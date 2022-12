¡No va más! Parejas que se separaron en 2022: de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone a Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

escuchar

¿Se acabó el amor? ¿Los intereses, deseos y objetivos ya no son compatibles? ¿La rutina desgastó la convivencia? H ay miles de motivos por los cuales una pareja se separa y los famosos no son la excepción . Este 2022, las celebrities vivieron un año bastante movidito en materia amorosa y así como algunos se juraron amor eterno, otros decidieron distanciarse dejando atrás relaciones de años y con hijos en común. Mientras que en el plano internacional la ruptura de Shakira y Gerard Piqué fue una de las más sorpresivas, en el ámbito local la de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés acaparó todas las miradas.

Shakira y Gerard Piqué

Las continuas infidelidades por parte del futbolista español habrían sido el motivo principal por el que se terminó esta relación de 12 años Instagram @3gerardpique

Sin dudas, la de Shakira y Gerard Piqué fue la separación del año. Una separación sorpresiva y bastante polémica que surgió en medio de rumores de infidelidad y dio la vuelta al mundo. Tras 12 años de amor y dos hijos en común, la cantante colombiana y el futbolista español decidieron poner punto final a su relación en junio pasado. Desde entonces, comenzaron los idas y vueltas y las mediaciones para ver en qué términos se ejecutaría el divorcio, la división de bienes y la custodia de los menores, Sasha y Milán. “Ha sido un año que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía, pero ustedes aún más. Quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar”, confesó días atrás la compositora de “Monotonía” (un claro tema dedicado a su ex) a través de sus redes sociales. Mientras que Piqué disfruta de su romance con Clara Chía Marti (la estudiante de 23 años y empleada de una de sus empresas que fue señalada como la tercera en discordia), Shakira prepara la mudanza, ya que a partir de 2023 dejará el Viejo Continente para instalarse en su casa de Miami junto a sus hijos.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone pusieron fin a su relación este año Photo © 2022 Spread Pictures/The Grosby Group - Spread Pictures/The Grosby Group

En septiembre de este año, Leonardo DiCaprio volvió al bando de los solteros luego de cuatro años en pareja con la modelo argentina, Camila Morrone. Y si bien ellos nunca hablaron al respecto, los paseos de ella con amigas o las vacaciones de él con su madre y sus amigos por el mediterráneo fueron prueba suficiente para confirmar las sospechas. Es cierto que el no exponer públicamente su relación fue algo que caracterizó a la pareja a lo largo de estos años. De hecho, el protagonista de Titanic fue vinculado por primera vez con la hija de Lucía Polak en enero de 2018 durante un viaje a Aspen, Colorado, pero la relación recién se oficializó dos años después cuando se sentaron juntos en los premios Oscar.

A pesar de que no se conocen los motivos de la ruptura, varios usuarios de redes sociales compartieron una teoría sobre cuál podría ser la verdadera razón de la separación: el actor de 47 años nunca tuvo una novia mayor de 25, edad que justamente Camila cumplió en junio pasado. “Creo que todo el mundo debería salir con quien quiera. Espero que deje de ser un debate”, le dijo la modelo en 2019 a Los Ángeles Times remarcando que la diferencia de edad entre ellos nunca fue un problema.

Olivia Wilde y Harry Styles

La directora y el cantante pusieron punto final a su noviazgo que comenzó en el set de No te preocupes, cariño y que tanta polémica ocasionó entre sus compañeros de rodaje. TIDNY-576

Se conocieron en el set, se enamoraron detrás de cámara y, dos años después, cuando eran una de las parejas más cool del ambiente decidieron separarse. Estamos hablando de Olivia Wilde y Harry Styles, una dupla que no solo dio que hablar por la diferencia de edad entre ellos sino también por la fecha en que comenzó su romance; se dice que la cineasta todavía estaba casada con el padre de sus hijos cuando se cruzó con el exOne Direction. Un amor que una vez blanqueado también ocasionó ciertas polémicas y peleas con el resto del elenco de No te preocupes, cariño , film donde él era el protagonista y ella directora. Lo cierto es que a mediados de noviembre, la actriz y el cantante decidieron tomar caminos separados, dejando atónitos a todos sus seguidores. Según algunos medios estadounidenses, ha sido una decisión conjunta debido a sus incompatibles agendas laborales que no les estarían permitiendo coincidir por estos tiempos. Mientras que el compositor de “Watermelon Sugar” sigue recorriendo todo el mundo con su Love on Tour, la actriz tiene en mente muchos proyectos en Los Ángeles, además del cuidado de sus hijos. Por todo esto, los artistas han decidido centrarse en sus carreras y seguir siendo amigos.

