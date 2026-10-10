Clint Eastwood compró una casa de 641 metros cuadrados por US$4 millones y 23 años después la vendió por más del doble
La mansión, construida en 1928, fue diseñada por Clarence Tantau; se distingue por su arquitectura de estilo hacienda, con paredes de adobe, seis dormitorios
- 3 minutos de lectura'
Clint Eastwood compró una casa en Pebble Beach, California, por US$3,925 millones en 1994 y, más de dos décadas después, la ofreció por US$9,75 millones. La residencia, construida en 1928 y con una superficie aproximada de 6900 pies cuadrados (641 metros cuadrados), formó parte del patrimonio inmobiliario del actor y director hasta 2018, cuando finalmente se vendió por una cifra inferior a la solicitada.
¿Cómo era la casa que Clint Eastwood compró en Pebble Beach?
De acuerdo con Architectural Digest, la propiedad fue construida en 1928 por el arquitecto local Clarence Tantau y es de estilo hacienda. La vivienda principal tiene paredes de adobe y seis habitaciones.
Su diseño se organiza alrededor de un patio central con una fuente, rodeado por galerías. En el interior, la residencia cuenta con azulejos españoles, techos abovedados, vigas, chimeneas y trabajos de madera tallada.
El precio que Clint Eastwood pidió por su casa en Pebble Beach
La residencia se ofreció en el mercado inmobiliario por US$9,75 millones, un valor que se mantenía como referencia en 2017 y que equivalía a casi 2,5 veces el precio que Eastwood había pagado en 1994.
Según Realtor.com, la propiedad ya se comercializaba de manera privada antes de aparecer públicamente a la venta en octubre de 2016. Para entonces, la vivienda también había tenido presencia en televisión, ya que fue uno de los escenarios del reality show Mrs. Eastwood & Company, emitido por E! en 2012.
El programa seguía la vida cotidiana de Dina Eastwood, entonces esposa del actor, y otros integrantes de su familia. Durante ese período, la mansión también alojó a miembros de Overtone, un grupo vocal sudafricano que ella representaba.
Pese a su exposición mediática, la operación inmobiliaria no se concretó por el monto solicitado. Según los registros citados por Architectural Digest, la propiedad se vendió en 2018 por poco menos de US$6,975 millones, una cifra inferior a la inicialmente solicitada.
¿Qué otras propiedades compró Clint Eastwood en California?
La casa de Pebble Beach fue una de las distintas propiedades que Eastwood adquirió en California. En 1981, pagó US$525 mil por una vivienda de estilo Spanish Revival en Carmel-by-the-Sea, construida originalmente en 1924 y ubicada a una cuadra del agua.
La residencia tenía aproximadamente 4500 pies cuadrados (418 metros cuadrados), cuatro dormitorios y cuatro baños y medio, según el anuncio inmobiliario publicado en 2024. El actor la vendió en 1996 por alrededor de US$2,25 millones.
Mission Ranch, otra de las adquisiciones de Clint Eastwood
En 1986, Eastwood desembolsó US$5 millones por Mission Ranch, una propiedad de 22 acres (8,9 hectáreas) ubicada en Carmel. La compra ocurrió el mismo año en que fue elegido alcalde de esa ciudad costera, cargo que ocupó durante dos años.
El actor adquirió el establecimiento para evitar que fuera reemplazado por condominios. Después restauró el lugar y lo abrió como hotel. “Siempre había amado el lugar y simplemente iban a arrasarlo”, explicó a Architectural Digest en una entrevista publicada originalmente en 1993.
Eastwood también impulsó el cercano campo de golf Tehàma, inaugurado en 1998, cuyo club tomó como referencia el diseño de su vivienda de estilo hacienda en Pebble Beach.
Al referirse a sus adquisiciones inmobiliarias, sostuvo que no compraba propiedades únicamente como inversión. “Solo compro algo que realmente amo”, afirmó.
- 1
- 2
Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto en Singapur, River, Messi, Top 14, Shanghái y MotoGP
- 3
Nelson Ginter, de 62 años, el productor de huevos de color azul más austral del mundo: “Si los dejás más de un día se congelan”
- 4
Boca empató con Instituto, frenó el impulso ganador y perdió a Paredes, mucho más que el capitán