La mansión más grande y cara de Los Ángeles que llevó a la ruina al hombre más rico de la ciudad

Gary Winnick, quien alguna vez fue el hombre más rico de Los Ángeles, falleció en la ruina tras adquirir una mansión conocida como Casa Encantada. El hogar de gran extensión lo dejaba sin aliento debido al cansancio de recorrer la propiedad californiana, además de suponer cifras exorbitantes en su remodelación, que contó con asistencia de más de 200 trabajadores.

La mansión que llevó a la ruina al hombre más rico de Los Ángeles

El multimillonario adquirió una mansión de un valor estimado en US$250 millones y 40000 pies cuadrados (3716 metros cuadrados) en el 2000 por US$94 millones, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Casa Encantada es una propiedad ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles (Daily Mail)

El lugar es tan grande que Gary Winnick, tenía problemas para recorrer su propiedad y se quedaba sin aliento. Además, necesitó de 250 trabajadores calificados para hacer los trabajos de renovación que le costarían decenas de millones de dólares.

La remodelación de la Casa Encantada duró aproximadamente tres años y fue supervisada por el arquitecto Peter Marino, famoso por su trabajo con la mansión Bel Air.

Además, se contrataron a ocho artesanos de París, Francia, lacar las paredes de madera, exclusivamente. Y a un grupo de yeseros que trabajaron en el Hotel Bellagio de Las Vegas.

Dónde está y cómo es la Casa Encantada de Gary Winnick

Casa Encantada se encuentra en el barrio exclusivo de Bel Air en Los Ángeles y ha sido puesta en venta por la viuda de Gary Winnick, de acuerdo con Business Insider.

La remodelación de Casa Encantada tomó tres años en concretarse, y requirió de cientos de trabajadores (Daily Mail/Simon Berlyn)

La propiedad es de 8,4 acres y está exactamente en 10644 Bellagio Road, y tiene vista al Bel-Air Country Club.

Aunque fue construida en 1938, las renovaciones le dan una apariencia moderna, actualmente cuenta con una extensa superficie de 40.000 pies cuadrados y 60 habitaciones, incluidos siete dormitorios, 20 baños, varias salas de estar y comedores.

La mayoría de las recámaras tienen vista al océano Pacífico y a las montañas de Los Ángeles, ya que fueron diseñados por el paisajista y arquitecto Benjamin Purdy.

El patio de Casa Encantada cuenta con piscina y cancha de tenis (Nils Timm)

Tanto el interior como el exterior de la Casa Encantada son lujosos, elaborados y clásicos. El patio principal tiene jardines de rosas, huertos y jardines botánicos tropicales, así como una cancha de tenis equipada con pabellón de observación, mientras que en el patio trasero hay una piscina de mosaico de 60 pies (más de 18 metros) con vistas a Bel Air.

Los Winnick solían utilizar la finca para albergar eventos políticos, de recaudación de fondos o fiestas de beneficencia.

Quién era Gary Winnick y cómo perdió su fortuna

Winnick era un jefe de las telecomunicaciones, que llegó a tener una fortuna de US$6200 millones, de acuerdo con Daily Mail.

El hombre tenía un estilo de vida lujoso, frecuentaba clubes y restaurantes exclusivos y sus ex socios aseguran que siempre pagaba la cuenta, además de que era uno de los mayores donadores de su círculo filántropo.

Karen Winnick, viuda de Gary Winnick, sostiene una batalla legal para quedarse con la mansión Casa Encantada (Film Magic)

Sin embargo, tras su muerte en 2023, se descubrió que el hombre llevaba un par de décadas de lucha financiera y que dejó una deuda de US$150 millones tras haber solicitado un enorme préstamo.

Tras haber sido el hombre más rico de Los Ángeles, fundador de la red de cable de fibra óptica Global Crossing, su empresa quebró en 2002 y desde ese año comenzó a invertir en serie en otras compañías que generalmente le representaron pérdidas.

Sus problemas financieros habrían aumentado en 2020 cuando pidió un préstamo de US$100 millones, y puso Casa Encantada y otras de sus propiedades como garantía.

El magnate falleció con una gran deuda y su viuda Karen Winnick lidia una batalla legal para conservar su mansión de Los Ángeles.