Kim Kardashian y Pete Davidson

La diferencia de edad y el estar en momentos diferentes de la vida habrían hecho tambalear la relación de Kim Kardashian con Pete Davidson Backgrid/The Grosby Group

Cuando todos creían que el noviazgo de Kim Kardashian y Pete Davidson iba viento en popa, la pareja puso fin a su relación. Tras nueve meses de compartir momentos en familia, desfilar juntos por las principales alfombras rojas y hasta hacerse románticos tatuajes, la excéntrica influencer y el comediante sorprendieron al mundo con su ruptura. “Pete tiene 28 años y Kim 41, simplemente están en lugares muy diferentes en este momento”, le comentó una fuente cercana a la pareja a Page Six, dando cuenta de que la diferencia de edad entre ellos era un factor en contra. “Pete es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que ella vuele a Nueva York, o donde sea que él este, en cualquier momento. Pero Kim tiene cuatro hijos y no es tan fácil. Ella necesita concentrarse en los niños”, agregó el testigo sin dejar dudas. Sin embargo, el ex de Kardashian, el rapero Kanye West también podría haber influido en el fin de esta relación. “Cuando Kim está con otra persona, Kanye puede causar problemas con los niños. Intenta dividir y conquistar. Él no puede evitarlo”, aseguró la misma fuente dejando bien en claro que Kim no pudo soportar esta presión y decidió ponerle punto final a su vínculo con el integrante de Saturday Night Live.

Madonna y Ahlamalik Williams

Los 35 años de diferencia entre Madonna y el bailarín Ahlamalik Williams también habrían hecho mella en esta pareja GROSBY GROUP

“La reina del pop está soltera” , titularon varios medios locales e internacionales en abril de este año cuando se conoció la noticia de que Madonna se había separado de su novio Ahlamalik Williams, tras tres años de relación. Mientras que algunos apuntaron a la diferencia de edad como un factor clave (ella tiene 63 y él 28), otros señalaron a la ajetreada agenda laboral de la cantante como la gran responsable de este nuevo fracaso amoroso. “Madonna tiene una agenda apretada, trabajando en su próxima película biográfica, nueva música y cuidando a su familia. Las cosas han estado intermitentes con Ahlamalik durante un tiempo. Hay mucho amor, pero por ahora han decidido separarse”, le confirmó una fuente a The Sun al surgir los primeros rumores. Hasta el momento, la creadora de éxitos como “Like a Virgin” se ha refugiado en sus amigos y su familia para superar este difícil momento personal.

Jason Momoa y Lisa Bonet

Jason Momoa y Lisa Benet anunciaron su separación, tras casi dos décadas de amor y dos hijos en común instagram.com/prideofgypsies

La de ellos fue una de las primeras rupturas del año. A principios de enero, Jason Momoa y Lisa Bonet confirmaron su separación a través de un comunicado en las redes. “Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación... Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción, que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Y entonces, compartimos nuestras noticias familiares: que nos estamos separando”, escribieron a dúo dejando sin palabras a todos sus seguidores.

De esta manera, una de las historias de amor más románticas de Hollywood llegaba a su fin. La pareja se había conocido en un club de jazz en 2005, mucho antes de que Momoa se hiciera famoso por su papel de Khal Drogo en Game of Thrones. De hecho, el actor que también se hizo conocido por interpretar a Aquaman confesó que estaba perdidamente enamorado de la madre de Zoe Kravitz desde que tenía 8 años. “La vi en la televisión y pensé: ‘Mami, quiero esa’. Fue como: ‘Te voy a acechar por el resto de mi vida y voy a atraparte’”, confesó en 2017 quien no solo logró conquistarla sino que también tuvo dos hijos con ella.

