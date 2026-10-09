El actor de Star Trek que compró una propiedad por US$4,3 millones, la transformó en una mansión y ahora pide US$57 millones

Tyler Perry, actor de la famosa saga Star Trek, puso en venta una de sus propiedades más exclusivas de Beverly Hills, en California, por una cifra que supera ampliamente el precio que pagó originalmente por ella. La operación llega en un momento de cambios personales para el cineasta, que anunció sus planes de mudarse a Puerto Rico junto a su hijo y reducir el ritmo de trabajo.

Tyler Perry puso en venta su mansión de Beverly Hills por US$57 millones

El cineasta y actor Tyler Perry decidió desprenderse de su propiedad en Beverly Hills y fijó un precio de US$57 millones para concretar la operación. Según informó Realtor, la residencia salió al mercado el 29 de septiembre, pocas semanas después de que el productor revelara que planea dejar California para instalarse en Puerto Rico.

La propiedad, cuya construcción finalizó en 2012, abarca una superficie de 24.592 pies cuadrados (2283 metros cuadrados) theagencyre.com

Perry, de 57 años, adquirió la propiedad en 2004 un terreno por US$4,3 millones y construyó allí una mansión que terminó en 2012. La construcción actual reúne nueve dormitorios, 16 baños, espacios de recepción, ambientes privados y distintas instalaciones recreativas, distribuidos en una superficie de 24.592 pies cuadrados (2283 metros cuadrados).

Las instalaciones de lujo de la residencia incluyen una sala de cine, un gimnasio con ducha de vapor, salas de masajes, una bodega de vinos y un salón de música theagencyre.com

Perry remodeló y amplió la residencia hasta convertirla en una mansión con instalaciones propias de un complejo de lujo. Aunque el valor final de la operación dependerá de las condiciones que se acuerden con un eventual comprador, el monto publicado sitúa al inmueble entre las propiedades de alto perfil que salen al mercado en el área de Los Ángeles.

Cómo es la mansión de Tyler Perry: nueve dormitorios, 15 baños y ambientes de lujo

La residencia fue concebida con una arquitectura de gran escala y una distribución que combina espacios formales para recibir invitados con sectores pensados para la vida cotidiana. De acuerdo con la descripción inmobiliaria recogida por Realtor, el inmueble busca equilibrar la elegancia clásica con una organización funcional.

La decisión inmobiliaria se enmarca en una etapa de cambios personales para el productor de 57 años theagencyre.com

Al ingresar, los visitantes encuentran techos elevados y espacios amplios, que refuerzan la sensación de amplitud. La sala de estar cuenta con una chimenea y grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural.

Perry anunció sus planes de mudarse a Puerto Rico junto a su hijo y reducir su ritmo de trabajo theagencyre.com

La distribución se completa con un comedor formal, un despacho privado, una cocina equipada para un uso profesional y una despensa auxiliar destinada al servicio.

Entre las comodidades de la mansión se encuentran:

Un gimnasio privado.

Una ducha de vapor.

Salas destinadas a masajes y tratamientos de belleza.

Una sala de cine.

Una sala de juegos.

Dos balcones privados.

Un salón de música.

Una amplia bodega de vinos.

Terrazas exteriores y múltiples espacios de descanso.

Los jardines completan el conjunto. La combinación de vegetación, áreas exteriores y ambientes interiores de grandes dimensiones contribuye a la privacidad que destaca la presentación comercial.

Los jardines y terrazas exteriores completan el diseño arquitectónico de la propiedad theagencyre.com

La mansión de US$57 millones que recibió a Obama, Oprah Winfrey y los duques de Sussex

La propiedad de Tyler Perry también quedó vinculada a encuentros con personalidades reconocidas de la política, el espectáculo y la realeza británica.

Entre los invitados que pasaron por la residencia figuran el expresidente estadounidense Barack Obama, la conductora Oprah Winfrey y el príncipe Harry junto a Meghan Markle.

La mansión de Perry cuenta con una cocina para uso profesional theagencyre.com

Uno de los episodios más destacados ocurrió en 2020, cuando Perry recibió a Harry y Meghan después de que la pareja se apartara de sus funciones oficiales dentro de la familia real británica. En aquel momento, los duques de Sussex necesitaban un lugar donde alojarse mientras reorganizaban su vida fuera de la institución monárquica.

La relación entre Perry y los duques de Sussex continuó después de aquella estadía. El productor aceptó convertirse en padrino de Lilibet, la hija de Harry y Meghan. Al recordar la propuesta, Perry contó que necesitó un momento para asimilarla antes de responder que se sentiría honrado de asumir ese papel.