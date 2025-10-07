¿De dónde es Denis Bouanga? El histórico jugador de Los Angeles FC y la MLS

Los Angeles FC atraviesa un gran momento gracias a la incorporación del astro surcoreano Heung Ming-Son y las actuaciones de su jugador franquicia desde 2022: Denis Bouanga. El delantero de origen francés, pero que representa a Gabón, igualó a Lionel Messi en la tabla de goleadores de la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés) y se consolida como uno de los talentos más destacados de la temporada.

Los orígenes de Denis Bouanga, el delantero estrella de la MLS

Denis Bouanga nació el 11 de noviembre de 1994 en Le Mans, Francia, pero representa a la selección gabonesa desde mayo de 2016. El delantero arribó a Los Angeles FC proveniente del Saint-Étienne y se convirtió rápidamente en una de las figuras de la MLS.

El goleador gabonés atraviesa un gran momento de forma en la MLS Lindsey Wasson - AP

Desde su llegada al conjunto angelino, el gabonés disputó 148 partidos entre todas las competiciones, con un saldo de 99 goles y 39 asistencias, según TransferMarkt. Esas cifras lo ubican como el mejor atacante en la historia de la franquicia californiana.

De ese total de, 24 tantos los convirtió este 2025, lo que evidencia el gran momento que atraviesa. En los últimos seis encuentros, marcó diez goles, incluidos dos hat-tricks.

Estas contribuciones ayudaron al equipo a encadenar cinco victorias consecutivas por liga y escalar hasta la novena posición, luego de un comienzo accidentado. Tras el último triunfo frente a San Jose Earthquakes, el delantero expresó en conferencia de prensa: “Siempre confío en que podemos ganar. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad”.

Denis Bouanga, el gabonés que igualó a Messi y va por su segunda bota de oro en la MLS

Denis Bouanga alcanzó recientemente a Lionel Messi en la tabla de goleadores de la MLS, ambos con 24 tantos. A falta de tres fechas para el cierre de la temporada regular, el gabonés tiene la oportunidad de conseguir su segunda Bota de Oro, un reconocimiento que ya obtuvo en 2023.

Bounga está a un solo gol de alcanzar los 100 goles con la camiseta de LAFC Alex Gallardo - FR170211 AP

En relación con esta competencia directa con el astro argentino, el delantero de Los Angeles FC destacó: “Estoy feliz de empatar a Messi finalmente. Tengo una última oportunidad frente a Colorado para ganar la Bota de Oro para mi hijo y mi familia”.

Tanto Bouanga como Messi serán convocados por sus respectivas selecciones durante la próxima fecha FIFA, por lo que se perderán dos compromisos con sus equipos. Luego, ambos afrontarán su último encuentro: Inter Miami se medirá con Nashville, mientras que Los Angeles FC visitará a Colorado.

La trayectoria y estadísticas de Denis Bouanga, que compite contra Messi por la bota de oro

Denis Bouanga comenzó su carrera profesional en Francia, donde pasó por las divisiones juveniles del Stade Olympique du Maine y Le Mans FC, antes de debutar oficialmente en 2013 en el AS Mulsanne-Téloché, de la sexta división.

Posteriormente, vistió los colores de Lorient, Nîmes y Saint-Étienne, club en el que anotó 26 goles en 97 partidos. Su velocidad, definición con ambas piernas y capacidad para generar espacios lo convirtieron en una figura destacada de la Ligue 1.

Bouanga destacó en el cuadro francés Saint-Étienne antes de su llegada a la MLS JEFF PACHOUD - AFP

Bouanga se unió a Los Angeles FC en agosto de 2022 como jugador Designated Player procedente de Saint-Étienne. Desde su llegada, ganó el Supporters’ Shield y la MLS Cup en su primera temporada con el club.

En 2023, el delantero brilló en la MLS con estadísticas formidables: se adjudicó la Bota de Oro tras anotar 20 goles en la temporada regular y acumuló 38 tantos en todas las competiciones. Fue nominado al MVP, formó parte del Best XI de la Liga e integró el del Best XI de la Champions de la Concacaf.