinó con su creciente fama y sus problemas de salud mental. En 2017, el actor fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, según Us Weekly.

“Todo se salió un poco de control demasiado rápido y yo era muy joven”, confesó Davidson. “Iba a rehabilitación y cosas así. Tengo problemas mentales y estaba en terapia, pero si eres drogadicto, nada de eso funciona. No puedes ir a terapia con un montón de drogas y esperar que funcione rápido”.

Fue en ese periodo de su vida cuando Davidson comenzó a tatuarse frenéticamente. En solo dos años, se hizo cientos de tatuajes. “Una vez en rehabilitación me vi en el espejo, por primera vez sobrio, y dije: ‘oh, no. ¿Qué hice?’”, explicó. Para él, fue sorprendente descubrir que la mayoría de los tatuajes de las personas tienen un significado, mientras que los suyos no tenían ninguno. Por esa razón, decidió que todos los tatuajes que no representaran algo para él debían desaparecer.

Cuánto dinero ha gastado Pete Davidson para quitarse sus tatuajes

Davidson explicó en Breakfast Club Power que el proceso para quitarse sus tatuajes le ha tomado años porque la eliminación con láser necesita entre seis y ocho semanas de recuperación entre sesiones. Algunos de sus diseños han necesitado hasta 10 visitas con los especialistas.

El actor estimó que le tomará 10 años deshacerse por completo de sus tatuajes (IMDb/Universal Pictures)

En una entrevista con Variety, Davidson reveló que quitarse un aproximado de 200 tatuajes le ha costado US$200 mil y apenas lleva un 30% del proceso.

El actor comenzó las sesiones de láser durante la pandemia de Covid-19, en 2020, y casi logró remover por completo la tinta que tenía en brazos, manos y cuello.

El siguiente paso será continuar con su torso y espalda. Davidson calculó que le tomará 10 años deshacerse de todos los diseños que le recuerdan su pasado.

Pete Davidson le dijo a Breakfast Club Power que todavía le gustan los tatuajes, pero le recomienda a todas las personas interesadas en tatuarse que lo piensen un par de años antes de hacerlo.