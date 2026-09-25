Lionel Richie, cantante y productor estadounidense: “En la vida, la familia es fundamental”

A los 77 años, Lionel Richie atraviesa un nuevo momento de pausa en su carrera mientras se recupera de un procedimiento para tratar una fibrilación auricular, por lo que canceló tres conciertos que tenía previstos con Earth, Wind & Fire. En una entrevista de 2020, había explicado una de las reglas que aprendió de sus padres y se convirtió en un principio para su vida: “En la vida, la familia es fundamental”.

Las enseñanzas de vida que Lionel Richie tomó de sus padres

La conversación con Rolling Stone giró, entre otros temas, alrededor de las reglas que Richie considera esenciales. El cantante recordó dos enseñanzas de su padre: “La integridad lo es todo. Empieza ahí” y “Puede que a la gente no le gustes. Pero si te respetan, has ganado”.

Lionel Richie habló sobre familia y las enseñanzas que le dejaron sus padres Instagram de @lionelrichie

Richie creció en Tuskegee, Alabama, durante la segregación racial. Según explicó, sus padres intentaron protegerlo de las dificultades que ellos mismos atravesaban y evitaron transmitirle una visión limitada sobre aquello que podía conseguir.

Recién durante la adolescencia comenzó a comprender el contexto en el que había crecido. Hasta entonces, había vivido dentro de lo que su familia llamaba “la burbuja”, un ambiente en el que intentaron preservar su percepción de que las posibilidades estaban abiertas para él.

Lionel Richie decidió hacer una pausa en su carrera por su padre

Esa idea tuvo una consecuencia cuando Richie se encontraba en uno de los momentos de mayor vértigo de su carrera. En 1987 decidió hacer una pausa de cinco años después de recibir una llamada de su padre, quien le pidió que lo acompañara al médico.

El cantante explicó que decidió detenerse porque seguir adelante con ese ritmo en su carrera no le hubiera permitido estar cerca de su familia. “Sabía que un álbum más significaría que no tendría tiempo para pasar con mi padre. Así que paré”, contó a Rolling Stone.

Lionel Richie habló sobre la decisión de parar su carrera para acompañar a su padre Santiago Filipuzzi

Durante ese período ocurrieron además otros acontecimientos importantes. Su padre murió en 1990 y Richie atravesó un divorcio y tuvo que someterse a una cirugía de voz.

El descanso obligado también le permitió mirar desde afuera el ritmo que había llevado durante sus años de mayor éxito. “Me perdí cumpleaños. Me perdí bodas. Me perdí funerales. No sabía que había gente que había muerto”, relató.

La decisión de no retirarse de Lionel Richie

A pesar de haber construido una carrera de varias décadas, sostuvo que no pensaba la música como un trabajo del que algún día deba retirarse. Cuando le preguntaron cuándo planeaba hacerlo, respondió: “¿De qué?”.

El cantante explicó a Rolling Stone que todavía conservaba la sensación de aventura que tenía cuando comenzó con The Commodores. Para él, cada año representaba una experiencia diferente.

También habló sobre el efecto de la fama. Según explicó, el dinero, el poder y el reconocimiento amplifican los rasgos de una persona, en lugar de transformarla por completo.

Después de hablar sobre la velocidad con la que había desarrollado su carrera, explicó que necesitaba encontrar un punto al que pudiera volver. “El borde siempre es fascinante, pero tienes que saber dónde está el centro para volver de vez en cuando. Eso es lo que yo llamo familia”, dijo.

Lionel Richie vuelve a poner en pausa su carrera por motivos de salud

A fines de agosto, Richie fue hospitalizado durante tres días en St. Louis después de sentirse mal durante una presentación y quedó bajo observación para realizarse estudios cardíacos. Luego regresó a Los Ángeles y retomó su actividad.

Ahora, su representante confirmó que fue sometido a un procedimiento y que se recupera favorablemente. Su entorno informó que se tomará un período de descanso antes de regresar a los escenarios.