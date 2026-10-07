Cita del día de Clint Eastwood, actor y director de 96 años: “Empiezas a darte cuenta de que todos estamos en esto y tenemos las mismas emociones”

El actor Clint Eastwood, de 96 años, recordó en una entrevista con David Letterman cómo las cartas del general japonés Tadamichi Kuribayashi influyeron en Cartas desde Iwo Jima, la película de 2006 que reconstruyó la batalla de Iwo Jima desde la perspectiva de los soldados japoneses. En ese sentido, el director dejó una reflexión.

Clint Eastwood y las cartas que inspiraron Cartas desde Iwo Jima

“Empiezas a darte cuenta de que todos estamos en esto y tenemos las mismas emociones; la principal es, por supuesto, que preferirías estar en otro lugar que donde estás”, explicó Eastwood en la entrevista al recordar las cartas que Kuribayashi había escrito a su familia.

Eastwood contó que aquellas cartas le permitieron conocer una faceta íntima del militar que comandó las fuerzas japonesas en Iwo Jima. En ellas aparecían asuntos familiares y cotidianos que contrastaban con la imagen del comandante que debía enfrentar a las tropas estadounidenses.

“Eran todas las cartas de un padre preocupado por su hijo y su hija, preocupado por su ortografía y por las cosas habituales de las que se preocupan todos los padres”, recordó.

El artista comenzó a interesarse por Kuribayashi mientras investigaba para La conquista del honor. Buscó información sobre el general y recibió un libro con cartas que había enviado a su esposa y a sus hijos.

Ese material se convirtió en uno de los puntos de partida de Cartas desde Iwo Jima. La película se estrenó en 2006 y presentó el enfrentamiento desde el lado japonés.

El filme fue desarrollado como complemento de La conquista del honor, también dirigido por Eastwood y estrenado ese año, que narró la batalla desde la perspectiva estadounidense.

A los 96 años, Clint Eastwood todavía elige nuevos desafíos

Durante la conversación, Letterman le preguntó a Eastwood si alguna vez había imaginado que dirigiría una película hablada en japonés y con subtítulos en inglés.

“No, nunca lo imaginé. Pero parecía lo que debía hacer. Y estoy en una edad en la vida en la que, ya sabes, ¿qué me van a hacer? Así que simplemente voy y lo intento”, respondió.

Eastwood también habló sobre su carrera como director y la decisión de esperar años antes de filmar Los imperdonables (Foto: AFP)

La conversación también llevó a Eastwood a recordar su paso por la política. Entre 1986 y 1988 fue alcalde de Carmel-by-the-Sea, California, una etapa que comparó con su trabajo como director.

“La buena noticia es que eres alcalde, y la mala noticia es que eres alcalde”, dijo al recordar aquella experiencia.

Para Eastwood, ambas actividades tienen algo en común: resolver problemas y tomar decisiones constantemente. “Ser director es similar a ser alcalde porque resuelves problemas desde el minuto en que te despiertas hasta que te duermes”, explicó.

El cineasta también bromeó sobre la autoridad que tiene en su puesto durante un rodaje: “Un director es más un dictador... un dictador benigno”.

Las dudas que acompañaron la carrera de Clint Eastwood

En la entrevista, Eastwood recordó sus comienzos como actor después de abandonar el servicio militar y admitió que las dudas sobre su capacidad para vivir de la actuación nunca desaparecieron por completo.

El actor y director recordó que las cartas del general japonés Tadamichi Kuribayashi fueron una inspiración para Cartas desde Iwo Jima

“No pensaba que pudiera dedicarme a esto para ganarme la vida. De hecho, a veces todavía tengo mis dudas, pero uno simplemente se va adentrando”, contó.

Con el tiempo, aquella incertidumbre quedó acompañada por una carrera que combinó la actuación y la dirección y que convirtió a Eastwood en una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

“Al final salió bien y pude ganarme la vida haciendo algo que me gusta”, afirmó. Durante la conversación, Eastwood también habló sobre sus películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y explicó qué buscaba al contar el mismo conflicto desde dos perspectivas.

“Espero que entre ambos lados de la historia nos den una mejor comprensión de dónde estamos en el mundo y de cómo la guerra no es necesariamente una aventura divertida”, señaló al referirse a La conquista del honor y Cartas desde Iwo Jima.

La entrevista también llevó a Eastwood a recordar Los imperdonables, el western que protagonizó y dirigió en 1992. El cineasta había conservado el guion durante años antes de decidir que estaba preparado para llevar la historia al cine.

La película ganó cuatro premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director, y se convirtió en uno de los trabajos más reconocidos de su carrera.