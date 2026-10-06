La mansión que Liam Gallagher no logra vender y salió al mercado con un descuento de más de US$1,5 millones

La mansión Stanley Park, ubicada cerca de Stroud, en los Cotswolds, Inglaterra, volvió al mercado en 2026 por 6,2 millones de dólares, después de haber sido ofrecida por unos US$7,8 millones. El cambio forma parte de un cambio de estrategia de venta de la propiedad que Liam Gallagher alquiló durante casi un año en 2024, antes del regreso de Oasis.

Stanley Park: la mansión que alquiló Liam Gallagher y no se logra vender

Gallagher vivió allí junto con su prometida, la productora cinematográfica Debbie Gwyther, y pagaba unos US$22.000 mensuales por el alquiler, según Country and Town House.

El interior de Stanley Park conserva detalles arquitectónicos originales, como los pisos de madera, las chimeneas de piedra ornamentadas, las ventanas con parteluces y los trabajos de madera tallada DDRE Global

Durante esos meses, algunos vecinos llegaron a reconocer al músico mientras paseaba a sus perros por los alrededores. La propiedad se encuentra en una zona de los Cotswolds frecuentada por figuras del espectáculo que buscan privacidad.

La historia de Stanley Park, una mansión con más de 400 años

El origen de Stanley Park se remonta a 1584, aunque la estructura actual fue reconstruida en gran parte en 1850 y ampliada en 1870 para Sir Samuel Stephens Marling, empresario de la industria textil y político británico.

La propiedad también tiene un vínculo con la realeza británica. La reina María (esposa del rey Jorge V) la visitó en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial.

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Con el paso de las décadas, la mansión fue dividida en 11 departamentos y quedó en un estado de deterioro. En 1952, el inmueble fue subastado en 54 lotes, antes de iniciar una nueva etapa de restauración.

La actual propietaria, Rebekah Seddon-Wickens, adquirió Stanley Park en 2015 y llevó adelante una restauración que se extendió durante ocho años para recuperar distintos elementos arquitectónicos de la residencia. El proyecto permitió conservar detalles originales y devolver protagonismo a los espacios principales de la casa, que habían perdido parte de su antiguo esplendor.

La mansión Stanley Park vuelve al mercado por US$6,2 millones

La propiedad tiene más de 17.000 pies cuadrados (unos 1580 metros cuadrados), con 11 dormitorios y 10 baños distribuidos en sus distintas plantas.

La mansión cuenta con amplios espacios para recibir invitados, entre ellos un gran salón de recepción, un comedor, una cocina profesional y un salón de baile con capacidad para más de dos docenas de personas DDRE Global

Entre sus principales características se destacan:

Entrada con arcos de estilo gótico

Chimeneas de piedra

Ventanas con vitrales y detalles ornamentales

Escalera de madera restaurada

Biblioteca y salones de recepción

Sala de billar

Gimnasio y sauna

Cine privado

Dos cocinas y un comedor

Uno de los espacios más destacados es el salón de baile, de unos 900 pies cuadrados (84 metros cuadrados), con vistas hacia el río Severn y las Black Mountains, en Gales.

La mansión también cuenta con una bodega con capacidad para almacenar cerca de 4000 botellas de vino, además de distintos ambientes destinados a reuniones y entretenimiento.

Además, el exterior de la propiedad ocupa unos 2,5 acres (1 hectárea) de jardines privados que rodean la residencia.

La suite principal incluye un baño y un vestidor, además de un techo decorado con un diseño que representa un cielo nocturno. Los otros dormitorios se distribuyen en las dos plantas superiores.

Stanley Park bajó su precio porque su propietaria no logra venderla

Después de haber sido ofrecida anteriormente por US$7,8 millones, Stanley Park cambió su valor en el mercado y ahora tiene un precio de venta de US$6,2 millones.

Según consignó Country and Town House, la propiedad está comercializada por la inmobiliaria británica DDRE Global.