Tom Brady y Gisele Bündchen

Gisele Bündchen habría estallado de furia cuando Tom Brady volvió a las canchas luego de anunciar su retiro definitivo del fútbol americano Instagram

Después de 13 años de matrimonio y con dos hijos en común, Tom Brady y Gisele Bündchen se divorciaron. “Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Fuimos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Continuaremos trabajando juntos como padres para garantizar que siempre reciban el amor y la atención que merecen. Llegamos a la decisión de poner fin a nuestro matrimonio después de muchas consideraciones”, escribió el jugador de fútbol americano en sus redes sociales a finales de octubre. Por su parte, la supermodelo brasileña también compartió la noticia con sus seguidores: “Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos compartiendo su crianza para brindarles el amor, el cuidado y la atención que merecen. La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre”.

Sin embargo, hay quienes dicen que la decisión del siete veces ganador del Superbowl de regresar a las canchas a 40 días de su retiro definitivo habría sido el desencadenante de la fuerte crisis. “Gisele no estuvo de acuerdo con el hecho de que Brady regresara a las canchas pues entre ellos habían acordado previamente que era el momento de que se enfocara por completo en su familia”, aseguró una fuente cercana a la pareja.

Brady y Bündchen comenzaron a salir en 2006 y, luego de tres años de noviazgo, se casaron en secreto en Santa Mónica. Junto a Jack, el hijo que el futbolista tuvo con su pareja anterior (Bridget Moynahan), formaron una familia ensamblada a la que se sumaron los pequeños Vivian y Benjamín.

Made in Argentina

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Los papás de Lolo atravesaron varias crisis de pareja Instagram

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés son otros de los famosos que tomaron caminos separados este año . En el mes de mayo, el conductor y la modelo decidieron poner punto final a esta historia de amor que tuvo varios capítulos a lo largo de estos nueve años. Es que ya habían atravesado una fuerte crisis en junio de 2020 en medio de la cuarentena, situación que pudieron remontar aunque no por mucho tiempo. “Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años hermosos que vivimos. Creemos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, escribió el conductor de Canta Conmigo Ahora en sus redes dando la primicia. Por su parte, la actriz optó por un perfil más bajo y solo se limitó a acompañar la declaración de su pareja. “La realidad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir y vamos a transitar este proceso, que es muy íntimo y personal, con mucho amor y respeto como lo fue nuestra relación”, señaló.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Los rumores de crisis entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzaron luego de la explosión mediática del Wandagate @jakotango

En medio de las idas y vueltas de su hermana Wanda Nara y Mauro Icardi, Zaira Nara tomó la delantera y, a finales de septiembre, anunció que finalmente su vínculo con Jakob Von Plessen había llegado a su fin . Si bien los papás de Malaika y Viggo ya venían en crisis desde que explotó el Wandagate (a él se lo señaló como el supuesto encubridor de Icardi en sus encuentros con la China Suárez), se habían dado una nueva oportunidad, que al parecer no funcionó. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, escribió la modelo en sus redes confirmando lo que era un secreto a voces.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se conocieron a principios de año en el bautismo de Ana, la hija que Pampita tuvo con Roberto García Moritán Grupo Mass

Sin dudas, fue un año complicado para Benjamín Vicuña. A pesar de la completa y variada agenda laboral que lo tuvo en movimiento durante este año, el actor atravesó uno de los años más difíciles a nivel personal. A la muerte de su padre, se sumó su ruptura con Eli Sulichin, una psicóloga a la que conoció en la casa de su ex Pampita y con la que mantenía una relación desde principios de año. “Ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto, ni pelea. Creo que los dos se quieren mucho. No hay terceras personas”, dijo Yanina Latorre a finales de agosto mientras daba algunas pistas sobre los motivos que los distanciaron: “Ella es más chica, él es más grande. Él tiene muchos hijos, diferencia de agenda, de momentos”, advirtió.

Si bien el chileno nunca dio detalles de su ruptura, sí aclaró que piensa seguir apostando al amor: “No comparto la vida solo, yo soy súper compañero y una compañía no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo. Es la generosidad. Creo que me voy a volver a levantar y voy a volver a apostar, siempre, hasta que me queden los últimos dos centavos. Voy a apostar por el amor (…) Para mí si no hay amor, no hay vida. El amor es todo”, confesó en una reciente entrevista con Cecilia Bolocco en el país vecino.